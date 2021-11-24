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Мама взяла разбитые детьми тарелки и превратила в вещь, которой теперь гордится вся семья


Мама взяла разбитые детьми тарелки и превратила в вещь, которой теперь гордится вся семья

«Бей посуду, я плачу!»

 

Эх, были времена, когда сервиз считался лучшим подарком. После праздника его торжественно ставили в сервант и старались по лишнему поводу даже не трогать: а вдруг разобьётся? Времена прошли, а сервизы остались. И если таки угораздило разбить пару блюдец или чашек – это не повод грустить. Лучше последовать примеру одной умелой мамочки и превратить осколки в шедевр на зависть всем.

Не стоит жалеть разбитую посуду. У неё еще есть большой потенциал.

Не стоит жалеть разбитую посуду. У неё еще есть большой потенциал.

 

Помните, как в сказке «Снежная Королева» Кай должен был сложить из осколков льда слово «вечность»? Насчёт льда не знаем, а вот из осколков битой тарелки точно сложится хоть целый алфавит, хоть... новый стол. К примеру, героиня этого обзора обновляет скучную мебель мозаикой из разбитой посуды. И это так круто, что и самому хочется пойти на кухню и разбить там пару тарелок!

Чтобы украсить мебель мозаикой, понадобятся:

1. Ненужная посуда с красивыми узорами или её осколки;
2. Грунтовка и крупная кисть или губка;
3. Двусторонний скотч или пленка-самоклейка;
4. Молоток;
5. Канцелярский нож;
6. Старая футболка
Можно «побить» тарелки, как эксперт.

Можно «побить» тарелки, как эксперт.

 

Для начала нам понадобятся живописные осколки посуды. Мастера мозаичного дела для этих целей используют кусачки или специальные пилки, которыми режут фарфор.
А можно просто вооружиться молотком.

А можно просто вооружиться молотком.

 

Но можно не особо заморачиваться и последовать примеру героини этого обзора: положить тарелку в старую футболку, хорошенько её завернуть и стукнуть молотком.
Грубо, но работает же.
Плёнка-самоклейка вместо клея.

Плёнка-самоклейка вместо клея.

 

Теперь время подготовить столешницу или другой предмет мебели, который вы собрались преображать. Проще всего поступить так: обрезать лист «самоклейки» до нужного размера и формы.
Лучше сделать трафарет маркером, чтобы точно не промахнуться.

Лучше сделать трафарет маркером, чтобы точно не промахнуться.

 

«Самоклейка» пусть не сама, но приклеена. Теперь нужно маркером нарисовать узор, который очень скоро превратится в шикарную мозаику.
Срезайте только защитную плёнку, не затрагивая клеевую основу.

Срезайте только защитную плёнку, не затрагивая клеевую основу.

 

Канцелярским ножом аккуратно (по контуру) срежьте верхнюю плёнку с «самоклейки». Не всё сразу: обрабатывайте по небольшому фрагменту за раз.
Заполняйте фрагмент осколками.

Заполняйте фрагмент осколками.

 

Теперь на освобождённую липкую часть выкладывайте осколки.
Снимаем кусочек плёнки…

Снимаем кусочек плёнки…

 
Мама взяла разбитые детьми тарелки и превратила в вещь, которой теперь гордится вся семья

…и выкладываем на липкую часть осколки.

 

Продолжайте в том же духе, пока не заполните мозаикой всю поверхность.
Грунтовкой заполните все пробелы между осколками.

Грунтовкой заполните все пробелы между осколками.

 

Теперь обработайте поверхность грунтовкой, хорошенько втирая её во все пробелы и трещины между осколками.
Уберите остатки грунтовки с поверхности.

Уберите остатки грунтовки с поверхности.

 

Всю лишнюю грунтовку с поверхности уберите влажной губкой, часто смачивая её в тёплой воде.
И не скажешь, что это - старые тарелки.

И не скажешь, что это - старые тарелки.

 

Когда грунтовка просохнет, вы увидите вот такую красоту. Как видите, автор инструкции выбрала яркий графичный дизайн. Но ничто не ограничивает вашу фантазию.
Мозаика из популярного типа тарелок с розами.

Мозаика из популярного типа тарелок с розами.

 

Можно сделать столик в стиле «прованс»…
Ещё пышнее!

Ещё пышнее!

 

…рококо…
Белый и синий всегда хорошо смотрятся в паре.

Белый и синий всегда хорошо смотрятся в паре.

 

…«почти гжель»…
Мозаикой можно украсить любой предмет мебели или декора.

Мозаикой можно украсить любой предмет мебели или декора.

 

…да хоть стул! Главное, запастись тарелками в нужном стиле.

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Мама взяла разбитые детьми тарелки и превратила в вещь, которой теперь гордится вся семья

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Мама взяла разбитые детьми тарелки и превратила в вещь, которой теперь гордится вся семьяПодписаться на мой Instagram
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