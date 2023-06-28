Уголь — древнее растение под землей

Уголь образовался несколько сот миллионов лет назад из частей древних растений под землей без доступа кислорода. Он был первым из используемых человеком видов ископаемого топлива и позволил совершить промышленную революцию.



Согласно докладу BP, выпушенному на этой неделе, в прошлом году уголь стал самым быстрорастущим источником энергии в мире. Доля угля в мировом энергопотреблении достигла 30,1 процента — это самый высокий показатель с 1970 года.



Кроме того, добыча угля считается одной из самых опасных работ в мире. По показателю смертности в этой отрасли Россия лидирует вместе с Украиной и Китаем.







1. Украинский шахтер ждет автобуса после окончания смены на угольной шахте около Донецка, Украина, 20 мая 2014. (Фото AP Photo | Vadim Ghirda):







2. Гигантский роторный экскаватор, Германия, 20 августа 2010. (Фото Sean Gallup | Getty Images):







3. Индийские рабочие грузят уголь в машины на окраине Джамму, Индия, 23 августа 2012. (Фото AP Photo | Channi Anand):







4. Угольная компания в провинции Шэньси, Китай. (Фото China Photos | Getty Images):







5. В древних торфяных болотах, начиная с девонского периода (примерно 400 млн лет назад), накапливалось органическое вещество, из которого без доступа кислорода формировались ископаемые угли. Возраст самых древних углей оценивается примерно в 300—400 миллионов лет. (Фото Reuters | Darren Staples):







6. Кстати, в отличие от угля, который образовался из растений, нефть образовалась из остатков отмерших живых организмов, живших миллионы лет назад и погрузившихся в глубь земной коры. Нефтеобразование — процесс весьма длительный (обычно 50—350 млн лет). (Фото Reuters | Daniel Becerril):







7. Способы добычи угля зависят от глубины его залегания. Разработка ведется открытым способом в угольных разрезах, если глубина залегания угольного пласта не превышает 100 метров. Нередки и такие случаи, когда при всё большем углублении угольного карьера далее выгодно вести разработку угольного месторождения подземным способом. (Фото Google, Inc.):







8. Взрывные работы. Идет добыча угля в штате Вирджиния. (Фото Mario Tama | Getty Images):







9. Для извлечения угля с больших глубин используются шахты. Самые глубокие шахты на территории России добывают уголь с уровня чуть более 1200 метров.



Это шахта в Индии глубиной 90 метров. Шахтеры в нее спускаются по шатким деревянным лестницам. (Фото Daniel Berehulak | Getty Images):







10. 38-летний рабочий шахты в Индии, поднимает корзину с углем весом 60 кг! (Фото Daniel Berehulak | Getty Images):







11. …и, дойдя до места из шахты, высыпаем корзину с углем через голову. (Фото Roberto Schmidt | AFP | Getty Images):







12. Угольный разрез Бородинский под Красноярском, 15 ноября 2012. Здесь работают гигантские экскаваторы, которые загружают уголь в вагоны поезда. (Фото Reuters | Ilya Naymushin):







13. Поезда с углем на разрез Бородинский под Красноярском. (Фото Reuters | Ilya Naymushin):







14. Иногда с тяжелыми угольными поездами случаются вот такие катастрофы. Балтимор, штат Огайо, 10 мая 1998. (Фото Reuters):







15. Это Германия. На угольных разрезах трудятся гигантские роторные экскаваторы. (Фото Sean Gallup | Getty Images):







16. Гигантские машины. В кузове этого грузовика находится около 250 тонн угля. (Фото AP Photo | Matthew Brown):







17. Угольные машины тоже производят впечатление. Штат Юта, 28 марта 2009. (Фото AP Photo | George Frey):







18. Угольная шахта в провинции Пенджаб, Пакистан, 29 апреля 2014. Ослы делают около 20 «рейсов» в день с мешками по 20 кг каждый. Работа опасна, есть риск обвалов. Шахтеры говорят, что делают все возможное, чтобы заботить животных, но продолжительность жизни осликов здесь составляет 12-13 лет. Для сравнения, домашние ослы живут 25–35 лет. (Фото Reuters | Sara Farid):







19. Угольная электростанция в Ноттингемшире, Великобритания. (Фото Christopher Furlong | Getty Images):







20. По доказанным запасам угля Россия находится на втором месте после США (19%). С другой стороны, в России сосредоточено 5.5 % мировых запасов угля, что составляет более 200 млрд тонн. Такая разница с процентом доказанных запасов угля на 2006 год обусловлена тем, что большая часть не пригодна к разработке, так как находится в Сибири в области вечной мерзлоты.



Ульяновская шахта недалеко от Новокузнецка, 20 марта 2007. (Фото Reuters | Sergei Gavrilenko):







21. Добыча угля в провинция Шаньси, Китай, 27 октября 2009. (Фото Reuters | Stringer):







22. Уголь — древнее растение под землей. Довольный шахтер после смены, провинция Шаньси, Китай, 19 мая 2009. (Фото Reuters | Stringer).







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