8 секретов от горничных, как тратить на уборку меньше времени и сил

Кто лучше всего разбирается в уборке? Конечно же, горничные в отелях! Их не испугать бардаком и пятнами от вина на постельном белье. Они элегантно и умело управляют порядком и чистотой, причем в довольно быстрые сроки.

В чем секрет их эффективности? Несколько особых приемов, которые передаются шепотом от одной девушки к другой, и не выходят за рамки «своего круга». Мы подслушали самые сокровенные тайны, чтобы помочь привести в порядок любую комнату и весь дом за считанные часы.

1. Уничтожитель пыли

Залог успеха в борьбе с пылью — правильный выбор тряпки.

Одна из главных составляющих качественной уборки — отсутствие пыли. Но вот незадача: бывает только протрешь все горизонтальные поверхности, а мелкие пылинки уже через минуту снова оседают на прежние места. Горничные раскрывают первый секрет — вытирать пыль лучше всего микрофиброй. Правильно подобранная ткань — залог чистоты и порядка, а также эффективности уборки. Заменой тряпочке из микрофибры может стать натуральный хлопковый материал, который легко трансформируется из старых вещей в средство уборки. А вот ткань с добавлением полиэстера или отслужившие свой век махровые полотенца создают даже больше пыли, чем убирают. После них на поверхности остаются маленькие ворсинки, от которых очень сложно избавиться.

2. Все лишнее — убрать

Идеальный порядок начинается с выбрасывания мусора.

Начинать уборку лучше с самого глобального, например, с избавления от мусора или с сортировкой всех вещей по своим местам. Многие горничные предпочитают сначала вынести все лишнее из номера, который они убирают, а только потом приступать непосредственно к самой уборке. Они отправляют постельное белье и вещи в стирку, сувениры и украшения сдвигают в одно место, а всю косметику и бутылочки с косметического столика собирают в пакет. Это помогает преодолеть искушение протереть пыль вокруг всяких безделушек и сделать уборку некачественно. Если поставить предметы сразу после протирания на мокрую поверхность, на ней могут остаться некрасивые следы.

3. Особая система мытья полов

Горничные раскрывают секреты.

Прежде чем мыть пол, его нужно пропылесосить. Ну или на крайний случай подмести. Только так можно очистить поверхность от всех волос. А прилипшие мокрые волосинки очень трудно удалить. Начинать влажную уборку нужно от самого удаленного угла дальней комнаты и постепенно продвигаться к двери.

4. Правильный подход к чистящим средствам

Все ждут пока подействует.

Даже самому эффективному средству для уборки требуется время чтобы подействовать. Игнорируя этот факт можно обеспечить себе лишнюю работу по оттиранию плиток и унитаза. Чтобы обеспечить хороший результат, лучше нанести чистящие средства на стены ванной комнаты и туалета, а также на всю керамику и подождать минут 10-15. Пока они будут удалять грязь и налет, можно заняться протиранием зеркал или уборкой другой комнаты. Правильная последовательность действий сэкономит время и силы. Благодаря этому простому приему наведение чистоты станет более приятным занятием.

5. Шторы всегда заслуживают внимания

Пыль нигде не спрячется.

В ткани штор собирается много пыли. Естественно, когда их двигают, мелкие частички разносятся по всей комнате. Можно протирать пыль до потери пульса, но если не следить за чистотой гардин и штор — все усилия пропадут зря. Горничные знают быстрый способ, как эффективно очистить ткань от пыли. Для этого нужно взять полотенце среднего размера, сухое или мокрое, и отбить им шторы. Для быстрого эффекта нужно свернуть его в трубочку. Пыль можно выбивать прямо на пол, после чего все тщательно пропылесосить.

6. Зубная щетка всегда под рукой

Горничные всегда держат пару зубных щеток в кармане.

Нет, вычищать все маленькой щеточкой не придется. Но если попадется особо вредная грязь или труднодоступные места, основная зубная принадлежность будет весьма кстати. Особенно хорошо маленькие щетки выручают при уборке в ванной комнате — они отлично проникают во все трещинки, зазоры и узкие уголки. А еще они эффективны для тщательной чистки всех изгибов унитаза.

7. Пылесосить нужно правильно

Даже в этом простом занятии бывает верная и неверная система.

Большинство людей поступают привычным с детства способом — пылесосят с дальнего угла комнаты и постепенно продвигаются к выходу. Так делали наши мамы. А вот горничные поступают по-другому. В первую очередь они уделяют внимание местам с самой высокой проходимостью, а уж потом начинают с дальнего угла. Так самые грязные места будут очищены дважды. Пол или ковер засияют первозданной чистотой!

8. Незаменимое средство для уборки

Внимание! Идет образцовая уборка!

Секретное оружие горничных в борьбе за чистоту — это белый уксус. Размешав его с водой, можно очистить большинство видов загрязнений любой сложности. Уксус даже поможет избавиться от следов уборки другими чистящими средствами. Правильная пропорция для суперэффективного средства: три части воды и одна часть уксуса. Полученную смесь нужно залить в распылитель. Теперь осталось только справиться со всеми темными пятнами в вашей квартире.

Особой популярностью среди опытных горничных пользуется апельсиновый уксус. Это натуральное безопасное средство, которое показывает не только высокую результативность, но и обладает приятным цитрусовым ароматом. Приготовить апельсиновый уксус можно легко, быстро и главное без особых затрат. Шкурки апельсина или другого ароматного фрукта нужно отправить в стеклянную банку и залить дистиллированным белым уксусом. После надо дать раствору постоять две недели в темном месте. Использовать можно сразу или разбавив в равных пропорциях с водой. Наиболее эффективно это средство в чистке окон и стекол. Чтобы навести красоту, нужно просто распылить уксус на их поверхность и протереть сухой тряпочкой.

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