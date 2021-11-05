Портреты тибетских монахов, которые живут на высоте 4 тысячи метров над уровнем моря

Портреты тибетских монахов от Giacomo Bruno.
О жизни тибетских монахов известно не так много. Тем интереснее серия фотографий путешественника Джакомо Бруно, рассказывающего о людях, которые называют домом знаменитую «крышу мира» - Тибетское нагорье. Портреты монахов на фоне завораживающих пейзажей не оставят зрителей равнодушными.
Портреты тибетских монахов от Giacomo Bruno.
Джакомо Бруно (Giacomo Bruno) объехал уже полмира в поисках интересных мест и неординарных личностей. Повсюду он фотографирует людей, с которыми встречается на пути. На этот раз Джакомо привез фотоотчет из китайской провинции Сычуань, снимки сделаны на высоте 4 тысячи метров над уровнем моря.
Поселение на Тибетском нагорье.
Портреты тибетских монахов от Giacomo Bruno.
В горах находится один из самых крупных тибетских монастырей Ya Qing. Он удален от цивилизации, поэтому сюда охотно приезжают монахи, готовые жить в уединении. Чаще всего на снимках Бруно – портреты монахов, сделанные во время молитвы, медитации, чаепития или во время беседы между собой. Эти снимки дают достаточно полное представление о том, как проходит ежедневная жизнь в монастыре.
Портреты тибетских монахов от Giacomo Bruno.
Портреты тибетских монахов от Giacomo Bruno.
Интересно, что Бруно удалось запечатлеть мужчин разного возраста: тут и юные монахи, которые, судя по всему, только прибыли на обучение в монастырь, и старцы, умудренные опытом. Некоторые фотографии, сделанные в жилище монахов, свидетельствуют о том, что они ведут аскетический образ жизни. Чаще всего свободное время они проводят в беседах и созерцании захватывающей панорамы, которая открывается с нагорья.
Портреты тибетских монахов от Giacomo Bruno.
Портреты тибетских монахов от Giacomo Bruno.
Портреты тибетских монахов от Giacomo Bruno.
Портреты тибетских монахов от Giacomo Bruno.
Портреты тибетских монахов от Giacomo Bruno.
Портреты тибетских монахов от Giacomo Bruno.
Портреты тибетских монахов от Giacomo Bruno.
Портреты тибетских монахов от Giacomo Bruno.
Портреты тибетских монахов от Giacomo Bruno.
Портреты тибетских монахов от Giacomo Bruno.
Портреты тибетских монахов от Giacomo Bruno.
Портреты тибетских монахов от Giacomo Bruno.
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