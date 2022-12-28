9 древних архитектурных объектов, которые спустя тысячелетия не потеряли свою значимость

Строительство жилых и культовых объектов ведется с незапамятных времен. Хотя сейчас можно еще встретить уникальные постройки, которые настолько старые, что даже во времена древних цивилизаций они считались артефактами. Несмотря на то, что безжалостное время, природные катаклизмы и войны стерли след большинства доисторических сооружений, но все же некоторые структуры сохранили не только узнаваемый облик, они не потеряли особенную значимость даже спустя тысячелетия.
1. Самый древний мегалитический комплекс Гебекли-Тепе в Турции (9 тысячелетие до н. э.)
Гебекли Тепе в 2018 г. признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (Турция). | Фото: otrageniya.livejournal.com.
Гебекли-Тепе – это самое древнее масштабное культовое сооружение эпохи неолита на планете (Турция).
Göbekli Tepe (Гебекли-Тепе) – это мегалитический комплекс на территории Юго-Восточной Анатолии (Турция), кардинально изменивший многовековые представления ученых о прошлом человечества, в частности, о раннем неолите Ближнего Востока и Евразии. Особую историческую ценность объекта обнаружили совсем недавно, а также определили, что это культовое сооружение возводилось несколько столетий подряд. На данный момент освобождена от земли и песка окружность диаметром 300 м, на которой особым образом расположено более 200 каменных колонн и множество плит с высеченными рисунками.
2. Курган Тель-аль-Карамель в Алеппо (8,6 тысячелетие до н. э.)
Древний курган Тель-аль-Карамель – яркое свидетельство того, что наши предки были куда развитей, чем считалось (Алеппо, Сирия).
Tell Qaramel (Tel al-Qaramel) – доисторический курган, расположенный на севере современной Сирии, недалеко от Алеппо. Активные археологические раскопки начались в 1999 г., но с началом гражданской войны в 2007 г. были приостановлены. Интернациональная группа специалистов во главе с профессором Варшавского Университета Ричардом Мазуровски (prof. Ryszard F. Mazurowski) смогла найти 5 круглых каменных сооружений в виде башен, древние захоронения (останки 20 человек), богатую коллекцию каменных орудий труда, простейшие предметы быта и даже украшения из малахита и меди. На каменных объектах прекрасно сохранились рисунки, изображающие животных, людей и различные геометрические узоры.
3. Башня Иерихона в Палестине (8 тысячелетие до н. э.)
Загадочная башня Иерихона расположена в одном из древнейших поселений мира – в деревне Тель-Иерихон (Палестина).
Башня Иерихона, найденная недалеко от Мертвого моря на территории Палестины, представляет собой коническое каменное сооружение высотой 8,5 метров, с диаметром у основания 9 м, а на вершине – 7 м. Учитывая ее почтенный возраст (как минимум 10 тыс. лет!) неудивительно, что каменные глыбы при строительстве были необработанные, а 22 ступени были вырезаны в стенах 1,5 метровой ширины.
До сих пор неизвестно, с какой целью возводилось сооружение, что подталкивает ученых на более тщательное изучение объекта. Хотя многие годы одни исследователи считали, что это был фортификационный объект, другие предполагают, что она служила своеобразным ограждением при наводнениях. Также существует гипотеза о том, что Башня Иерихона была культовым местом и символом власти или богатства.
4. Древний город Чатал-Хююк на юге Турции (7,1 тысячелетие до н. э.)
Chat-Hawl-Hoi-Yook представляет собой очень большой неолитический «протогород» (Турция).
Цифровая визуализация жизни в одном из самых древних поселений планеты.
Chat-Hawl-Hoi-Yook (Чатал-Хююк) – древнейшее поселение земного шара, основанное примерно в 7100 г. до н.э. и существовавшее на протяжении более тысячи лет, стало своеобразным археологическим снимком в истории человечества. Именно в нем ярко отражена эволюция сообщества, начинавшего свое развитие в качестве кочевых охотников-собирателей, постепенно превратившихся в городских жителей. Хотя в их случае такая метаморфоза привела к высокой плотности населения и возникновению болезней и высокой преступности.
5. Древнее поселение Хирокития на Кипре (6 тысячелетие до н. э.)
Неолитическое поселение Khirokitia – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО (Кипр).
Хирокития (Khirokitia) — неолитическое поселение на Кипре, расположенное недалеко от Ларнаки, было основано еще 5800 г. до н. э. Отличительной чертой этого древнего населенного пункта стало то, что его жители строили круглые дома из глинобитного кирпича, которые покрывали плоскими каменными крышами, также они копали бассейны в каждом дворе, а людей хоронили прямо в доме – под полом.
Интересный факт: Сама же деревенька, в которой проживало не более 600 человек, полностью окружена оборонительными стенами, свидетельствующими о том, что в ней уже существовало раннее организованное общество.
6. Деревня Durankulak в Болгарии (5,5 тысячелетие до н. э.)
Древнее поселение Дуранкулак на берегу одноименного озера относится к ранним этапам поздненеолитической культуры (Болгария).
Небольшая деревенька Durankulak (Дуранкулак), расположенная на севере Болгарии, может похвастаться тем, что на ее территории первые люди появились 7,5 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют археологические находки, подтверждающие, что именно здесь располагались первые каменные сооружения в Европе.
7. Храм Ньюгрейндж в Ирландии (5,2 тысячелетие до н. э.)
Легендарный ирландский курган Newgrange занесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Newgrange (Ньюгрейндж) – одно из древнейших храмовых сооружений мира находится недалеко от Дублина (Ирландия). До сих пор ученые теряются в догадках, каким образом древние астрономы с такой точностью смогли рассчитать ход светила, чтобы оно в день зимнего солнцестояния освещало самую дальнюю подземную камеру гробницы Ньюгрейнджа, проходя через окошко шириной всего 19 см. После полного изучения найденных фрагментов коридорной гробницы, служившей местом поклонения Солнцу, древнейшую святыню удалось восстановить. На данный момент храмовый комплекс имеет высоту в 13,5 м, а его диаметр – 85 м. Подземный туннель, ведущий к ритуальному захоронению и украшенный каменными плитами с рисунками, имеет длину 19 м.
8. Бугонский некрополь возле города Ла-Мот-Сент-Эре (построен в 4,7 - 3,5 тысячелетиях до н. э.)
Бугонский некрополь состоит из 5 мегалитических погребальных курганов, которые неплохо сохранились до наших дней.
Кладбище Бугон (Tumulus of Bougon), расположенное неподалеку от французского городка Ла-Мот-Сент-Эре, состоит из 5 гробниц эпохи неолита, созданных на протяжении сразу нескольких веков. По этой причине каждый курган имеет свои архитектурные особенности и уникальные находки. На сегодняшний день в погребальных камерах Бугонского некрополя обнаружено более двухсот человеческих скелетов, каменные орудия труда, предметы быта из камня и керамики, элементы украшений, ставшие доказательством того, что в доисторические времена существовало ювелирное искусство.
9. Храмовый комплекс Джгантия на острове Гозо (3,7 тысячелетие до н. э.)
Два древнейших храма образуют святилище Джгантия (о. Гозо, Мальта).
Храмовый комплекс Джгантия (Ggantija, он же «Башня гигантов») расположен на холме высотой 115 м на острове Гозо, у побережья Мальты. По мнению археологов и исследователей, мегалитический культовый объект Джгантия, состоящий их двух храмов, являлся своеобразным Ватиканом эпохи неолита, ставший центром духовной и светской жизни мальтийцев на протяжении многих веков, а также иконой в культовом строительстве. Как оказалось, все последующие религиозные структуры на острове Мальта повторяли конструкционные особенности «Башни гигантов».
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