С нами не соскучишься!

7 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Всё таки своё лучше вкуснее безопаснее,так как я не могу помидоры огурцы в любом виде есть моя сестра каждые три меся...8 противных привы...
  • Анна Эржибова
    Что именно?:)10 повседневных п...
  • Лирина Полесская (Вяткина)
    Забудем все плохое и насладимся радостью жизни ! Спасибо за советы, как это сделать !10 повседневных п...

Для чего в колпачке шариковой ручки делают сквозное отверстие


Для чего в колпачке шариковой ручки делают сквозное отверстие


Наверняка многие замечали, что в колпачке от шариковой ручки есть два сквозных отверстия. Если с первым все понятно (так колпачок надевается на ручку), то зачем сделали дырочку сверху – поймут не все. Именно в этом мы и разберемся.

Для чего в колпачке шариковой ручки делают сквозное отверстие
 

Признайтесь, вы когда-нибудь грызли колпачок от пластиковой ручки? Не отпирайтесь, мы знаем ваш положительный ответ. Но если подобным занимается взрослый, здесь идет речь только об эстетичной стороне вопроса, а если ребенок – тогда все гораздо серьезнее.
Спасительное отверстие на колпачке для ручки. | Фото: avatars.mds.yandex.net.

Спасительное отверстие на колпачке для ручки. | Фото: avatars.mds.yandex.net.

 

Дети постоянно что-то тянут в рот, исследуя окружающий мир. И если в их поле зрения попадает колпачок, то он сразу же должен быть оценен на вкус. Беда в том, что многие малыши глотают свои находки. Чтобы не произошло непоправимое, и ребенок не задохнулся, проглотив колпачок (ведь у детей дыхательные пути узкие), производители ручек компании BIG первыми придумали делать отверстие. Так малыш сможет дышать, а родители успеют вызвать скорую.

Как бы странно это не звучало, по всему миру зафиксировано немало случаев, когда таким образом дети и взрослые были спасены.
Спасительное отверстие на колпачке для ручки. | Фото: viralemon.com.

Спасительное отверстие на колпачке для ручки. | Фото: viralemon.com.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Для чего в колпачке шариковой ручки делают сквозное отверстие

И не забудьте:
Для чего в колпачке шариковой ручки делают сквозное отверстиеПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх