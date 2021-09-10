Для чего в колпачке шариковой ручки делают сквозное отверстие

Наверняка многие замечали, что в колпачке от шариковой ручки есть два сквозных отверстия. Если с первым все понятно (так колпачок надевается на ручку), то зачем сделали дырочку сверху – поймут не все. Именно в этом мы и разберемся.
Признайтесь, вы когда-нибудь грызли колпачок от пластиковой ручки? Не отпирайтесь, мы знаем ваш положительный ответ. Но если подобным занимается взрослый, здесь идет речь только об эстетичной стороне вопроса, а если ребенок – тогда все гораздо серьезнее.
Спасительное отверстие на колпачке для ручки. | Фото: avatars.mds.yandex.net.
Дети постоянно что-то тянут в рот, исследуя окружающий мир. И если в их поле зрения попадает колпачок, то он сразу же должен быть оценен на вкус. Беда в том, что многие малыши глотают свои находки. Чтобы не произошло непоправимое, и ребенок не задохнулся, проглотив колпачок (ведь у детей дыхательные пути узкие), производители ручек компании BIG первыми придумали делать отверстие. Так малыш сможет дышать, а родители успеют вызвать скорую.
Как бы странно это не звучало, по всему миру зафиксировано немало случаев, когда таким образом дети и взрослые были спасены.
Спасительное отверстие на колпачке для ручки. | Фото: viralemon.com.
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