Африка – многогранный и уникальный континент, как и люди, на нём живущие. Африканские народы в различных частях этого материка не похожи друг на друга. Всего на территории Африки живёт несколько тысяч малых и больших этносов. Одни из колоритных представителей «чёрного» континента – люди народности кара, живущие в долине реки Омо.
Подготовка к церемонии совершеннолетия
Мужские прически.
Старейшины племени
Перед важной церемонией
Юноши племени Кара
С перьями в носу
Самое малочисленное племя в Эфиопии
Основное богатство Кара – это козы
Боевой народ
Кара – «рыбоеды».
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10 колоритных фотографий народности кара, живущих в долине реки Омо
Африка – многогранный и уникальный континент, как и люди, на нём живущие. Африканские народы в различных частях этого материка не похожи друг на друга. Всего на территории Африки живёт несколько тысяч малых и больших этносов. Одни из колоритных представителей «чёрного» континента – люди народности кара, живущие в долине реки Омо.
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