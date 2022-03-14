Реальные примеры, как можно использовать водопроводные трубы

Всем известно, что ПВХ-трубы используются при сооружении или ремонте водопроводных или канализационных труб.

Когда все уже готово, обязательно остается немало обрезков, которые не знаешь, куда девать.

Не нужно их выбрасывать, а лучше применить с пользой. Эти 17 примеров продемонстрируют, как можно использовать водопроводные трубы за пределами ванной.

1. Детская кроватка

Детская колыбелька из ПВХ-труб.

Простая детская кроватка, сделанная из ПВХ-труб - отличное решение для молодых креативных родителей, которые хотят немного сэкономить на покупке детской мебели.

2. Кресло на колесиках

Светлое кресло на колесиках.

Легкое и комфортное кресло, которое можно смастерить из пластиковых труб, колесиков и мягкого сиденья.

3. Кофейный столик

Стильный столик из труб.

Пластиковые трубы, покрашенные в темный оттенок, стали прекрасным каркасом для невысокого кофейного столика со стеклянной столешницей.

4. Двуспальная кровать

Большая кровать из ПВХ-труб.

Большая двуспальная кровать из тонких ПВХ-труб, которая выглядит как настоящее произведение искусства.

5. Сухой бассейн

Угловой сухой бассейн из ПВХ-труб.

ПВХ-трубы можно использовать для сооружения компактного сухого бассейна. Такая конструкция не потребует больших финансовых вложений и в любой момент с легкостью может быть разобрана.

6. Гамак

Гамак из ПВХ-труб.

Креативный гамак, сделанный из множества ПВХ-труб небольшого диаметра, украсит собой небольшой балкон или площадку у дома.

7. Палатка

Каркас для палатки.

В доме, где есть дети, остатки пластиковых труб можно использовать для сооружения каркаса игрового домика.

8. Перила лестницы

Фантазийные перила лестницы.

Декоративные перила домашней лестницы, сделанные из обрезков пластиковых труб разного диаметра - бюджетная и весьма креативная идея для загородного дома.

9. Бутылочница

Яркая бутылочница.

Несколько соединенных между собой и декорированных ПВХ-труб можно использовать в качестве оригинальной настольной подставки для винных бутылок.

10. Игровая зона

Детский манеж.

Пластиковые трубы - отличный материал для сооружения детского манежа. Конструкция из труб очень легкая, и, соответственно, ее можно переносить из одной комнаты в другую. Размер изделия определяете вы сами, а можно смастерить и манеж с учетом размеров вашей комнаты.

11. Декоративная перегородка

Декоративная перегородка из кусочков труб.

Потрясающая декоративная перегородка, которую может сделать каждый из кусочков поливинилхлоридных труб разного диаметра, покрашенных в любимый оттенок.

12. Настольная лампа

Яркая настольная лампа.

Простая и в тоже время очень эффектная настольная лампа, которую можно сделать из нескольких кусков ПВХ-трубы, финтингов и патрона для лампочки.

13. Полочка для обуви

Полочка для обуви из труб.

Из пластиковых труб получаются простые и практичные полки для хранения обуви в прихожей.

14. Мини-столик

Столик в индустриальном стиле.

Прекрасный столик в индустриальном стиле, сделанный из нескольких ПВХ-труб, финтингов, покрашенных в черный цвет, и круглой деревянной столешницы.

15. Кресло

Кресло с необычным каркасом.

Большое удобное кресло с оригинальным каркасом из ПВХ-труб, покрашенных в яркий цвет, станет эффектной деталью современной гостиной.

16. Стеллаж

Большой стеллаж из труб и дерева.

Из пластиковых или металлических труб и деревянных полочек можно построить невероятный стеллаж, который станет оригинальной и функциональной деталью интерьера, оформленного в индустриальном стиле.

17. Табурет

Простой табурет из труб.

Остатки ПВХ-труб можно использовать для сооружения простых табуретов, которые никогда не будут лишними в доме, где часто бывают гости. Такие табуреты можно поставить на балконе или в случае необходимости вынести во двор.

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