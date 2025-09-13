Явления океана без объяснений науки

С каждым годом открытый под поверхностью океана делается все больше. Но наряду с понятными явлениями растет и количество вопросов. Недавно на дне океана нашли дорогу, и единственное, что смогла сделать наука – дать ей название.





Эта дорога, дорога Бимини, была недавно найдена неподалеку от Багамских островов.

Начинается дорога почти от берега на полуметровой глубине. И уходит прямиком к провалу Дрейка — четырехкилометровой расщелине на дне океана. Дорога выглядит так, словно выложена ровными, вручную обтесанными камнями. По виду ее строили люди, но объяснений и технологии строительства у науки нет. Поэтому пока дорога считается природным образованием – иначе она становится неудобным артефактом. Бимини не является единственным неудобным подводным образованием. За последние тридцать лет ученые нашли под поверхностью как минимум два подобных артефакта.Японские донные структуры имеют иную форму – они выглядят словно огромные ступени, уходящие вглубь океана от материка . Ученые назвали образование Йонагуни и снова оставили вопрос природы геологии ступеней без объяснений. Для природы грани слишком четкие и ровные, но версия о рукотворности ступеней выглядит слишком смело.