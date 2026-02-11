Как приготовить чебуреки без теста

А вы тоже не готовите дома чебуреки, потому что считаете их сложным блюдом? Мало того, что нужно сделать тонкое тесто, которое не будет рваться, так еще и сочную начинку приготовить, и количество масла правильно отмерить, чтобы чебуреки не получились слишком жирными. Спешим вас обрадовать – на практике все гораздо проще.

Преимущества чебуреков из лаваша

Рецепт чебуреков без теста

Девять советов, как сделать вкусные чебуреки

Нужно лишь заменить полноценное тесто лавашом.Ленивые чебуреки из лаваша.Лаваш давно перестал выполнять роль постного хлеба. Сейчас его все чаще используют для приготовления различной выпечки, в том числе и чебуреков. Благодаря своей текстуре лаваш отлично удерживает начинку, хорошо прожаривается и отличается аппетитной хрустящей корочкой. Если вам не хочется возиться с тестом или на приготовления ужина есть всего 20 минут, этот вариант идеально вам подойдет. По вкусу такие чебуреки напоминают классические, только без характерных «пузырьков».Почему многие хозяйки уже добавили рецепт в свою кулинарную копилку? Рассказываем по пунктам:• На готовку уходит минимум времени – вместе с приготовлением начинки и жаркой около 20 минут. В духовке или аэрогриле будет дольше, но и вашего участия потребуется меньше.• Вы прилагаете минимум усилий – не нужно работать с мукой, раскатывать тесто. Ваша задача – приготовить начинку и завернуть ее в лаваш. Все.• Кухня после приготовления чебуреков будет гораздо чище, чем если бы вы делали полноценное тесто. Нужно будет лишь слегка протереть столешницу влажной тряпкой.• Такое блюдо сложно испортить, ведь 50% уже сделано за вас.• Чебуреки из лаваша универсальны – они подходят для завтрака, обеда и ужина. А еще их можно заморозить и поджарить, когда будет нужно.Ингредиенты, которые вам понадобятся.Чтобы приготовить чебуреки, вам понадобятся следующие ингредиенты: три листа лаваша, 300 граммов куриного, свиного или смешанного фарша, две небольшие луковицы, две столовых ложки воды, соль, молотый черный перец и другие специи по вкусу, растительное масло для жарки, одно яйцо.1. Для начала сделайте начинку. Очистите лук от шелухи, а затем измельчите ножом или в чаше блендера (в последнем случае фарш получится сочнее). Далее смешайте лук с фаршем, водой и специями, и хорошо отбейте – это нужно, чтобы сок равномерно распределился внутри начинки. В отдельной миске взбейте яйцо – оно понадобится для скрепления краев «теста».2. Следующий шаг – основа. Из лаваша можно вырезать круг с помощью тарелки подходящего диаметра или, если вы за безотходное производство, разрезать каждый лист на четыре прямоугольника.3. На одну сторону лаваша выложите тонким слоем начинку, слегка отступив от края, а затем смажьте его яйцом. Закройте начинку вторым краем, плотно прижав, чтобы вышел весь воздух. Важно убедиться, что нигде нет «дырок», иначе в процессе обжаривания фарш вытечет.4. Поставьте на плиту сковороду, смажьте ее растительным маслом и дождитесь, пока она хорошо разогреется. Выложите чебуреки и обжарьте по две-три минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки. Готовьте блюдо на среднем огне, иначе сверху оно приготовится, а внутри останется сырым. Переворачивайте чебуреки лопаткой, а не вилкой, чтобы случайно не порвать лаваш.Готовьте чебуреки в духовке.Чтобы никто не смог отличить ваши чебуреки от традиционных, с полноценным тестом, придерживайтесь нескольких рекомендаций:• Готовьте начинку из смешанного фарша – она получается сочнее. Идеальное сочетание – свинина + говядина. Если же вы делаете диетический вариант чебуреков, тогда берите только курицу, но обязательно добавляйте в фарш немного воды – она станет главным элементом сочности, так как лаваш впитает часть влаги в процессе жарки.• Для чебуреков подходит только свежий лаваш. Тот, который лежит в шкафчике несколько дней, может поломаться в процессе формирования чебуреков. Если же других вариантов нет, слегка смочите фарш водой и оставьте на пару минут. Это удобно делать кулинарной кистью или с помощью пульверизатора.• Нельзя жарить чебуреки на сильном огне. Лаваш сгорит еще до того, ка приготовится мясо, и блюдо сразу можно будет выбросить в мусорное ведро.• Старайтесь делать тонкий слой начинки, чтобы она точно приготовилась. Так как чебуреки на сковороде пробудут совсем недолго – по паре минут с каждой стороны – лучше не рисковать.• Если яйцо плохо скрепляет края, приготовьте раствор из крахмала. Для этого возьмите маленькую миску, положите в нее половину чайной ложки крахмала, влейте столовую ложку воды, хорошо все перемешайте и смазывайте готовым «клеем» края лаваша.• Хрустящая корочка чебуреков зависит не только от количества растительного масла в сковороде. Также важно выкладывать их на решетку после жарки, чтобы они не «отмокали» на тарелке. трех-четырех минут будет достаточно – после этого можете подавать к столу.• Менее калорийный вариант чебуреков получится в духовке или аэрогриле. Установите таймер на 200 градусов и выпекайте примерно 10-12 минут. Если готовите в духовке, переворачивать не надо, если в аэрогриле – переверните через пять минут.• Постный фарш можно слегка «разбавить» оливковым маслом. На полкилограмма начинки будет достаточно одной чайной ложки, чтобы она стала более нежной и сочной.• Перед тем, как формировать чебуреки, обязательно охлаждайте фарш в холодильнике. Тогда начинка будет выделять меньше жидкости и станет лучше держать форму. Получаса в холоде будет достаточно.