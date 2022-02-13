10 очень странных фактов о нашей планете, которые знает не каждый

Диковинные и странные явления нашей планеты.

1. Переворачивающиеся полюса

Они постоянно, пускай и медленно движутся.

2. Большая Луна

У нас необычно большой спутник.

3. Миграция летучих мышей

Выглядит даже жутко.

4. Опята-убийцы идут в атаку

Кто бы мог подумать, но это так.

5. Инопланетное место на Земле

Выглядит как Марс.

6. Подводный водопад

Какое удивительное место.

7. Гигантские кристаллы

Сокровище прямо под ногами.

8. Живые облака

Они чирикают.

9. Подводная трава-долгожитель

Самое старое существо.

10. Кипящая река

Мелкие звери могут сварится в ней заживо.