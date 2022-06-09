«Король пижонов» - модник XIX века, в гардеробе которого было 5000 галстуков и 300 пар перчаток

Эвандер Берри Уолл - «король пижонов» конца XIX века-начала ХХ вв.

Эвандер Берри Уолл со своим псом чау-чау, 1920-е гг. | Фото: theworldsbestever.com.

| Фото: newyorksocialdiary.com. Слева: Карикатура французского журнала на выбор галстука Берри Уолла для его собаки. Справа: Снимок богача в отеле Ritz. Специально для него был создан коктейль «Берри».| Фото: newyorksocialdiary.com.

Эвандер Берри Уолл - первый, кто появился в обществе не во фраке, а в смокинге.

Эвандер Берри Уолл со своей супругой, 1920-е гг. | Фото: newyorksocialdiary.com.