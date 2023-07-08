17 потрясающих арт-объектов, которые нужно увидеть своими глазами

Самые необычные арт-объекты мира.
Фантазия человека не знает границ, и благодаря этому порой появляются просто потрясающие арт-объекты. Порой они кажутся чем-то из параллельного мира или из фантасмагорий, которые не дают покоя их авторам. В нашем обзоре собраны арт-объекты, которые стали особого рода достопримечательностями.
1. Гора Спасения, Калифорния
Инсталляция Леонарда Найта, созданная для того, чтобы сообщить миру что: «Бог есть любовь».
2. Ранчо Кадиллаков, Техас
Десять автомобилей на одинаковом расстоянии вкопанных в землю, на которых туристы оставляют свои послания.
3. Магазин Prada, Техас
Самый одинокий магазин Prada - это скульптура-инсталляция на пустыре неподалеку от городка Марфа.
4. Кратер Роден, Аризона
Художник Таррелл Джеймса превратил потухший вулкан в произведение искусства. Этот объект имеет репутацию одного из самых амбициозных и монументальных проектов лэнд-арта.
5. Линии Наски, Перу
Гигантские рисунки, сохранившиеся с глубокой древности, которые можно увидеть только с высоты.
6. Сикстинская капелла, Ватикан
Роспись потолка Сикстинской капеллы представляет собой известнейший цикл фресок Микеланджело, считающийся одним из признанных шедевров искусства Высокого Возрождения.
7. Часовня Ротко, Техас
Храм Ротко внутри — выглядит, как монументальный триптих в мрачных сине-черных тонах, снаружи — это памятник в форме падающей пирамиды.
8. Центр искусств, Нью-Виндзор
Музей скульптур, который находится под открытым небом, в живописной долине, недалеко от Нью-Йорка.
9. Музей современного искусства, Нью-Йорк
Удивительные работы известных художников и скульпторов.
10. Центр искусств королевы Софии, Мадрид
В национальном музее представлены картины самых известных художников: Дали, Миро, Хуана Грис, а также знаменитая «Герника» Пикассо.
11. Музей Гуггенхайма, Испания
Одно из амых популярных и фотографируемых мет Испании.
12. «Небесные зонтики», Португалия
Навесы из ярких разноцветных зонтиков, затянувшие пешеходные улицы города Агеда.
13. «Мертвый сад», Бразилия
Инсталляция в одном из парков бразильского города Белу-Оризонти, которая напоминает про разрушающее влияние человека на природу.
14. Памятник Сибелиусу, Хельсинки
Конструкция из нескольких сотен медных труб, сделанных в честь композитора Суоми Яну Сибелиус.
15. Заброшенная улица, Мичиган
Заброшенные дома улицы Хайдельберг (Детройт, штат Мичиган, США), которые превратились в потрясающие инсталляции.
16. Мрачный Диснейленд, Англии
Альтернатива известному парку аттракционов от художника Бэнкси.
17. Стена любви, Франция
Грифельная стена с любовными признаниями на разных языках.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии