Как сделать мощную ручную лебедку — сможет вытянуть даже закопанный в землю бетонный столб

В этой статье рассмотрим самодельную ручную лебедку — достаточно мощную, чтобы с ее помощью вытянуть из земли бетонный или деревянный столб.

Впрочем, вытягивание столба — это только один из вариантов использования самоделки. В домашнем хозяйстве для нее всегда найдется применение.

Идея изготовления самодельной ручной лебедки принадлежит автору YouTube канала Creative DIY. Берите себе на заметку — вещь годная.

Пошаговый процесс изготовления самодельной ручной лебедки

Необходимые материалы:

листовой металл;

стальной кругляк;

подшипники;

металлическая цепь;

стальная круглая труба;

шестерни.

Первым делом необходимо отрезать кусок стального кругляка подходящей длины, который будет использоваться в качестве главного вала.

На краю вала приваривается диск, вырезанный из толстого листового металла. В нем нужно будет просверлить отверстие, чтобы можно было прикрепить стальную цепь.

На противоположной стороне вала (на расстоянии 15-20 см) приваривается еще один диск — к нему необходимо будет приварить фланец, к которому будет крепиться большая шестерня.

Далее надо отрезать два куска стальной круглого прутка, к которым привариваются остальные шестерни размером поменьше.

На следующем этапе подготавливаем подшипники, которые будут надеваться на главный вал и трубки с шестеренками.

Для подшипников необходимо сделать обоймы (автор использует кольца, отрезанные от круглой трубы).

Из листового металла вырезаем две прямоугольных пластины, которые будут выступать в качестве боковых стенок корпуса. Сверлим в них отверстия.

К одной из стенок крепятся все валы с шестеренками, как показано на фото ниже.

Свободный конец главного вала вставляется в отверстие во второй стенке.

Чтобы соединить стенки корпуса ручной лебедки между собой, мастер использует четыре круглых прутка, на концах которых нужно нарезать резьбу.

Вставляем круглые прутки в отверстия в боковых стенках, после чего фиксируем их с помощью гаек.

На последнем этапе останется только изготовить ручку, которая будет надеваться на вал. Сделать ее можно из металлической полосы и отрезка круглой трубы.

Дополнительно потребуется изготовить стойку, на которую будет цепляться ручная лебедка. Сама стойка будет опираться на столб.

Подробнее о том, как изготовить своими руками мощную лебедку с ручным приводом, можно посмотреть на видео ниже. Спасибо за внимание.