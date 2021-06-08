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Как сделать мощную ручную лебедку — сможет вытянуть даже закопанный в землю бетонный столб

Как сделать мощную ручную лебедку — сможет вытянуть даже закопанный в землю бетонный столб

Как сделать мощную ручную лебедку — сможет вытянуть даже закопанный в землю бетонный столб

В этой статье рассмотрим самодельную ручную лебедку — достаточно мощную, чтобы с ее помощью вытянуть из земли бетонный или деревянный столб. 

Впрочем, вытягивание столба — это только один из вариантов использования самоделки. В домашнем хозяйстве для нее всегда найдется применение. 

Идея изготовления самодельной ручной лебедки принадлежит автору YouTube канала Creative DIY. Берите себе на заметку — вещь годная. 

Пошаговый процесс изготовления самодельной ручной лебедки

Необходимые материалы:

  • листовой металл;
  • стальной кругляк;
  • подшипники;
  • металлическая цепь;
  • стальная круглая труба;
  • шестерни.

Первым делом необходимо отрезать кусок стального кругляка подходящей длины, который будет использоваться в качестве главного вала.

На краю вала приваривается диск, вырезанный из толстого листового металла. В нем нужно будет просверлить отверстие, чтобы можно было прикрепить стальную цепь.

Как сделать мощную ручную лебедку — сможет вытянуть даже закопанный в землю бетонный столб

На противоположной стороне вала (на расстоянии 15-20 см) приваривается еще один диск — к нему необходимо будет приварить фланец, к которому будет крепиться большая шестерня. 

Далее надо отрезать два куска стальной круглого прутка, к которым привариваются остальные шестерни размером поменьше. 

Как сделать мощную ручную лебедку — сможет вытянуть даже закопанный в землю бетонный столб

Как сделать мощную ручную лебедку — сможет вытянуть даже закопанный в землю бетонный столб

На следующем этапе подготавливаем подшипники, которые будут надеваться на главный вал и трубки с шестеренками.

 

Как сделать мощную ручную лебедку — сможет вытянуть даже закопанный в землю бетонный столб

Для подшипников необходимо сделать обоймы (автор использует кольца, отрезанные от круглой трубы). 

Как сделать мощную ручную лебедку — сможет вытянуть даже закопанный в землю бетонный столб

Из листового металла вырезаем две прямоугольных пластины, которые будут выступать в качестве боковых стенок корпуса. Сверлим в них отверстия. 

Как сделать мощную ручную лебедку — сможет вытянуть даже закопанный в землю бетонный столб

К одной из стенок крепятся все валы с шестеренками, как показано на фото ниже. 

Как сделать мощную ручную лебедку — сможет вытянуть даже закопанный в землю бетонный столб

Свободный конец главного вала вставляется в отверстие во второй стенке. 

Чтобы соединить стенки корпуса ручной лебедки между собой, мастер использует четыре круглых прутка, на концах которых нужно нарезать резьбу.

Вставляем круглые прутки в отверстия в боковых стенках, после чего фиксируем их с помощью гаек. 

Как сделать мощную ручную лебедку — сможет вытянуть даже закопанный в землю бетонный столб

Как сделать мощную ручную лебедку — сможет вытянуть даже закопанный в землю бетонный столб

На последнем этапе останется только изготовить ручку, которая будет надеваться на вал. Сделать ее можно из металлической полосы и отрезка круглой трубы. 

Как сделать мощную ручную лебедку — сможет вытянуть даже закопанный в землю бетонный столб

Дополнительно потребуется изготовить стойку, на которую будет цепляться ручная лебедка. Сама стойка будет опираться на столб. 

Как сделать мощную ручную лебедку — сможет вытянуть даже закопанный в землю бетонный столб

Как сделать мощную ручную лебедку — сможет вытянуть даже закопанный в землю бетонный столб

Подробнее о том, как изготовить своими руками мощную лебедку с ручным приводом, можно посмотреть на видео ниже. Спасибо за внимание. 



Источник: https://sdelairukami.ru/kak-sdelat-moshhnuyu-ruchnuyu-lebedk...

 

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