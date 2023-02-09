Что такое корневая поросль и почему её нужно удалять

Многие садоводы ежегодно сталкиваются с серьезной проблемой: рядом с некоторыми деревьями к концу лета появляется много поросли. Сразу возникает масса вопросов. Что делать с корневой порослью – удалить или оставить? Полезна она или вредна?

Вы посадили вишню, а через несколько лет с удивлением обнаружили у ее подножья настоящий куст. Тонкие веточки с вишневыми листьями пробиваются прямо от корня, а порой не так уж и близко к нему. Это корневая поросль, которую способны давать многие деревья и кусты.



Что такое корневая поросль?

Причины возникновения корневой поросли

Плюсы и минусы корневой поросли

Корневая поросль сливы и вишни

Корневая поросль сирени

Корневая поросль малины

Корневая поросль яблони

Как избавиться от корневой поросли

Чтобы узнать это, давайте вспомним школьный курс ботаники.Каждое растение имеет наземную часть – ствол и подземную – корень. Корень выполняет несколько функций:он закрепляет растение в почве, помогает ему удерживать вертикальное положение;с помощью корня растение получает из земли растворенные в ней минеральные вещества и воду;в этом органе накапливаются питательные вещества;корень служит для вегетативного размножения растений.Кроме главного корня, существуют еще боковые и придаточные. Боковые – это корни, которые образуются на любых других корнях. Придаточные – те, что вырастают из других частей растения: стебля, листа и т.д. Из боковых и придаточных корней появляется корневая поросль – новое растение, у которого есть свой корень и стебель. Именно этот побег и становится головной болью многих садоводов.Появление корневой поросли сразу должно вас насторожить, т.к. это свидетельствует о проблемах, с которыми столкнулось дерево. Причин может быть несколько:Если при перекопке приствольного круга вы задели корни, то на месте раны из придаточных почек начинает расти побег. Чтобы избежать этого, перекопку у деревьев с поверхностной корневой системой можно заменить, например, мульчированием.Механическое повреждение дерева: облом веток, повреждение коры или любые другие травмы. Все раны обработайте садовым варом и, при необходимости, обвяжите пленкой.Дерево посажено слишком высоко. Это приводит к тому, что, к примеру, при поливе сильным напором воды корни оголяются. «Лечение» простое – просто засыпьте открывшиеся корни слоем почвы.После прививки оказалось, что привой и подвой не подошли друг другу. В этом случае у привоя в месте прививки наблюдается утолщение, у дерева замедляется рост и наблюдается преждевременное плодоношение. Это тоже может стимулировать появление корневой поросли.У корневой поросли есть как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести следующее:Местные сорта, появившиеся из поросли, обладают теми же свойствами, что и материнская особь. Они, в отличие от привезенных сородичей, легче переносят неблагоприятные погодные условия и являются более жизнестойкими.Это более простой и дешевый – без прививок и дополнительных затрат – способ получения саженцев.При очень холодной зиме вымерзшее дерево может быть «заменено» выросшим побегом. Он начнет плодоносить быстрее, чем новый саженец.Самый же большой минус этого явления состоит в том, что молодые побеги, питаясь от материнского корня, высасывают из него соки. Это очень ослабляет дерево и даже может привести к его гибели.Наибольшее количество корневой поросли дают косточковые деревья, особенно некоторые сорта сливы и вишни. Поросль для размножения выкапывают осенью или весной. Предпочтение отдают саженцам 2-3-х-летнего возраста, растущим на расстоянии полуметра от ствола. При посадке стебель заглубляют в землю на 10-15 см выше корня.У саженцев, питающихся от материнского корня, очень слабо развита корневая система. Помочь здесь сможет такой прием: поздней весной корни саженца подрезают острой лопатой и оставляют «взрослеть» на том же месте. Летом происходит бурный рост корней, оставшихся без материнской «подпитки». К осени у вас сильный саженец с хорошо развитыми корнями, готовый к пересадке.Обычно деревья, посаженные из поросли (так называемые корнесобственные), в первые годы отличаются от взрослых растений. Например, у них могут быть более мелкие листья и колючки. В дальнейшем эти признаки исчезают и саженцы становятся похожими на своих привитых собратьев.Корневую поросль используют для размножения не только плодовых и ягодных культур, но и – чаще – для декоративных кустарников. Одной из самых богатых на отростки является, бесспорно, сирень. Сложно представить хотя бы один сад без этого душистого кустарника. Опытные садоводы советуют сажать сирень ранней весной, как только немного прогреется земля. Острой лопатой следует отделить саженец от материнского корня и сразу же посадить на новое место. Уход обычный: полив и рыхление.Чтобы сирень легче прижилась, берите маленькие кустики. Сразу при посадке начинайте формирование куста, подрезав лишние веточки. Тогда ваша ароматная красавица будет радовать не только запахом, но и прекрасным внешним видом.Корневую поросль используют для размножения и обычных, и ремонтантных сортов малины. Сажать ее можно как весной, так и осенью.К середине весны высота малиновых кустиков достигает 10-15 см – это лучший материал для пересадки. Саженец нужно выкопать с комом земли, стараясь не повредить корешки. После этого сразу же пересадить на новое место и обильно полить.При пересадке в мае все делается так же, только кусты надо обрезать до высоты 10-20 см. Если этого не сделать, уже в год посадки могут появиться плоды, но не будут сформированы побеги замещения.Осеннюю посадку проводят во второй половине сентября, чтобы молодые кустики успели прижиться до заморозков. Берут поросль с большим количеством мочковатых корней и обрезают ее до высоты 20-25 см. Дальнейшие действия – как при весенней посадке.По поводу корневой поросли яблонь среди опытных садоводов нет однозначного мнения. Одни утверждают, что саженец, полученный таким способом, потеряет все признаки материнского дерева и превратится в «дичку». Чтобы сохранить материнские черты, никак не обойтись без прививки. Другие же говорят, что им удалось-таки вырастить из корневого саженца культурную яблоню. И, вопреки пессимистичным прогнозам, ее плоды по вкусовым качествам ничем не отличаются от плодов яблони-матери.Проводили ли вы подобные опыты? Поделитесь с нами и нашими читателями их результатами.Если оставить в стороне гербициды, которые небезопасны для материнского дерева, то существует лишь одни эффективный способ борьбы с корневой порослью. Для победы над врагом нужно вооружиться двумя вещами:Острым инструментом (лопатой или топором).Железным терпением.Вам следует докопать до того места, где корень саженца отходит от материнского корня. Отрубите корень отростка от основного корня. Если срез достаточно большой, смажьте его садовым варом, а после этого снова укройте слоем почвы.Эффект от работы будет только в том случае, когда вы удалите не вертикальный, а горизонтальный участок корня! В противном случае на этом месте поросль начнет расти с удвоенной силой.Так что же делать с порослью? Ее стоит удалять – это не подлежит сомнению! Но вот дальнейшая судьба новых саженцев зависит только от вас: либо вы уничтожите их, либо дадите вторую жизнь. Даже если вам не нужны эти молодые побеги, вокруг есть много людей, которые с радостью примут их в дар.