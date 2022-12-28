9 древних архитектурных объектов, которые спустя тысячелетия не потеряли свою значимость

1. Самый древний мегалитический комплекс Гебекли-Тепе в Турции (9 тысячелетие до н. э.)

Гебекли Тепе в 2018 г. признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (Турция). | Фото: otrageniya.livejournal.com.

Гебекли-Тепе – это самое древнее масштабное культовое сооружение эпохи неолита на планете (Турция).







2. Курган Тель-аль-Карамель в Алеппо (8,6 тысячелетие до н. э.)

Древний курган Тель-аль-Карамель – яркое свидетельство того, что наши предки были куда развитей, чем считалось (Алеппо, Сирия).

3. Башня Иерихона в Палестине (8 тысячелетие до н. э.)

Загадочная башня Иерихона расположена в одном из древнейших поселений мира – в деревне Тель-Иерихон (Палестина).

4. Древний город Чатал-Хююк на юге Турции (7,1 тысячелетие до н. э.)

Chat-Hawl-Hoi-Yook представляет собой очень большой неолитический «протогород» (Турция).

Цифровая визуализация жизни в одном из самых древних поселений планеты.

5. Древнее поселение Хирокития на Кипре (6 тысячелетие до н. э.)

Неолитическое поселение Khirokitia – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО (Кипр).

6. Деревня Durankulak в Болгарии (5,5 тысячелетие до н. э.)

Древнее поселение Дуранкулак на берегу одноименного озера относится к ранним этапам поздненеолитической культуры (Болгария).

7. Храм Ньюгрейндж в Ирландии (5,2 тысячелетие до н. э.)

Легендарный ирландский курган Newgrange занесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

8. Бугонский некрополь возле города Ла-Мот-Сент-Эре (построен в 4,7 - 3,5 тысячелетиях до н. э.)

Бугонский некрополь состоит из 5 мегалитических погребальных курганов, которые неплохо сохранились до наших дней.

9. Храмовый комплекс Джгантия на острове Гозо (3,7 тысячелетие до н. э.)

Два древнейших храма образуют святилище Джгантия (о. Гозо, Мальта).