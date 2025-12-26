Что поставить на стол в 2026 году

До самого долгожданного праздника в году осталось не так много времени! Думаем, большинство из вас уже составило меню и запаслось нескоропортящимися продуктами. Готовы поспорить, что почти на каждом втором столе будут «Оливье», «Селедка под шубой» или «Мимоза», «Крабовый», «Каприз», «Винегрет».







Но нужно поставить на стол и блюда, которые одобрит Лошадка, чтобы 2026 год прошел в изобилии и не приносил неприятных сюрпризов.Время для покупок еще есть, поэтому запоминайте или записывайте. И обязательно поделитесь статьей с подругами.Странно? Нет, не думаем! В год Лошади зерно считается важным символом изобилия и процветания. Приготовленные из круп блюда (каши, плов или кускус), наполняют дом энергией роста, накопления и расширения, создают основу для финансового благополучия. Обязательно добавьте в крупы теплые специи: шафран, куркуму или паприку, чтобы усилить влияние стихии Огня. Нет, есть сваренную кашу с куркумой совсем не обязательно. Главное, поставить ее на стол (можно даже рядом с фигуркой лошади), показывая хозяйке года, что вы чтите ее гастрономические предпочтения.Какие, например? Ну там апельсины, мандарины, хурма, гранат, красный виноград, папайя, болгарский перец, помидоры… Все плоды считаются активаторами денег и благополучия. Среди них особенно выделяется гранат: его сочные зерна традиционно ассоциируются с процветанием, стабильностью и ростом. Разместите гранат в центре стола, чтобы усилить энергию достатка и устойчивого дохода. Лошадь благосклонно отнесется к блюдам с фруктовым разнообразием, где преобладают красные и золотистые тона. Считается, что они — своеобразный оберег для сохранения финансовой стабильности на протяжении 2026 года.Какой же новогодний стол без закусок? Все-таки мало кто сидит целый вечер за столом, особенно, если Новый год отмечается за городом. А закуску положил на тарелочку, взял бокал шампанского и ходишь с этим всем, пока не съешь. Итак, для закусок остановитесь на ярких и выразительных вариантах (и по вкусу, и по виду). Можно выбрать небольшие варианты, где сочетаются свежие овощи, мясо и цитрусовые соусы. Контраст вкусов привлечет внимание Огненной Лошади, ну и гостей, разумеется. Не бойтесь специй — они лишь усиливают энергетику стола. Также не забудьте про соленья с чесноком и имбирем. Не лишним будут блинные закуски с разнообразными начинками (особенно в почете — грибные и картофельные).Выбор сложный, понимаем. С одной стороны, рекомендуют полностью отказаться от рыбы и морепродуктов, поскольку водная стихия и все морское Лошади совсем не подходит. С другой стороны, если вы больше предпочитаете рыбу и любите морепродукты, не стоит от них отказываться. Все-таки Новый год нужно проводить так, как вам хочется и есть то, что нравится! Да и какой Новый год без заливной рыбки и бутербродов с красной икоркой? Что касается мяса, подойдут блюда из индейки, утки или гуся, если они не будут слишком жирными. Также можно рассмотреть приготовление дичи.Лошадь — животное травоядное, поэтому для новогоднего стола в год Огненной Красной Лошади лучше отдавать предпочтение легким овощным салатам. Мясные варианты тоже допустимы, но они должны быть нежирными и без тяжелого майонеза. Это не означает, что привычные блюда вроде «Оливье» и «Крабового» нужно полностью исключать — их можно слегка облегчить, заменив классическую заправку на йогурт, нежирную сметану или растительное масло. Вкус станет более легким, но от этого только выиграет ваш ЖКТ.И мы сейчас не про популярное шампанское с идентичным названием, а сладости. Особое внимание в новогоднем меню стоит уделить сладостям, в составе которых есть мед. Он символизирует трудолюбие, стабильный успех и сладость жизни. Пироги, пряники или запеченные фрукты с медовой корочкой становятся своеобразным энергетическим амулетом, способствующим гармонии и финансовой устойчивости. Считается, что если в новогоднюю ночь на столе окажется хотя бы одно блюдо с медом, оно принесет постепенное и стабильное приумножение доходов семьи, без резких спадов и финансовых потрясений. И обязательно поставьте Лошадке овсяное печенье — она его очень любит!Не менее важно уделить внимание напиткам, которые подают на новогоднем столе. Красная Огненная Лошадь особенно благоволит теплым, янтарным и согревающим напиткам, которые помогают поддерживать внутреннюю энергию и наполняют силы. Глинтвейн, пряные чаи с корицей и гвоздикой, морсы и облепиховые настои создают уют и усиливают внутренний огонь. А вот от холодных напитков лучше держаться в стороне, потому что они «тушат» внутренний огонь и «охлаждают» удачу. В качестве алкоголя в Новый год 2026 стоит отдавать предпочтение слабому алкоголю, таким как легкое вино или шампанское.