Как приготовить чебуреки без теста

А вы тоже не готовите дома чебуреки, потому что считаете их сложным блюдом? Мало того, что нужно сделать тонкое тесто, которое не будет рваться, так еще и сочную начинку приготовить, и количество масла правильно отмерить, чтобы чебуреки не получились слишком жирными. Спешим вас обрадовать – на практике все гораздо проще.
Преимущества чебуреков из лаваша
Ленивые чебуреки из лаваша.
Лаваш давно перестал выполнять роль постного хлеба. Сейчас его все чаще используют для приготовления различной выпечки, в том числе и чебуреков. Благодаря своей текстуре лаваш отлично удерживает начинку, хорошо прожаривается и отличается аппетитной хрустящей корочкой. Если вам не хочется возиться с тестом или на приготовления ужина есть всего 20 минут, этот вариант идеально вам подойдет. По вкусу такие чебуреки напоминают классические, только без характерных «пузырьков».
Почему многие хозяйки уже добавили рецепт в свою кулинарную копилку? Рассказываем по пунктам:
• На готовку уходит минимум времени – вместе с приготовлением начинки и жаркой около 20 минут. В духовке или аэрогриле будет дольше, но и вашего участия потребуется меньше.
• Вы прилагаете минимум усилий – не нужно работать с мукой, раскатывать тесто. Ваша задача – приготовить начинку и завернуть ее в лаваш. Все.
• Кухня после приготовления чебуреков будет гораздо чище, чем если бы вы делали полноценное тесто. Нужно будет лишь слегка протереть столешницу влажной тряпкой.
• Такое блюдо сложно испортить, ведь 50% уже сделано за вас.
• Чебуреки из лаваша универсальны – они подходят для завтрака, обеда и ужина. А еще их можно заморозить и поджарить, когда будет нужно.
Рецепт чебуреков без теста
Ингредиенты, которые вам понадобятся.
Чтобы приготовить чебуреки, вам понадобятся следующие ингредиенты: три листа лаваша, 300 граммов куриного, свиного или смешанного фарша, две небольшие луковицы, две столовых ложки воды, соль, молотый черный перец и другие специи по вкусу, растительное масло для жарки, одно яйцо.
1. Для начала сделайте начинку. Очистите лук от шелухи, а затем измельчите ножом или в чаше блендера (в последнем случае фарш получится сочнее). Далее смешайте лук с фаршем, водой и специями, и хорошо отбейте – это нужно, чтобы сок равномерно распределился внутри начинки. В отдельной миске взбейте яйцо – оно понадобится для скрепления краев «теста».
2. Следующий шаг – основа. Из лаваша можно вырезать круг с помощью тарелки подходящего диаметра или, если вы за безотходное производство, разрезать каждый лист на четыре прямоугольника.
3. На одну сторону лаваша выложите тонким слоем начинку, слегка отступив от края, а затем смажьте его яйцом. Закройте начинку вторым краем, плотно прижав, чтобы вышел весь воздух. Важно убедиться, что нигде нет «дырок», иначе в процессе обжаривания фарш вытечет.
4. Поставьте на плиту сковороду, смажьте ее растительным маслом и дождитесь, пока она хорошо разогреется. Выложите чебуреки и обжарьте по две-три минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки. Готовьте блюдо на среднем огне, иначе сверху оно приготовится, а внутри останется сырым. Переворачивайте чебуреки лопаткой, а не вилкой, чтобы случайно не порвать лаваш.
Девять советов, как сделать вкусные чебуреки
Готовьте чебуреки в духовке.
Чтобы никто не смог отличить ваши чебуреки от традиционных, с полноценным тестом, придерживайтесь нескольких рекомендаций:
• Готовьте начинку из смешанного фарша – она получается сочнее. Идеальное сочетание – свинина + говядина. Если же вы делаете диетический вариант чебуреков, тогда берите только курицу, но обязательно добавляйте в фарш немного воды – она станет главным элементом сочности, так как лаваш впитает часть влаги в процессе жарки.
• Для чебуреков подходит только свежий лаваш. Тот, который лежит в шкафчике несколько дней, может поломаться в процессе формирования чебуреков. Если же других вариантов нет, слегка смочите фарш водой и оставьте на пару минут. Это удобно делать кулинарной кистью или с помощью пульверизатора.
• Нельзя жарить чебуреки на сильном огне. Лаваш сгорит еще до того, ка приготовится мясо, и блюдо сразу можно будет выбросить в мусорное ведро.
• Старайтесь делать тонкий слой начинки, чтобы она точно приготовилась. Так как чебуреки на сковороде пробудут совсем недолго – по паре минут с каждой стороны – лучше не рисковать.
• Если яйцо плохо скрепляет края, приготовьте раствор из крахмала. Для этого возьмите маленькую миску, положите в нее половину чайной ложки крахмала, влейте столовую ложку воды, хорошо все перемешайте и смазывайте готовым «клеем» края лаваша.
• Хрустящая корочка чебуреков зависит не только от количества растительного масла в сковороде. Также важно выкладывать их на решетку после жарки, чтобы они не «отмокали» на тарелке. трех-четырех минут будет достаточно – после этого можете подавать к столу.
• Менее калорийный вариант чебуреков получится в духовке или аэрогриле. Установите таймер на 200 градусов и выпекайте примерно 10-12 минут. Если готовите в духовке, переворачивать не надо, если в аэрогриле – переверните через пять минут.
• Постный фарш можно слегка «разбавить» оливковым маслом. На полкилограмма начинки будет достаточно одной чайной ложки, чтобы она стала более нежной и сочной.
• Перед тем, как формировать чебуреки, обязательно охлаждайте фарш в холодильнике. Тогда начинка будет выделять меньше жидкости и станет лучше держать форму. Получаса в холоде будет достаточно.
