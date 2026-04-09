8 основных советов для выбора свежего, вкусного и полезного мяса

В магазине мясо продается в упаковке, из-за которой очень сложно определить насколько товар свежий и качественный. Даже при выборе открытого мяса можно упустить важные детали, говорящие о том, что покупать его не стоит. Позаботиться о своем здоровье и вкусном рационе помогут советы от Novate.ru: с ними выбор будет очевидным и правильным.
1. Запах
Перед покупкой мясо следует обязательно проверить на запах. Он должен быть легко узнаваемым и насыщенным. При этом какие-либо посторонние ароматы должны полностью отсутствовать. Если есть хотя бы минимальный намек на гниение или затхлость, то в этом месте мясо лучше вообще больше никогда не выбирать. Кисловатый запах — это тоже признак некачественного продукта. Скорее всего, такое мясо дополнительно обрабатывалось уксусом, чтобы оно хранилось дольше и выглядело привлекательнее. Этот продукт может долго пролежать на прилавке, но внешне это абсолютно не заметно. Ошибкой будет также покупать мясо, у которого есть какие-либо химические примеси, ощущаемые на запах. Идеальный запах — чисто мясной.
2. Чистота мяса
Не стоит проверять свежесть мяса, ориентируясь на заверения продавца, ведь ему выгодно продать любой товар. Если на продукте виднеется подозрительная пленка или слизь в виде некрасивого блеска, то это явный признак пропадающего мяса. Мясные волокна должны быть четко различимыми.
3. Внешний вид
Идеально разрезанные, ровные порции мяса с равномерным распределением жира — это не всегда идеальный вариант для готовки. Такие кусочки лучше всего подходят для приготовления стейков, отбивных или медальонов, а для всех остальных блюд лучше выбирать другое мясо. Профессиональные кулинары отдают предпочтение неровным кусочкам с порциями жира разной величины. Такое мясо, скорее всего, поступило на рынок с небольшой частной фермы, где животных лучше кормят и содержат их в оптимальных условиях, без химических добавок.
4. Жир
Наличие жира в мясе также может сыграть вескую роль в выборе качественного продукта. Жировые прослойки или вкрапления должны быть идеально белого цвета. Легкий желтоватый оттенок означает, что мясо долго лежит и уже не будет вкусным. При этом жир должен быть по своей мягкости таким же, как и мясо, иначе продукт не стоит покупать. И, конечно же, все части покупаемого мяса должны пахнуть приятно.
5. Упругость
Один из лучших тестов на проверку качества мяса — это определение его упругости. Для этого необходимо надавить на мясо пальцем, а затем посмотреть на волокна: если они довольно быстро вернутся в исходное положение, то мясо свежее.
Полезный совет: Лучше всего выбирать мясо там, где можно оценить его внешний вид и запах подробно, а именно без упаковки. Даже если продавец не разрешит трогать продукт руками, то можно попросить провести тест на упругость его лично, руками в перчатках. Запакованное мясо практически невозможно проверить на свежесть.
6. Незапланированные расходы
Некоторые несознательные продавцы улучшают мясо раствором соленой воды. Этот раствор могут вкалывать шприцом в птицу, говядину и свинину и отправлять на полки продуктовых магазинов, чтобы сделать продукт более вкусным и красивым внешне. Такой прием добавляет мясу влажности, чтобы оно как бы выглядело свежее. Этот раствор соли и воды, который вводят в мясо, может составлять 15 или более процентов веса всего мяса. А это значит, что за это приходится платить из своего кармана лишние деньги. Помимо этого избыточное потребление соли приводит к нарушениям здоровья, например, повышению кровяного давления. Также инъекции соленой воды могут повысить риск заражения кишечной палочкой из-за вытеснения бактерий на поверхность мяса.
7. Хорошая курица
Может показаться, что выбрать курицу намного проще, чем другое мясо. Но в этом деле также есть свои нюансы. Шкурка мяса должна быть желтого оттенка, а само мясо — розоватого оттенка и иметь естественный вид по сечению или форме. Кроме того, у курицы не должно быть особого запаха, если у нее он есть, этот продукт явно несвежий. Тушка должна быть пухлой и неповрежденной с очень небольшим количеством жира.
8. Мясо и кости
Покупая мясо на косточке, можно воспользоваться еще одним лайфхаком по проверке свежести. Какой бы тип мяса не выбирался, он не должен распадаться, расслаиваться и легко отходит от кости. Если это происходит, то мясо уже плохое и его не стоит покупать. По окончанию грудной кости птицы можно понять, молодая или старая это была особь. У старой птицы косточка будет закостенелая, а у молодой — легко сгибаемый и хрящевидного типа.
