8 нетривиальных фактов о деревянной ложке - столовом приборе с тысячелетней историей

Человек каждый день во время еды пользуется огромным количеством столовых приборов и посуды из самых разных материалов. Однако деревянные среди них найдутся нечасто. А ведь те же самые ложки, о которых большинство людей сегодня вспоминают разве что в контексте аутентичной культуры, на самом деле могут похвастаться довольно долгой историей и множеством занятных эпизодов, которые за это время случились.
1. О длительной истории деревянных ложек на отечественных просторах
Ложкарный промысел на отечественных просторах имеет тысячелетнюю историю. /Фото: ppt-history.ru
О том, что деревянная ложка - столовый прибор достаточно старый, многие знают и так, вот только не все догадываются, насколько. А ведь впервые она упоминается в исторических источниках больше тысячи лет назад. И ведь на протяжении столетий их актуальность на отечественных просторах меньше не становилась, а лишь росла. Понять это можно даже по объёмам изготовления этого гаджета для еды: по информации редакции novate.ru, в дореволюционные годы на территории Российской империи производили приблизительно 150 миллионов деревянных ложек, и ведь делали это не в промышленных масштабах на фабриках - такие цифры обеспечивали мастера-ложкари, но их было так много, что в пределах одной губернии их могло быть не одна тысяча.
2. Об упоминании ложек из дерева в древнерусских летописях
Полотно А. Ряпушкина «Пир богатырей у ласкового князя Владимира». /Фото: pravoslavie.ru
Если рассуждать о самых древних упоминаниях деревянной ложки, то кажется, что речь пойдёт о какой-то документации, связанной с кухней или кулинарий.
3. О центрах производства деревянных ложек
Мастера ложкарного промысла Семёновского уезда Нижегородской губернии. /Фото: ruvera.ru
Несмотря на то, что повсеместное использование деревянных ложек в прошлом как бы предполагало, что и производить их будут чуть ли не везде, исторически всё-таки сформировалось несколько центров так называемого ложкарного промысла. И расположение их зависело от того, как много леса произрастает в конкретной губернии. Но был и признанный «рекордсмен» по производству этих столовых приборов, коим оказалась Нижегородская губерния: по данным редакции novate.ru, количество мастеров-ложкарей в отдельные годы там доходило до отметки в 8 тысяч человек.
4. О технологии изготовления ложки из дерева
Мастера-ложкари за работой. /Фото: eletrotek.nethouse.ru
Вопреки относительно непритязательному внешнему виду стандартной деревянной ложки, технология её изготовления была многоступенчатой, и к тому же интересной. Так, на первом этапе необходимо было заготовить деревянные бруски, именуемые баклушами, после этого за дело принимался завивальщик, чья работа состояла в вытачивании черенков будущих приборов. Далее заготовка кочевала к другому мастеру, занимающемуся созданием собственно рабочей части ложки, которая предназначалась для зачерпывания пищи. И лишь после этого происходила шлифовка ложек, чтобы она стала идеально ровной и была удобна в обращении. Учитывая длительность и этапность процесса, промысел ожидаемо стал зимним занятием, когда люди не работали в полях.
5. Об ассортименте древесины для изготовления ложки
Чтобы изготовить деревянную ложку, брали мягкую древесину. /Фото: bibka56.ru
Если технология изготовления зачастую была везде однотипной, то вот в выборе материала было чуть больше свободы. Ключевое общее требование для этого процесса - это подбор древесины, которая отличалась бы мягкостью. А вот дальше могли быть вариации: например, при том, что липа была самым популярным типом древесины, если достать её в нужном количестве не получалось, что обращались к ольхе, клёну или рябине. Но на качестве итогового изделия это особо не отражалось, и свои достоинства прибор не терял, ведь, в отличие от металлических аналогов, деревянные ложки были куда дешевле, так ещё и не так нагревались при контакте с горячими блюдами.
6. Об особенностях продажи деревянных ложек в прошлом
Нижегородская ярмарка - самое популярное место, чтобы продать деревянные ложки. /Фото: arzamas.academy
Огромная популярность деревянных ложек в прошлом не препятствовала высокой конкуренции среди дореволюционных отечественных мастеров-ложкарей. Поэтому последние шли на всякие доступные им маркетинговые уловки, чтобы продвинуть именно свою продукцию. Самый простой вариант - украсить прибор красивой, выделяющейся росписью. Потом готовые изделия собирали в группы по несколько сотен или даже тысяч штук и либо отдавали не реализацию скупщикам, либо доставляли на продажу во время очередной ярмарки, например, Нижегородской.
7. О типах деревянных ложек
Изображение вариантов ложек из издания о деревянных изделиях Российской империи 1912 года. /Фото: iskusstvoed.ru
Существовало несколько вариантов названий аутентичной деревянной ложки. Стандартный её вариант именовался «межеумок», и она, по свидетельствам ряда дореволюционных этнографов, была у каждого, чтобы есть щи или кашу. А вот, к примеру, представители бурлацкого промысла свои ложки назвали по-другому - «бутырки». Этот термин произошёл от архаизма «бутырить», то есть что-то перемешивать. Стоит отметить, что и вид такого прибора отличался от традиционной «межеумки», потому что по размеру «бутырка» была больше.
8. О ложке-рекордсмене
Самая длинная деревянная ложка на планете. /Фото: pikabu.ru
Уж если ложкарный промысел был настолько популярен на протяжении столетий, то нет ничего удивительного в том, что и рекордсмен по размерам среди этих столовых приборов также нашёлся, и не один. Но самое интересное, что изготовили их не на отечественных просторах. Так, например, долгое время первенство удерживала румынская ложка, которая в длину всего чуть-чуть не доставала до 18 метров. Но в какой-то момент этот рекорд был побит белорусскими мастерами из города Березино: они сумели выточить прибор на целых пять метров длиннее.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии