Гениальные шизофреники, изменившие наш мир

Шизофрения — неизлечимое врожденное заболевание, причины которого науке неизвестны. Так же, как и неизвестно, почему шизофрения часто бывает связана с гениальностью.
Перед вами список гениальных шизофреников, оказавших огромное влияние на науку и культуру.
1. Филлип К. Дик
Лёгкая форма шизофрении была у писателя Филлипа К., а «Воспоминания оптом и в розницу», лёг в основу «Вспомнить все». Некоторые полагают, что именно болезнь помогла автору создавать его, в немалой степени параноидальные, сюжеты.
2. Винсент Ван Гог
Считается, что большую часть картин нидерландский художник-постимпрессионист создал в то время, когда у него участились его шизофренические припадки. Безумец творил по несколько картин в день и мог не спать целыми сутками.
3. Фридрих Вильгельм Ницше
Исследователи сходятся во мнении, что известный философ без гражданства был обладателем пугающего диагноза — «ядерная мозаичная шизофрения». Самым ярким её симптомом является мания величия. Вполне вероятно, что именно шизофрения послужила импульсом к идее о сверхчеловеке.
4. Николай Васильевич Гоголь
Исследователи жизни и творчества Гоголя считают, что он страдал шизофренией, дополненной приступами психоза и клаустрофобии. Николая Васильевича часто посещали звуковые и зрительные галлюцинации. Именно на их основе писатель создал некоторых героев своих произведений.
Апатия и депрессия резко сменялись периодами чрезмерной активности и вдохновения.
5. Исаак Ньютон
Часть исследователей полагает, что Исаак Ньютон страдал не только от шизофрении, а ещё и от биполярного расстройства. Ньютон был гениальным математиком и физиком, но человеком крайне необщительным, с которым сложно было найти общий язык. Говорили, что его настроение меняется ежечасно.
6. Александр Николаевич Скрябин
Скрябин, знаменитый русский композитор и пианист, был человеком мнительным и крайне религиозным. Пугал родных и друзей резкими изменениями в настроении, а также своими взглядами на происходящее. Помимо неповторимой музыки к его заслугам относится первое в истории использование и дальнейшая популяризация цветомузыки. По мнению врачей, Александр Николаевич страдал шизофренией.
7. Джон Нэш
Джон Форбс Нэш-младший — известный американский математик, работавший в области теории игр, а также дифференциальной геометрии. Является лауреатом Нобелевской премии по экономике 1994 года.
Общественности Нэш известен благодаря фильму, снятому по его биографии — «Игры разума». Примечательно, что Джон Нэш смог смириться со своей болезнью и научился не обращать внимание на её проявления, что врачи посчитали первоначально за улучшение. Погиб в автокатастрофе 24 мая 2015 года.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии