5 памятников истории и архитектуры, которые человечество утратило по своей же вине

1. Иль-Ибину

В отстроенном заново городе от древнего наследия не осталось ничего. /Фото: wikipedia.org

2. Сингапурский камень

Один из сохранившихся фрагментов взорванного камня. /Фото: southeastasianarchaeology.com

3. Бамианские статуи Будды

Статуи, простоявшие полторы тысячи лет, не устояли перед невежеством и оружием талибов. /Фото: caak.mn, art-moiseeva.ru

4. Нох Муль

Процесс уничтожения храма, охраняемого государством, из-за строительных материалов, ещё и засняли. /Фото: publy.ru

5. Мекка

Ради отелей и бутиков власти уничтожают уникальные памятники Мекки. /Фото: wikipedia.org