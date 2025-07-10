5 памятников истории и архитектуры, которые человечество утратило по своей же вине

Памятники истории и архитектуры являются подлинным кладом, который несёт древнее наследие человечества, сохраняя в себе отпечатки прошлого. Поэтому мы стараемся их оберегать, чтобы не утратить, вот только, к сожалению, получается это далеко не всегда. И если в случае уничтожения важного артефакта после условного стихийного бедствия остаётся уповать на превратности судьбы, то когда это происходит из-за вины самих людей, от этого становится обиднее вдвойне.
1. Иль-Ибину
В отстроенном заново городе от древнего наследия не осталось ничего. /Фото: wikipedia.org
В далёком прошлом Иль-Ибину - крупный город на юге Нигерии - носил статус столицы Королевства Бенин, а также центра работорговли. Позднее, когда этот вид эксплуатации людей был запрещён, в Бенине переориентировались на производство пальмового масла, которое развозили по всей Европе. Однако легендарный город оставил позади лучшие дни, когда в конце позапрошлого века его разграбила и уничтожила Иль-Ибину. Сегодня от наследия некогда красивейшего и довольно развитого места остались лишь вывезенные ценности, которые хранятся в разных музеях мира.
2. Сингапурский камень
Один из сохранившихся фрагментов взорванного камня. /Фото: southeastasianarchaeology.com
Чуть больше двухсот лет назад в лесу у берега реки Сингапур нашли трёхметровую плиту из песчаника, на которой располагался текст в полсотни строчек, написанный древним языком, который несколько десятилетий никак не могла расшифровать. Всё это время камень был на месте обнаружения, пока не стал мешать британцам строить форт, так что последние не придумали ничего лучше, как его подорвать. Сохранившиеся куски только потом отправили в Калькутту, к специалистам музея Королевского азиатского общества. Пока им удалось узнать, что камню около тысячи лет, а текст написан санскритом или древним яванским языком. Вот только о полном тексте остаётся лишь догадываться - целого камня ведь больше нет.
3. Бамианские статуи Будды
Статуи, простоявшие полторы тысячи лет, не устояли перед невежеством и оружием талибов. /Фото: caak.mn, art-moiseeva.ru
Ещё в эпоху раннего Средневековья в Бамианской долине, которая тогда входила в состав древнего царства Гандхара, высекли в близлежащих скалах две огромные статуи Будды - их высота составляла 37 и 55 метров соответственно. Являясь элементом комплекса буддийских монастырей, они простояли почти пятнадцать веков, поражая своей древностью и величием.пустили в ход противотанковые мины, взрывчатку и даже ракеты. Само собой, что после такого от статуй Будды ничего не осталось.
4. Нох Муль
Процесс уничтожения храма, охраняемого государством, из-за строительных материалов, ещё и засняли. /Фото: publy.ru
У городища Нох Муль, построенного цивилизацией майя две тысячи лет назад, в числе главных достопримечательностей был храм, построенный из известняка и гравия. Само собой, столь необычный памятник архитектуры и истории древнего мезоамериканского народа охранялся государством. Вот только строительная компания, которая владела землёй, где стоял храм, не удосужилась предупредить своих рабочих, что его трогать нельзя. Поэтому когда им понадобились строительные материалы, они практически уничтожили своими бульдозерами древнее сооружение.
5. Мекка
Ради отелей и бутиков власти уничтожают уникальные памятники Мекки. /Фото: wikipedia.org
Мекку уже которое столетие называют в числе мировых центров религии, в данном случае - мусульманской. Однако властям Саудовской Аравии, которые сами исповедают ту же веру, оказалось совершенно не присуще уважение к древним памятникам истории и архитектуры. На самом деле, по всей стране уже которое десятилетие подавляющее большинство артефактов уже было уничтожено, но они не жалеют даже Мекку: говоря о необходимости расчистить территорию вокруг двух ключевых мечетей города, они для строительства гостиниц и торговых центров сносят множество исторических сооружений и памятников раннеисламского периода - под бульдозеры попадают даже кладбища.
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