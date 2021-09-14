10 трюков с оливковым маслом, которые не имеют ничего общего с приготовлением пищи

Чаще всего оливковое масло берут для приготовления еды. /Фото: cdn6.bestreviews.com

1. Почистить вашу обувь

Обувь можно прекрасно почистить оливковым маслом. /Фото: img.thrivemarket.com

2. Если заело молнию

Заевшую молнию можно смазать маслом. /Фото: thinkdifferentnetwork.com

3. Пусть жемчуг засияет

Использование масла придаст жемчугу блеск. /Фото: wikihow.com

4. Ногти ломать не придётся

С маслом легко оттереть липучки на двери холодильника. /Фото: ak7.picdn.net

5. Замедлить потускнение серебра

Масло может замедлить потускнение серебра. /Фото: acsilver.co.uk

6. Блестящая нержавейка

Раковина из нержавейки будет блестеть, если чистить ее маслом. /Фото: radiantplumbing.com

7. Снять макияж без проблем

Оливковое масло прекрасно снимает макияж. /Фото: thanaka.vn

8. Натуральное косметическое средство

Оливковое масло отлично влияет на волосы. /Фото: spaatthemontcalm.co.uk

9. Прекрасная маска для лица

Из масла получится замечательная маска для лица. /Фото: 4.bp.blogspot.com

10. Бритва останется острой

Лезвие будет меньше ржаветь, если натирать его маслом. /Фото: mk0primandprepabb7sr.kinstacdn.com