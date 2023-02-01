10 небольших любопытных фактов, полезных для эрудиции
1. Японский военный инженер, который спроектировал самолёты для камикадзе времён Второй мировой войны (эти машины были предназначены для нанесения бомбовых ударов с пикирования) очень сожалел о своей роли в прошедшей войне и решил использовать имевшиеся у него навыки в мирных целях. Он разработал проект «Шинкансэн» (или «поезд-пуля») — сеть высокоскоростных железных дорог, где до сегодняшнего дня не было ни одного инцидента со смертельным исходом.
2. Скандинавский мореплаватель и первооткрыватель Эрик Рыжий нарочно дал суровой Гренландии такое многообещающее название (норвежское слово «grønland» переводится как «зелёная земля») чтобы привлечь потенциальных переселенцев. Хитрость сработала.
3. Один грабитель-виртуоз украл бриллиантов на 100 миллионов долларов, подобрав нужный код к замку из 100 миллионов комбинаций, обойдя инфракрасные датчики, сейсмические датчики и охранников из частной компании. Поймали и осудили его по ДНК, которую извлекли из оставленного на месте преступления недоеденного сэндвича.
4. Если бы диаметр нашей планеты был на 50 процентов больше, то мы бы не смогли запускать в космос ракеты из-за веса топлива, необходимого для космических полётов.
5. У лобстеров мозг расположен в горле, нервная система — в брюшке, зубы — в желудке, а почки — в голове. Кроме того, лобстеры слышат ногами, ощущают вкус еды клешнями и, как и люди, бывают правшами и левшами.
6. Каждый год из каналов Амстердама извлекают от 12 до 15 тысяч велосипедов.
7. В 1999 году Google чуть не продали за $750 тысяч, потому что основателям проекта не хватало времени на учёбу.
8. Изречение, известное как «бритва Хэнлона» описывает тенденцию подозревать преступное намерение в том, что на самом деле объясняется обычной ошибкой. Оно звучит так: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью».
9. Один человек продал всё своё имущество (включая одежду), поехал в Лас-Вегас, поставил все вырученные в результате деньги ($136 тысяч) на одну игру в рулетку с шансом 50/50 и выиграл.
10. Во время войны во Вьетнаме американские солдаты приспособились есть понемногу пластичной взрывчатки C4, чтобы «забалдеть».
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