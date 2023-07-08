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17 потрясающих арт-объектов, которые нужно увидеть своими глазами


Самые необычные арт-объекты мира.

Самые необычные арт-объекты мира.

 

Фантазия человека не знает границ, и благодаря этому порой появляются просто потрясающие арт-объекты. Порой они кажутся чем-то из параллельного мира или из фантасмагорий, которые не дают покоя их авторам. В нашем обзоре собраны арт-объекты, которые стали особого рода достопримечательностями.

1. Гора Спасения, Калифорния


Инсталляция Леонарда Найта, созданная для того, чтобы сообщить миру что: «Бог есть любовь».

Инсталляция Леонарда Найта, созданная для того, чтобы сообщить миру что: «Бог есть любовь».

 

 

2. Ранчо Кадиллаков, Техас


Десять автомобилей на одинаковом расстоянии вкопанных в землю, на которых туристы оставляют свои послания.

Десять автомобилей на одинаковом расстоянии вкопанных в землю, на которых туристы оставляют свои послания.

 

3. Магазин Prada, Техас


Самый одинокий магазин Prada - это скульптура-инсталляция на пустыре неподалеку от городка Марфа.

Самый одинокий магазин Prada - это скульптура-инсталляция на пустыре неподалеку от городка Марфа.


 

 

4. Кратер Роден, Аризона


Художник Таррелл Джеймса превратил потухший вулкан в произведение искусства. Этот объект имеет репутацию одного из самых амбициозных и монументальных проектов лэнд-арта.

Художник Таррелл Джеймса превратил потухший вулкан в произведение искусства. Этот объект имеет репутацию одного из самых амбициозных и монументальных проектов лэнд-арта.

 

5. Линии Наски, Перу


Гигантские рисунки, сохранившиеся с глубокой древности, которые можно увидеть только с высоты.

Гигантские рисунки, сохранившиеся с глубокой древности, которые можно увидеть только с высоты.

 

6. Сикстинская капелла, Ватикан


Роспись потолка Сикстинской капеллы представляет собой известнейший цикл фресок Микеланджело, считающийся одним из признанных шедевров искусства Высокого Возрождения.

Роспись потолка Сикстинской капеллы представляет собой известнейший цикл фресок Микеланджело, считающийся одним из признанных шедевров искусства Высокого Возрождения.

 

7. Часовня Ротко, Техас


Храм Ротко внутри — выглядит, как монументальный триптих в мрачных сине-черных тонах, снаружи — это памятник в форме падающей пирамиды.

Храм Ротко внутри — выглядит, как монументальный триптих в мрачных сине-черных тонах, снаружи — это памятник в форме падающей пирамиды.

 

 

8. Центр искусств, Нью-Виндзор


Музей скульптур, который находится под открытым небом, в живописной долине, недалеко от Нью-Йорка.

Музей скульптур, который находится под открытым небом, в живописной долине, недалеко от Нью-Йорка.

 

9. Музей современного искусства, Нью-Йорк


Удивительные работы известных художников и скульпторов.

Удивительные работы известных художников и скульпторов.

 

10. Центр искусств королевы Софии, Мадрид


В национальном музее представлены картины самых известных художников: Дали, Миро, Хуана Грис, а также знаменитая «Герника» Пикассо.

В национальном музее представлены картины самых известных художников: Дали, Миро, Хуана Грис, а также знаменитая «Герника» Пикассо.

 

11. Музей Гуггенхайма, Испания


Одно из амых популярных и фотографируемых мет Испании.

Одно из амых популярных и фотографируемых мет Испании.

 

12. «Небесные зонтики», Португалия


Навесы из ярких разноцветных зонтиков, затянувшие пешеходные улицы города Агеда.

Навесы из ярких разноцветных зонтиков, затянувшие пешеходные улицы города Агеда.

 

 

13. «Мертвый сад», Бразилия


Инсталляция в одном из парков бразильского города Белу-Оризонти, которая напоминает про разрушающее влияние человека на природу.

Инсталляция в одном из парков бразильского города Белу-Оризонти, которая напоминает про разрушающее влияние человека на природу.

 

14. Памятник Сибелиусу, Хельсинки


Конструкция из нескольких сотен медных труб, сделанных в честь композитора Суоми Яну Сибелиус.

Конструкция из нескольких сотен медных труб, сделанных в честь композитора Суоми Яну Сибелиус.

 

15. Заброшенная улица, Мичиган


Заброшенные дома улицы Хайдельберг (Детройт, штат Мичиган, США), которые превратились в потрясающие инсталляции.

Заброшенные дома улицы Хайдельберг (Детройт, штат Мичиган, США), которые превратились в потрясающие инсталляции.

 

16. Мрачный Диснейленд, Англии


Альтернатива известному парку аттракционов от художника Бэнкси.

Альтернатива известному парку аттракционов от художника Бэнкси.

 

17. Стена любви, Франция


Грифельная стена с любовными признаниями на разных языках.

Грифельная стена с любовными признаниями на разных языках.

 

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17 потрясающих арт-объектов, которые нужно увидеть своими глазами

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17 потрясающих арт-объектов, которые нужно увидеть своими глазамиПодписаться на мой Instagram
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