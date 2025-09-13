С нами не соску...
Явления океана без объяснений науки

С каждым годом открытый под поверхностью океана делается все больше. Но наряду с понятными явлениями растет и количество вопросов. Недавно на дне океана нашли дорогу, и единственное, что смогла сделать наука – дать ей название. Явления океана без объяснений науки


Эта дорога, дорога Бимини, была недавно найдена неподалеку от Багамских островов.

Начинается дорога почти от берега на полуметровой глубине. И уходит прямиком к провалу Дрейка — четырехкилометровой расщелине на дне океана. Явления океана без объяснений науки Дорога выглядит так, словно выложена ровными, вручную обтесанными камнями. По виду ее строили люди, но объяснений и технологии строительства у науки нет. Поэтому пока дорога считается природным образованием – иначе она становится неудобным артефактом. Явления океана без объяснений науки Бимини не является единственным неудобным подводным образованием. За последние тридцать лет ученые нашли под поверхностью как минимум два подобных артефакта. Явления океана без объяснений науки Японские донные структуры имеют иную форму – они выглядят словно огромные ступени, уходящие вглубь океана от материка. Ученые назвали образование Йонагуни и снова оставили вопрос природы геологии ступеней без объяснений. Для природы грани слишком четкие и ровные, но версия о рукотворности ступеней выглядит слишком смело.

источник

