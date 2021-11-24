Мама взяла разбитые детьми тарелки и превратила в вещь, которой теперь гордится вся семья

«Бей посуду, я плачу!»

Не стоит жалеть разбитую посуду. У неё еще есть большой потенциал.

Можно «побить» тарелки, как эксперт.

А можно просто вооружиться молотком.

Плёнка-самоклейка вместо клея.

Лучше сделать трафарет маркером, чтобы точно не промахнуться.

Срезайте только защитную плёнку, не затрагивая клеевую основу.

Заполняйте фрагмент осколками.

Снимаем кусочек плёнки…

…и выкладываем на липкую часть осколки.

Грунтовкой заполните все пробелы между осколками.

Уберите остатки грунтовки с поверхности.

И не скажешь, что это - старые тарелки.

Мозаика из популярного типа тарелок с розами.

Ещё пышнее!

Белый и синий всегда хорошо смотрятся в паре.

Мозаикой можно украсить любой предмет мебели или декора.