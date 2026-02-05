Каким кухонным уголкам дать шанс в 2026 году

Когда кто-то говорит о кухонных уголках, в голове сразу возникают тяжелые массивные конструкции из 2000-х с нишами для хранения под сиденьем. Неудивительно, что мало кто хочет иметь с ними дело. Однако современные уголки выглядят гораздо красивее и изящнее, отлично вписываются в интерьер кухонь, при этом сохраняя функциональность своих собратьев из прошлого.

Что выдает устаревшую мебель?

Почему такие уголки не вписываются в современные кухни?

Какой кухонный уголок выбрать?

Кухонный уголок относится к той мебели, которая прочно ассоциируется с какой-то эпохой. В данном случае это период 90-00-х. Главный плюс данного предмета интерьера заключался в том, что он был комфортным и позволял максимально рационально использовать имеющееся пространство. А с учетом того, что кухни 30 лет назад не отличались большими габаритами (впрочем, эта проблема остро стоит и сейчас), уголки становились настоящим спасением.Сегодня же многие люди обходят такую мебель десятой дорогой именно потому, что она вызывает четкие ассоциации с прошлым и кажется устарелой. Однако, если избавиться от внутренних стереотипов и подобрать в магазине подходящий экземпляр, он станет прекрасным дополнением вашей кухни.Примеры устаревших кухонных уголковПервое, на что следует обратить внимание при покупке – материалы и форма уголка. Классические экземпляры из ДСП и ЛДСП с обивкой из кожзама сразу вычеркивайте из списка (особенного коричневого или бордового цвета). При взгляде на них моментально переносишься в эпоху 90-х, когда о визуальной составляющей мебели никто не задумывался. Что еще выдает устаревшую мебель?• Массивные спинки и подлокотники. Обращать внимание нужно не только на сиденье, но и на другие элементы кухонноого уголка, в частности, спинки и подлокотники.Если они высокие, плотно обитые кожзамом, ощущение тяжести и перегруженного интерьера будет обеспечено. Кроме того, такие уголки делают кухню похожей на купе поезда. Вряд ли вы стремитесь именно к такому эффекту.• Глухие короба с подъемным сиденьем. Хранение под сиденьем – отличная задумка, ведь на маленьких кухнях всегда не хватает места. Однако часто именно из-за таких коробов уголки становится массивными. Особенно, если они обшиты тем же материалов, что и сиденье. В этом случае получается монолитный блок, который зрительно сужает пространство комнаты.• Капитоне. Речь идет о стеганой обивке с пуговицами, которая была на волне популярности в 2000-х годах. Тогда с ее помощью владельцы квартир пытались добавить «роскоши» в свой интерьер, но сейчас она выглядит нелепо (особенно на фоне современных кухонных гарнитуров и других деталей).• Контрасты. Чтобы визуально не перегрузить кухню, важно избегать контрастных деталей и оттенков. Не следует выбирать мебель с контрастными строчками на обивке, вставками из других материалов и пр.• Темные цвета. Помните, мы говорили о коричневом и бордовом? Вместе с темно-синим, изумрудным и прочими подобными оттенками они утяжеляют кухню. Да, такие оттенки практичные, немаркие, но для маленькой кухни, где избежать ощущения тесной коробки, являются неудачным решением.Как выглядят современные и устаревшие кухниСовременные кухни стремятся к визуальной легкости, воздушности, минимализму. Даже если вы решили оформить интерьер в классическом стиле, речь идет уже не о позолоте, массивных люстрах, бархатной мебели – за основу берутся чистые линии, сдержанная цветовая гамма и высокое качество материалов, характерное для классики.Традиционный кухонный уголок, который стоял в квартирах наших родителей, бабушек и дедушек противоречит этим принципам, так как выглядит тяжело и создает ощущение замкнутости. Массивная конструкция будто «запечатывает» угол, в котором стоит, делает его массивным и недоступным. Если у вас небольшая кухня, где на счету каждый сантиметр, такая мебель точно не украсит ее.Такие уголки впишутся в современный интерьерЕсть несколько вариантов кухонных уголков, которые не испортят, а украсят интерьер кухни. При выборе мебели обращайте внимание на следующие нюансы.• Лаконичные формы. Отсутствие подлокотников, низкая спинка, простые и понятные линии. Важно, чтобы мебель стала гармоничным продолжением кухни, а не казалась чем-то инородным и не выделялась на фоне остальных предметов интерьера.• Светлая цветовая гамма. Отдавайте предпочтение обивке из натуральных тканей в нейтральных оттенках. Отличным решением станет серый, бежевый, светло-коричневый. Также можете обратить на натуральные цвета, например, эвкалиптовый или песочный. Они прекрасно впишутся в пространство и не будут создавать визуальный шум. Для создания более теплого и уютного интерьера используйте деревянные элементы.• Открытые конструкции. Мы уже выяснили, что глухой короб выглядит тяжеловесно, поэтому его нужно избегать. Обратите внимание на уголки с ножками или открытой базой. Так пространство сможет «дышать» и будет выглядеть намного легче. Что касается системы хранения, то вместо ниши с подъемной крышкой, выберите модель с выдвижными ящиками.Текстильный уголок в цвет гарнитура.Помните, что даже удобный и красивый уголок может разрушить эстетику кухни, если визуально будет выглядеть устаревшим. Глухие короба, массивные спинки и подлокотники, темные оттенки, кожзаменитель, обилие декора – все это выдает мебель из прошлого, которая давно вышла из моды. Если хотите, чтобы кухонный уголок стал гармоничным продолжением кухни, а не портил интерьер, отдавайте предпочтение натуральным тканям, простым формам и линиям, светлой цветовой гамме, минимуму декоративных элементов (или их отсутствию).