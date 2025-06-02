Как бандит чуть не убил Ленина

На вождя мирового пролетариата совершалось несколько покушений. Среди их организаторов были эмигрант князь Дмитрий Шаховской, петроградский Союз георгиевских кавалеров, радикально настроенные эсеры. Но, как это ни парадоксально, наибольшие шансы изменить ход истории получил обычный уголовник: в январе 1919 года Ленин едва не стал жертвой банды Якова Кошелькова.
Разгул преступности на заре становления советского государства, или чем промышляли «жертвы царизма»
Февральская революция принесла в Россию ощутимые социальные изменения. Вместе с политическими заключёнными из тюрем было выпущено огромное количество уголовников, которых отнесли к разряду «жертв царизма». Жулики и грабители, вопреки надеждам власти на «внутреннее перерождение», честно жить не собирались и возвращались в привычную для себя среду, усугубляя криминальную ситуацию в стране. Глубокое воздействие оказала также Первая мировая война. Первостепенного внимания требовали затянувшиеся боевые действия на фронте, сопряжённые с этим разруха и голод. На ликвидацию уголовных элементов просто не хватало сил и времени. Кроме того, имперский полицейский аппарат был упразднён, вместо жандармского корпуса и полицейского департамента создана народная революционная милиция. Набранные в неё люди совершенно не имели опыта в борьбе с преступностью. В результате, несмотря на наличие официальной власти, настоящими хозяевами городов становились криминальные группировки. Одной из наиболее известных среди них была банда, возглавляемая Яковом Кошельковым.
Профессиональный вор, или как Яшка Кошельков заслужил авторитет среди бандитов
Выбирая свой жизненный путь, Янька Кузнецов имел перед глазами серьёзный пример – отца. Его родитель промышлял разбоями и грабежами в таких масштабах, за что был приговорён к пожизненной каторге и сослан в Сибирь. Преступную деятельность Яков начал с квартирных краж и к 23-м годам настолько отточил своё профессиональное мастерство, что попал в полицейскую картотеку как дерзкий домушник-рецидивист. В 1916-м 26-летнего парня по кличке Яшка Кошельков задержали и, как и отца, отправили в Сибирь. На каторге молодой человек долго не засиделся. Вскоре после февральской революции он бежал и, решив заняться чем-то более серьёзным, чем квартирные кражи, направился в Москву. Там он быстро сориентировался, наладил отношения с криминальными авторитетами с Хитровки и сколотил собственную банду. Поначалу налётчики орудовали в Сокольниках, но постепенно их влияние распространилось на другие районы города. Со временем Якову удалось подчинить себе бандитские группировки почти всей Москвы. Наглость и везение принесли ему известность в уголовном мире и новую кличку – Яшка Король.
Преступление века, или как Яшке Кошелькову удалось ограбить самого Ленина
Несмотря на удачливость, Якову не удалось избежать ареста. В Вязьме он был опознан сотрудниками ЧК, задержан и под конвоем отправлен в Москву. Бандитам удалось отбить своего главаря, который при этом застрелил двоих сопровождающих. Кошельков осознавал, что убийство чекистов не простится и терять ему уже нечего. Поэтому, чтобы добиться своего, без малейших колебаний стал пускать в ход оружие. В январе 1919-го для выполнения разработанного плана ограбления Яньке и его подельникам понадобился автомобиль. По иронии судьбы в первой же попавшейся им машине находились Владимир и Мария Ульяновы. Приняв вооружённых людей за красноармейский патруль, Ленин дал шофёру указание остановиться. Когда же его силой выволокли из авто, Владимир Ильич запротестовал, представился и даже предъявил свои документы. К счастью, из-за шума двигателя Кошельков не расслышал фамилии, поэтому ограничился тем, что отобрал у Ленина удостоверение и оружие, а затем высадил всех и укатил в «реквизированной» машине. Только на значительном расстоянии от места происшествия Яков обратил внимание на захваченные документы и осознал, кто был у него в руках. Он немедленно скомандовал возвращаться, чтобы захватить вождя революции в заложники, рассчитывая получить огромный выкуп и добиться освобождения всех заключённых из Бутырки. Но к этому времени Ленин с сестрой, водителем и охранником успели поднять тревогу, и на помощь к ним подоспели чекисты и красноармейцы.
Чем закончилась охота на Яшку, и как поплатился за свой поступок дерзкий уголовник
Работники уголовного розыска и чекисты восприняли налёт на Ленина как пощёчину. Заместитель председателя ВЧК Яков Петерс призвал бросить все силы на поимку распоясавшихся бандитов. Кошельков и его подельники стали врагами государства, на них началась настоящая охота. В феврале несколько человек из преступной группировки были ликвидированы. Однако в ответ на это Яков устроил настоящий террор. Узнав адрес одного из участвовавших в его розыске сотрудников ЧК, он с сообщниками вломился в его квартиру и устроил судебный фарс, после чего собственноручно застрелил чекиста на глазах у его родных. А затем убил ещё двух человек, проводивших слежку за бандитской «малиной». 1 мая злоумышленники сумели запугать москвичей, совершив самое кровавое ограбление начала двадцатого века. Вечером на улице «кошельковцы», угрожая пистолетами, потребовали от прохожих деньги и ценности, а затем открыли стрельбу по подоспевшим правоохранителям. Погибли трое милиционеров, десятки прохожих были ранены. Надежда выйти на Кошелькова появилась, когда среди нескольких человек, арестованных по подозрению в фальсификации документов и торговле кокаином, оказалась его подруга. Женщина согласилась оказать содействие в поимке Яшки, и вскоре кольцо вокруг его банды начало сжиматься. Конец злодеяниям преступников пришёл в июле 1919 года. Муровцы взяли в осаду дом на Божедомке, но скрывающиеся там бандиты отказались сдаваться. В перестрелке несколько подельников Кошелькова были убиты, а он сам смертельно ранен. При нём обнаружили браунинг Ленина, а в квартире – дневник, в котором Яшка сожалел, что в своё время не расправился с вождём революции.
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