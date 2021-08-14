Для чего у автомобильной канистры три ручки

Такие канистры появились перед Второй мировой войной. /Фото: krsk.au.ru.

Вот для чего они нужны. /Фото: yandex.ru.

А так же вот зачем. /Фото: avtoidei.ru.

Сделали тогда - пользуемся и сегодня. /Фото: kherson-news.info.