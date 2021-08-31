Взрывоопасный поезд, или Как в СССР хотели «поставить на рельсы» баллистическую ракету

Вся эпоха Холодной войны крепко ассоциируется с гонкой вооружений, апогей которой пришелся на 1960-е годы. Ведь в то время противоборствующие сверхдержавы активно искали способы, как «достать» соперника через расстояние в тысячи километров. И в США, и в Советском Союзе практически одновременно стали разрабатывать весьма необычную идею – создать поезд-призрак, который перевозил бы межконтинентальные баллистические ракеты. И если в Америке от этой задумки довольно быстро отказались, то отечественный проект Боевого железнодорожного ракетного комплекса был настолько увлекательным, что окончательно его закрыли лишь два года назад.
В конце 1950-х годов отношения между США и СССР обострились, и оба государства стремились найти как можно больше средств для потенциального поражении противника. Первыми, кто попытался воплотить в жизнь идею создать поезд-призрак с ракетами в вагонах, были американцы.
Так американцы видели баллистическую ракету, замаскированную под вагон. /Фото: tech-onliner.by
Как раз в 1961 году успешно были проведены испытания баллистической ракеты «Минитмен», которую собирались использовать в разработке БЖРК – боевого железнодорожного ракетного комплекса. И поначалу к этому проекту отнеслись с немалым энтузиазмом – согласно первоначальному плану, на вооружение США должны были стать не менее тридцати «спецпоездов». Однако в том же 1961 году история американского БЖРК и закончилась – подсчитав, в какую «копеечку» эта задумка влетит бюджету США, от нее вовремя отказались.
А вот в Советском Союзе идея «поставить на рельсы» ракету крепко прижилась среди военных инженеров. Причиной была активная работа разведки обеих стран, вследствие чего и американцам, и советам стало известно местоположение стартовых площадок, с которых можно было бы запустить ракеты. Первоначально боеголовки стали «прятать» в шахты. Но и этого выхода показалось мало. Тогда-то советские разработчики и решили создать мобильную установку для запуска межконтинентальных ракет.
Интересный факт: существовала проблема использования в реальных условиях боеголовок из ядерных шахт – дело в том, что на открытие люка для дальнейшего выпуска ракеты затрачивалось столько же времени, сколько занимал ее полет – около восьми минут.
Эскиз проекта советского БЖРК. /Фото: tech-onliner.by
Работу по изготовлению «баллистического оружия на рельсах» поручили Конструкторскому Бюро «Южное». Его глава Владимир Уткин взял личное кураторство над проектом, а его брат Алексей руководил созданием железнодорожным составом-носителем.
При выборе ракеты, которая должна была встать на колеса, остановились на детище КБ «Южного» РТ-23. Однако для реализации задумки ее требовалось модернизировать. На это ушло пять лет. Результатом доработок стала ракета РТ-23УТТХ. Сам же боевой железнодорожный ракетный комплекс был закончен лишь в начале 1980-х. Причем постарались не только над конструкцией, но и над уровнем маскировки – по информации Novate.ru, даже опытные железнодорожники не сразу могли определить, что перед ними не совсем обычный состав.
КБ Южное. Современный вид. /Фото: yuzhnoe.com
Первый опытный период эксплуатации БЖРК был начат в 1983 году, однако растянулись испытания на несколько лет. Причем за первые полтора года не произвели ни одного пуска ракеты непосредственно с железнодорожного состава. Кроме того, при первом запуске произошла «внештатная ситуация»: испытания проводили в условиях сильных морозов, и, пока установку готовили к запуску, откидная крышка попросту примерзла к вагону. Для устранения возникшей проблемы состав снова загнали в ангар, где он находился большую часть времени, и отогревали, а затем вновь вывозили на открытую местность.
Такая маскировка ракеты казалась практичнее шахтной. /Фото: viatorr.livejournal.com
И все же ряд сложных испытаний, проводившихся в несколько этапов, был успешно закончен. На вооружение ВС СССР первый состав стал в 1987 году. Всего было изготовлено 12 БЖРК, которые в течение нескольких лет осуществляли боевое дежурство, непрерывно передвигаясь по территории Советского Союза. «Боеголовки на рельсах» оставались уникальными в своем роде, что было отдельным предметом для гордости. Однако и это не спасло их от бесславного конца.
Даже в собранном виде комплекс выглядел внушительно. /Фото: popmech.ru
Причиной была все та же холодная война, точнее, ее завершение. Идея как «достать» Америку сошла с повестки дня оборонной отрасли России, а с ней и поезда с ракетами утратили былую актуальность. В 1990-х годах передвижение БЖРК было сильно ограничено. А в начале нового тысячелетия их уже активно демонтировали – последний поезд сняли с дежурства в 2007 году. Любопытно, но сама идея не ушла на задворки истории: несколько лет назад был представлен проект нового типа БЖРК «Баргузин», однако и его из-за недостатка финансирования окончательно закрыли в 2017 году.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии