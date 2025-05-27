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Остров, на котором человек не находился дольше двух часов

Остров, на котором человек не находился дольше двух часов Кеймада-Гранди с виду выглядит как тропический рай, но среди местного населения имеет дурную славу и называется Змеиным логовом. Когда остров только увидели, на него сразу же захотели высадиться, но дольше 2х часов на нем никто не смог задержаться. Все дело в обитателях острова – на Змеином логове обитает множество змей, и они считаются самыми опасными в мире.

Остров, на котором человек не находился дольше двух часов Сначала его хотели освоить, но потом решили оставить в распоряжении змей. Раз уж создалась среда обитания, пусть так и остается – сочли власти. Впрочем, змеиная слава острова распространилась быстро. Сюда устремилось множество людей, которые желают увидеть Кеймада-Гранди хотя бы издалека. Теперь самые любопытные могут разглядеть остров в бинокль.

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