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Дома, закрепленные прямо на скалах

Вопрос недостатка свободного места для строительства домов и растущей стоимости недвижимости с каждым годом становится все острее. Поэтому современные архитекторы ищут альтернативу создавшейся ситуации. Шведы предложили довольно смелый выход из ситуации – строить дома прямо на скалах. Как утверждают авторы проекта, такие «скворечники» будут ничем не хуже, нежели дома на земле.

Дома, закрепленные прямо на скалах

Дома, закрепленные прямо на скалах

Архитекторы шведской фирмы Manofactory предложили проект домов, которые можно возводить прямо на скалах (Nestinbox). Согласно их концепции, подобные «висячие дома» помогут решить проблему недостатка свободного места для строительства жилья.

Дома, закрепленные прямо на скалах

Основание домов будут составлять стальные каркасы. Снаружи и внутри их обошьют натуральной древесиной, между которой проложат слой теплоизоляционного материала. Добраться в такой дом будет возможным по специально построенным переходным дорожкам.

Дома, закрепленные прямо на скалах

Дом-«скворечник» будет состоять из 3 этажей общей площадью 50 квадратных метров. Внутри оборудуют кухню, совмещенную с гостиной, спальню и кабинет, которые, при необходимости, можно переоборудовать в детскую комнату.

Дома, закрепленные прямо на скалах

Nestinbox. Проект дома.

Дома, закрепленные прямо на скалах

Nestinbox. План дома.

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