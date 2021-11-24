Мама взяла разбитые детьми тарелки и превратила в вещь, которой теперь гордится вся семья

«Бей посуду, я плачу!»
Эх, были времена, когда сервиз считался лучшим подарком. После праздника его торжественно ставили в сервант и старались по лишнему поводу даже не трогать: а вдруг разобьётся? Времена прошли, а сервизы остались. И если таки угораздило разбить пару блюдец или чашек – это не повод грустить. Лучше последовать примеру одной умелой мамочки и превратить осколки в шедевр на зависть всем.
Не стоит жалеть разбитую посуду. У неё еще есть большой потенциал.
Помните, как в сказке «Снежная Королева» Кай должен был сложить из осколков льда слово «вечность»? Насчёт льда не знаем, а вот из осколков битой тарелки точно сложится хоть целый алфавит, хоть... новый стол. К примеру, героиня этого обзора обновляет скучную мебель мозаикой из разбитой посуды. И это так круто, что и самому хочется пойти на кухню и разбить там пару тарелок!
Чтобы украсить мебель мозаикой, понадобятся:
1. Ненужная посуда с красивыми узорами или её осколки;
2. Грунтовка и крупная кисть или губка;
3. Двусторонний скотч или пленка-самоклейка;
4. Молоток;
5. Канцелярский нож;
6. Старая футболка
Можно «побить» тарелки, как эксперт.
Для начала нам понадобятся живописные осколки посуды. Мастера мозаичного дела для этих целей используют кусачки или специальные пилки, которыми режут фарфор.
А можно просто вооружиться молотком.
Но можно не особо заморачиваться и последовать примеру героини этого обзора: положить тарелку в старую футболку, хорошенько её завернуть и стукнуть молотком. Грубо, но работает же.
Плёнка-самоклейка вместо клея.
Теперь время подготовить столешницу или другой предмет мебели, который вы собрались преображать. Проще всего поступить так: обрезать лист «самоклейки» до нужного размера и формы.
Лучше сделать трафарет маркером, чтобы точно не промахнуться.
«Самоклейка» пусть не сама, но приклеена. Теперь нужно маркером нарисовать узор, который очень скоро превратится в шикарную мозаику.
Срезайте только защитную плёнку, не затрагивая клеевую основу.
Канцелярским ножом аккуратно (по контуру) срежьте верхнюю плёнку с «самоклейки». Не всё сразу: обрабатывайте по небольшому фрагменту за раз.
Заполняйте фрагмент осколками.
Теперь на освобождённую липкую часть выкладывайте осколки.
Снимаем кусочек плёнки…
…и выкладываем на липкую часть осколки.
Продолжайте в том же духе, пока не заполните мозаикой всю поверхность.
Грунтовкой заполните все пробелы между осколками.
Теперь обработайте поверхность грунтовкой, хорошенько втирая её во все пробелы и трещины между осколками.
Уберите остатки грунтовки с поверхности.
Всю лишнюю грунтовку с поверхности уберите влажной губкой, часто смачивая её в тёплой воде.
И не скажешь, что это - старые тарелки.
Когда грунтовка просохнет, вы увидите вот такую красоту. Как видите, автор инструкции выбрала яркий графичный дизайн. Но ничто не ограничивает вашу фантазию.
Мозаика из популярного типа тарелок с розами.
Можно сделать столик в стиле «прованс»…
Ещё пышнее!
…рококо…
Белый и синий всегда хорошо смотрятся в паре.
…«почти гжель»…
Мозаикой можно украсить любой предмет мебели или декора.
…да хоть стул! Главное, запастись тарелками в нужном стиле.
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