«Армия призраков»: чем занималось секретное подразделение США

Для победы в войне недостаточно одной грубой силы. В любом подобном мероприятии важен и созидательный труд, и оперативная смекалка, и хитрость. К последнему прибегают, как правило, разведывательные службы и структуры. Однако иногда военным приходится совмещать инженерную и разведывательную службу. Тогда на свет появляются подразделения вроде «Армии призраков», существовавшей в структуре «Американских экспедиционных сил» (AEF) в годы Второй мировой войны.
Думаете это настоящие танки? /Фото: flipboard.com.
С оккультизмом и потусторонними силами «Ghost Army» AEF никак не была связана. Данное формирование состояло из четырех подразделений: 603-го камуфляжного инженерного батальона, 406-ой инженерной роты, Роты звукового сопровождения и формирования связистов. Как уже можно было догадаться по названию армии и основного ее подразделения, перечисленного первым, занималась «Ghost Army» тактической маскировкой и обманом противника.
Противника нужно обмануть. theoldreader.com.
Создали «Армию призраков» в AEF 20 января 1944 года, проанализировав опыт британских инженеров и специалистов по камуфляжу во время африканской кампании. Там, британские «шутники» умело маскировали грузовики, танки и бронемашины под представителей дикой природы Африки: слонов, носорогов, жирафов. Опыт оказался исключительно удачным, а потому его переняли и американцы, адаптировав к европейскому театру боевых действий. Полная численность «Армии призраков» составляла всего 1 100 военнослужащих. Для сравнения, общая численность американцев, англичан и французов, прошедших через операцию «Оверлорд» (высадка во Франции в 1944 году) составила 2.8 млн человек.
Вооружались американские «призраки» легко, никакого тяжелого вооружения у формирований не было по понятным причинам, а самое страшное оружие, которое было у инженеров – это пулеметы 50 калибра (12.7 мм). Зато у 603-го камуфляжного инженерного батальона на вооружении имелись многочисленные макеты и надувные муляжи союзнических танков, грузовиков, самолетов и артиллерийских систем. Рота звукового сопровождения использовала специальные машины с прожекторами и динамиками для того, чтобы имитировать звуки военной техники и строительных работ. В коллекции роты было бесчисленное количество пластинок, позволявших имитировать самые разные звуки от движущихся колонн бронетехники до звуков наведения понтонных мостов.
Машина звукового сопровождения. /Фото: youtube.com.
На подхвате у 603-го батальона была 406-ая инженерная рота, которая помогала устанавливать муляжи, а также занималась имитацией активности других подразделений в разъездах или самоволках. Важнейшей частью работы 406-ой было распространение слухов и дезинформации среди местных жителей. Делалось все это для того, чтобы неправильные сведения доходили дор ушей немецких разведчиков. Наконец, решающую точку в деятельности «Армии призраков» ставила работа подразделений радистов, которые занимались дезинформацией противника в радиоэфире. Вся эта работа нужна была для того, чтобы выигрывать для подразделений американской армии стратегическую инициативу и заставлять немецкое командование совершать ошибки.
Шеврон Армии призраков. Приведение символизирует неуловимость, а молнии из руки - радиоволны. /Фото: ya.ru.
