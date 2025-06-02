Как бандит чуть не убил Ленина

На вождя мирового пролетариата совершалось несколько покушений. Среди их организаторов были эмигрант князь Дмитрий Шаховской, петроградский Союз георгиевских кавалеров, радикально настроенные эсеры. Но, как это ни парадоксально, наибольшие шансы изменить ход истории получил обычный уголовник: в январе 1919 года Ленин едва не стал жертвой банды Якова Кошелькова.

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