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10 небольших любопытных фактов, полезных для эрудиции

10 небольших любопытных фактов, полезных для эрудиции

1. Японский военный инженер, который спроектировал самолёты для камикадзе времён Второй мировой войны (эти машины были предназначены для нанесения бомбовых ударов с пикирования) очень сожалел о своей роли в прошедшей войне и решил использовать имевшиеся у него навыки в мирных целях. Он разработал проект «Шинкансэн» (или «поезд-пуля») — сеть высокоскоростных железных дорог, где до сегодняшнего дня не было ни одного инцидента со смертельным исходом.

2. Скандинавский мореплаватель и первооткрыватель Эрик Рыжий нарочно дал суровой Гренландии такое многообещающее название (норвежское слово «grønland» переводится как «зелёная земля») чтобы привлечь потенциальных переселенцев. Хитрость сработала.

3. Один грабитель-виртуоз украл бриллиантов на 100 миллионов долларов, подобрав нужный код к замку из 100 миллионов комбинаций, обойдя инфракрасные датчики, сейсмические датчики и охранников из частной компании. Поймали и осудили его по ДНК, которую извлекли из оставленного на месте преступления недоеденного сэндвича.

4. Если бы диаметр нашей планеты был на 50 процентов больше, то мы бы не смогли запускать в космос ракеты из-за веса топлива, необходимого для космических полётов.

5. У лобстеров мозг расположен в горле, нервная система — в брюшке, зубы — в желудке, а почки — в голове. Кроме того, лобстеры слышат ногами, ощущают вкус еды клешнями и, как и люди, бывают правшами и левшами.

6. Каждый год из каналов Амстердама извлекают от 12 до 15 тысяч велосипедов.

7. В 1999 году Google чуть не продали за $750 тысяч, потому что основателям проекта не хватало времени на учёбу.

10 небольших любопытных фактов, полезных для эрудиции

8. Изречение, известное как «бритва Хэнлона» описывает тенденцию подозревать преступное намерение в том, что на самом деле объясняется обычной ошибкой. Оно звучит так: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью».

9. Один человек продал всё своё имущество (включая одежду), поехал в Лас-Вегас, поставил все вырученные в результате деньги ($136 тысяч) на одну игру в рулетку с шансом 50/50 и выиграл.

10. Во время войны во Вьетнаме американские солдаты приспособились есть понемногу пластичной взрывчатки C4, чтобы «забалдеть».

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10 небольших любопытных фактов, полезных для эрудиции

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