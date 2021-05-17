Чем заменить пароварку, если её нет? Полезный лайфхак для хозяек

Различной кухонной техники и приспособлений сегодня придумано превеликое множество. У каждой хозяйки, как правило, эти кухонные «гаджеты» занимают не один шкаф. Но, даже несмотря на такие запасы, иногда случается, что техника ломается или у вас просто нет её сейчас под рукой. Если вам срочно нужно приготовить что-то на пару, а пароваркой вы пока ещё не обзавелись, этот полезный совет будет как нельзя кстати. Народная смекалка поможет нам без проблем выйти из этой ситуации.

Что можно использовать вместо пароварки в домашних условиях?

Этот трюк гениален в своей простоте. Всё настолько просто, что даже диву даёшься порой от смекалки некоторых людей. В нашем случае «устройство» используют для приготовления рыбы на пару. Но, так готовить можно не только рыбу, но и любимые всеми нами манты, котлеты и прочие паровые блюда.

Что понадобится?

Для изготовления пароварки нам понадобится всего лишь ….обыкновенная пищевая фольга. Кроме фольги нужна будет ещё кастрюля или глубокая сковорода с крышкой.

Главное, чтобы посуда была не очень высокой, ведь полностью герметично закрыть её не получится как пароварку. А это значит, что приготовить быстро рыбу или любое другое блюда в ней будет проблематично.

Как готовить на пару без пароварки?

Берём кусочки фольги и формируем из неё 3-4 шарика. Их кладём на дно сковороды или кастрюли. Теперь наливаем в неё воду по уровню шариков, ставим на фольгу тарелку с рыбой (котлетами, мантами и т.п.) и закрываем посуду крышкой. Всё, наша пароварка готова к работе можно её включать.

Когда вода закипит, появится пар, который и будет нагревать тарелку и её содержимое, собираясь под крышкой. Благодаря такому простому трюку, например, сварить рыбу на пару дома можно всего лишь за 5-7 минут!

И смотрим 2 видео. В первом вам покажут трюк с фольгой.

А из второго вы узнаете ещё один способ приготовления на пару без пароварки.