Как Сальвадор Дали участвовал в фотосессии для Плейбоя

Сальвадор Дали даёт указания фотографу и модели. Кадакес, Испания, 1973
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«Смысл моей работы заключается в яснейшей мотивации – в деньгах. Моя работа для Плейбоя очень хороша и оплата соответствует выполненной задаче». – Сальвадор Дали о своём сотрудничестве с журналом Плейбой в 1973 году.
Ради этой фотосессии в приморский испанский город Кадакес прибыли Сальвадор Дали, опытный фотограф Помпео Посар и группа моделей Плейбоя в сопровождении гигантского яйца. Дали жил неподалёку, в небольшой деревушке Порт Льигат, и каждый раз, когда он отправлялся на работу под палящим испанским солнцем, поджидавшие его фанаты разражались криками: «Мастер! Мастер!»
Сотрудничая с Посаром, Дали создал несколько набросков на тему будущей фотосессии, которые в итоге обрели плоть в виде огромного яйца, не менее огромной змеи, а также разнообразных коллажей от бутылки колы до архитектуры в стиле Ренессанса. 69-летний Дали мастерски руководил фотосессией, вокруг резвились модели в минимуме одежды, а местные жители наблюдали за каждым шагом художника с окрестных холмов.
Получившиеся в итоге блистательно причудливые снимки вполне достойны вызывающего стиля Дали. Они увидели свет в журнале Плейбой за декабрь 1974 года. В дополнение к ним мы включили пару предварительных набросков, а также фотографии мастера за работой. Следует уточнить, что большинство изображений не подходят для разглядывания на рабочем месте, если только вы не мечтаете об увольнении.
Предварительный набросок для фотосессии, выполненный рукой Дали
Ещё один набросок
Дали с обнажёнными моделями. Снимок сделан Посаром
Дали за работой напоминает рок-звезду. Кадакес, Испания, 1973 год
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