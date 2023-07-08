17 потрясающих арт-объектов, которые нужно увидеть своими глазами

Самые необычные арт-объекты мира.

1. Гора Спасения, Калифорния

Инсталляция Леонарда Найта, созданная для того, чтобы сообщить миру что: «Бог есть любовь».

2. Ранчо Кадиллаков, Техас

Десять автомобилей на одинаковом расстоянии вкопанных в землю, на которых туристы оставляют свои послания .

3. Магазин Prada, Техас

Самый одинокий магазин Prada - это скульптура-инсталляция на пустыре неподалеку от городка Марфа.

4. Кратер Роден, Аризона

Художник Таррелл Джеймса превратил потухший вулкан в произведение искусства. Этот объект имеет репутацию одного из самых амбициозных и монументальных проектов лэнд-арта.

5. Линии Наски, Перу

Гигантские рисунки, сохранившиеся с глубокой древности, которые можно увидеть только с высоты.

6. Сикстинская капелла, Ватикан

Роспись потолка Сикстинской капеллы представляет собой известнейший цикл фресок Микеланджело, считающийся одним из признанных шедевров искусства Высокого Возрождения .

7. Часовня Ротко, Техас

Храм Ротко внутри — выглядит, как монументальный триптих в мрачных сине-черных тонах, снаружи — это памятник в форме падающей пирамиды.

8. Центр искусств, Нью-Виндзор

Музей скульптур, который находится под открытым небом, в живописной долине, недалеко от Нью-Йорка.

9. Музей современного искусства, Нью-Йорк

Удивительные работы известных художников и скульпторов.

10. Центр искусств королевы Софии, Мадрид

В национальном музее представлены картины самых известных художников: Дали, Миро, Хуана Грис, а также знаменитая «Герника» Пикассо.

11. Музей Гуггенхайма, Испания

Одно из амых популярных и фотографируемых мет Испании.

12. «Небесные зонтики», Португалия

Навесы из ярких разноцветных зонтиков, затянувшие пешеходные улицы города Агеда.

13. «Мертвый сад», Бразилия

Инсталляция в одном из парков бразильского города Белу-Оризонти, которая напоминает про разрушающее влияние человека на природу.

14. Памятник Сибелиусу, Хельсинки

Конструкция из нескольких сотен медных труб, сделанных в честь композитора Суоми Яну Сибелиус.

15. Заброшенная улица, Мичиган

Заброшенные дома улицы Хайдельберг (Детройт, штат Мичиган, США), которые превратились в потрясающие инсталляции.

16. Мрачный Диснейленд, Англии

Альтернатива известному парку аттракционов от художника Бэнкси.

17. Стена любви, Франция

Грифельная стена с любовными признаниями на разных языках.