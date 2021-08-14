Для чего у автомобильной канистры три ручки

Мало кто знает о том, что появлению современной канистре с тремя ручками автомобилисты фактически обязаны вермахту. Именно данная форма выиграла конкурс в 1937 году, объявленный немецкой армией на создание принципиально новой емкости для горючего. Более того, в 2019 году канистра нового образца празднует свое 80-летие. Узнаем же о ней побольше.
Такие канистры появились перед Второй мировой войной. /Фото: krsk.au.ru.
До начала 1940-х годов потери горючего в армии из-за некачественной или неподходящей тары могли достигать в отдельных случаях 40% от имеющегося объема. Например, в Германии для хранения армейского топлива использовались 200-литровые бочки из которых горючее разливалось по 20-литровым жестяным банкам. Хуже всего было еще и то, что старые емкости оказались откровенно ненадежными и часто становились причиной пожарных ситуаций. Наконец, они были крайне неудобны в транспортировке и использовании.
Вот для чего они нужны. /Фото: yandex.ru.
В 1936 году командование немецкой армии объявило конкурс на создание автомобильной тары для топлива нового образца. Наиболее удачным оказался проект группы инженеров под руководством В.Грюнфогеля. Новая канистра появилась в 1937, а в серийное производство была запущена в 1939. Очень быстро удачная тара захватила не только военную, но также и гражданскую сферу. А уже после войны немецкая 20-литровая канистра распространилась по всему миру, после чего ее стали производить также в объемах 5 и 10 литров.
А так же вот зачем. /Фото: avtoidei.ru.
Почему же у канистры именно три ручки? На самом деле педантичные немцы, делая три ручки, размышляли об удобстве переноски. Так, средняя ручка нужна для того, чтобы канистры брал один человек, а две боковые для того, чтобы одну канистры могло взять одновременно два человека. Так, один переносчик может легко взять 2 канистры, однако нести 40 литров долгое время крайне тяжело. С другой стороны, уже 2 человека, могут перенести 3 канистры, потратив куда меньше сил и времени.
Сделали тогда - пользуемся и сегодня. /Фото: kherson-news.info.
Помимо этого, боковые ручки позволяют брать в одну руку сразу две пустые канистры, таким образом один человек сможет взять сразу четыре. Наконец, используемая форма рукоятки упрощает укладку емкостей, делая ее более надежной.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии