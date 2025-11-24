Гениальные шизофреники, изменившие наш мир

Шизофрения — неизлечимое врожденное заболевание, причины которого науке неизвестны. Так же, как и неизвестно, почему шизофрения часто бывает связана с гениальностью.



Перед вами список гениальных шизофреников, оказавших огромное влияние на науку и культуру.



1. Филлип К. Дик

2. Винсент Ван Гог

3. Фридрих Вильгельм Ницше

4. Николай Васильевич Гоголь

5. Исаак Ньютон

6. Александр Николаевич Скрябин

7. Джон Нэш