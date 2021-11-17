«Молодость - она никуда не уходит...»: душевное стихотворение, которое понятно всем, кому уже стукну

«Молодость - она никуда не уходит...»
Виктория Райхер пишет очень тонкие стихи и прозу. Её произведения западают в душу и остаются там надолго, потому что их хочется перечитывать, они не дают покоя, над ними размышляешь и примеряешь их на себя. Можно не сомневаться, что многие из тех, кому уже "чуть-чуть" за 17, узнают в этих строках себя и обязательно улыбнутся. Ведь молодость - это так прекрасно!
Молодость - она никуда не уходит.
Она в потертой пижаме сидит напротив,
обнимает чашку, потягивается, жует,
а потом встает.
Рассыпает веснушки, рассказывает анекдоты,
пахнет печеньем, ванилью, шампунем, потом,
держит шире карман
и говорит «Ну мам!».
Молодость никого никуда не водит.
Ни замуж, ни за нос, она просто стоит в проходе,
мурлычет песенку, плачет, несет ерунду,
а ты спотыкаешься об нее на ходу.
Каждый день она мелькает в осенней дымке,
на руках у нее рисунки, на джинсах дырки,
из-под фуфайки майка,
на майке — зайка.
У нее улыбка шире, чем кот в Чешире,
и друзья в Бат-Яме, Майями и на Кашире,
ей за десять минут доверишь любой секрет -
даже тот, которого нет.
У нее на коленке след от карандаша,
опять экзамен, бронхит и болит душа,
Ты ей: «сходи к врачу!»,
а она — не хочу!
С ней бесполезно бороться, но сладко мириться,
ее трудно вечером уложить, а с утра добудиться,
ей сегодня кажется, что мир дурак и урод,
а завтра наоборот.
Своего здоровья и опыта ей не дашь,
она лежит в темноте и грызет карандаш,
мы для нее невидимки, заколки, фон,
а она для нас — телефон.
Позвони себе в бессонницу той ночи
и промолчи.
<Виктория Райхер>
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