Мощь страха: психологическая тактика великих воинов древности

Психологическая война подразумевает постоянное продуманное давление на солдат противника. Запугивание и дезинформация приводит к упадку боевого духа, деморализует врага еще до начала самой битвы. Тысячелетиями гениальные стратеги выстраивали свои планы на основе тонких уловок, которыми подчиняли и гражданское население вновь завоеванных территорий. Побеждает вовсе не сильнейшая армия — побеждает тот, кто умеет сохранить самообладание и взять под контроль бушующие эмоции.
Свистки смерти
Ацтеки
Ацтекские свистки смерти звучат как «крик тысячи трупов». Двадцать лет назад археологи обнаружили захоронение воинов, у некоторых из которых нашлись эти свистки. Эксперты считают, что свистки использовались перед началом битвы как своего рода психологическая атака — отверстие выточено особым образом и дуя в него воин извлекает звуки, схожие с теми, что будет издавать воющий от боли человек.
36 стратагем
Китай
Этот древний трактат об искусстве войны был случайно обнаружен в лавке старьевщика. «36 стратагем» представляет собой собрание тактических уловок, которые могут быть использованы военачальником для достижения скрытой цели. Само понятие о стратагеме существует в Китае вот уже три тысячи лет: это определенный алгоритм поведения, позволяющий получить видимое преимущество даже над более сильным противником.
Священные животные
Персия
В 525 г. до н.э. произошло сражение при Пелусии, после которого Египет пал под давлением персидских завоевателей. Геродот писал, что хитрые персы рисовали на щитах кошек, священных для египтян животных. К городу были согнаны и другие тотемные звери, отдельные воины даже забрасывали несчастных котов прямо на стены. Все это оказывало сильное психологическое давление на египтян, скованных религиозными страхами.
Тактика террора
Тамерлан
Основатель империи Тимуридов, прославленный полководец и великий завоеватель Тамерлан не останавливался ни перед чем ради достижения целей. Его тактика террора была направлена на полное подавление самого стремления к сопротивлению захваченных народов. Завоевав Дели, Тимур Хромой приказал вырезать население города в назидание всей стране.
Изматывающая стратегия
Филипп Македонский
Слава царя Филиппа II находится в тени завоеваний его сына, великого завоевателя Александра Македонского. Однако, именно Филипп заложил основу будущей империи, последовательно завоевав важные для развития территории. Многие битвы хитрый царь выигрывал благодаря умению мыслить стратегически. Он понимал, какую опасность представляет для войска сражение под палящим солнцем и проводил ложные атаки, чтобы заставить армию противника принимать оборонительную позицию. Простояв несколько часов в самый полдень даже самые стойкие бойцы теряли силы.
Солдаты-самоубийцы
Гоуцзян
В период между 496 и 465 годами до нашей эры царством Юэ правил император Гоуцзян, прославившийся беспощадным отношением не только к врагам, но и к собственным солдатам. Этот правитель успешно применял тактику запугивания: в авангарде войска выстраивались осужденные на смерть преступники, которым было приказано перерезать себе горло на глазах у солдат противника. Видя такое пренебрежение жизнью, армии врага складывали оружие.
Боевые колесницы
Египет
Первые колесницы появились у египтян примерно в XV веке до нашей эры. Армия Тутмоса III насчитывала уже тысячу боевых колесниц. Экипаж каждой состоял из возницы и воина, вооруженного луком и копьями. Появление легких, маневренных боевых колесниц на поле боя оказывало огромное психологическое влияние на пехоту противника. К примеру, вторжение гиксосов было остановлено битвой при Кадеше: испуганная пехота не смогла удержать боевые порядки и была рассеяна по всему полю битвы.
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