Вне зависимости от сезона или трендов, серебро не теряет своей актуальности и ценности среди металлов. Оно прекрасно подходит к наряду как в дневную пору, так и на вечернем рауте.

Однако каждый заядлый любитель серебра знает, что со временем оно может потемнеть. И чаще всего это происходит с повседневными украшениями, которые сопровождают тебя везде и всюду. Итак, почему на человеке чернеет серебро? Есть разные варианты.







ПОЧЕМУ НА ЧЕЛОВЕКЕ ЧЕРНЕЕТ СЕРЕБРО

Серебро как тест на порчу

Цепочка не для спортсменов

Внешние причины почернения

Как почистить украшение

Яичный желток

Уксус

Сода / соль

Итог

Существует несколько пояснений этого явления. Некоторые считают, что серебро меняется под воздействием особой энергетики. Другие уверены, что это реакция на проблемы в организме хозяина украшения. А третьи предполагают, что почернение — результат контакта металла с кожей. Какой из этих вариантов наиболее мил сердцу, тот и выбирай.Считается, что серебро — это очищающий металл. На энергетическом уровне оно очищает ауру человека и служит оберегом. Также серебро исполняет роль стража нашего мира, закрывая собой каналы между измерениями. А народные поверья гласят, что только серебром можно одолеть нечисть.Чернота на серебре образуется от впитанного негатива. Если человек недолго поносил украшение и оно вдруг почернело, это может быть сигналом того, что он под влиянием негативной энергетики.Это может быть порча или другие магические действия, которые несут тому угрозу. Помимо этого серебро может указывать на скрытые хвори. Поэтому, если серебро почернело, стоит заняться своим здоровьем.Можно рассматривать серебро как индикатор наличия проблем со здоровьем. Почернение или налет на металле возникает соответственно количеству выделяемого пота у человека. Поэтому если кто-то занимается спортом будучи в цепочке, то неудивительно, что она быстро потеряет свой блеск.Однако, если цепочка меняет свой цвет в течение короткого периода, это может говорить об изменении состава пота, который в свою очередь способствует окислению. Подобные перемены могут означать процессы, о которых человек еще не в курсе. Поэтому при наблюдении подобного имеет смысл проверить свое здоровье.Как ни банально, но многое также зависит от качества самого ювелирного изделия. Надо сразу сказать, что украшений из чистого серебра никто не делает — оно слишком пластично и просто не удерживало бы форму. Поэтому всё, что мы носим, состоит из сплава. И чаще всего для твердости изделия в состав серебра добавляют медь.Так вот, если меди слишком много, то изделие очень быстро почернеет. А придать ему изначальный вид будет практически невозможно. Поэтому во время приобретения советуем брать украшения 925-й и 960-й проб. Украшения этой пробы будут очень долго сохранять свои первоначальный вид и в дальнейшем будут легко поддаваться чистке.Также очень влияет влажность и температура в помещении, загазованность воздуха и деятельность хозяина украшения. При постоянной повышенной температуре и высокой влажности металл начнет покрываться коррозией. То же самое происходит и в городах, где воздух наполнен выхлопными газами.Существуют разные способы очистить серебро. И вот самые простые (и не очень) из них.Помада / зубная пастаПорядок действий с этими двумя веществами один: нанести на украшение и мягкой щеткой (например, использованной зубной щеткой) или губкой аккуратно протереть.Отделить желток от белка, нанести желток на украшение и оставить до высыхания. Когда желток высохнет, смыть его под сильным напором воды и отполировать украшение.Обмакнуть тряпку в 6% уксус и протереть украшение до очищения.Развести 1–2 столовые ложки соды на 500 мл воды и поставить на огонь. Когда раствор закипит, выключить огонь, а затем опустить в него украшение и кусочек пищевой фольги. Ждать 10–15 минут до очищения.Или развести 1 чайную ложку соли на 200 мл воды. Тогда придется держать украшение в горячей воде несколько часов либо кипятить в течение 10–15 минут.Чтобы уберечь серебро от внешних факторов загрязнения, стоит избегать влажных мест: саун, бассейнов. Также держать каждое украшения отдельно друг от друга, чтобы избежать затирания. А также регулярно чистить для поддержания блеска.