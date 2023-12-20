Кто унаследовал миллионные состояния самых знаменитых поп-икон и почему это были не их отпрыски

Эти семь мегазвёзд поп-музыки, были в своё время подлинными её иконами. Их творчество продолжает жить и сегодня, являясь уже просто неотъемлемой частью популярной культуры. Причём некоторые из них сегодня более знамениты, чем при жизни. За свою часто короткую, но яркую карьеру они сколотили весьма солидные, миллионные состояния. Наследство по неясным причинам не досталось отпрыскам этих знаменитостей. Кто и почему становился наследником самых известных икон поп-музыки — далее в обзоре.
1. Элвис Пресли
Элвис Пресли.
Король рок-н-ролла полностью заслужил этот титул. Элвис Пресли был одним из самых успешных исполнителей в истории музыки. При жизни Элвис весьма неаккуратно вёл свои финансы. В результате его состояние к моменту его смерти значительно уменьшилось. Оно составляло примерно 5 миллионов долларов США. На сегодня это эквивалентно примерно 20 миллионам. Сумма солидная, но по сравнению с тем, что было изначально — это была просто пыль.
Пресли к этому моменту уже успел развестись со своей женой Присциллой. Состояние должно было перейти к их общей дочери. Она была слишком мала тогда и все деньги перешли в трастовый фонд, которым управлял отец Элвиса. К сожалению, два года спустя он тоже скончался. Управляющей была назначена Присцилла Пресли. Она оказалась подлинным финансовым гением и смогла увеличить сумму наследства более чем в 20 раз. Когда Лизе Марии Пресли исполнилось 25 лет и контроль над трастом перешёл в её руки, там уже было 100 миллионов долларов. Тот редкий в истории случай, когда управление родственника пошло на пользу.
2. Майкл Джексон
Майкл Джексон.
Майкл Джексон тоже, как и Элвис имел королевский титул. Только Пресли был королём рок-н-ролла, а Джексон был королём поп-музыки. Токсичность его фигуре придали слухи о растлении мальчиков, которое имело место в поместье Майкла Неверленд. Когда он умер, то из-за этих обвинений последовал арест имущества, расследование и долгие годы дурной славы. Адвокаты после этого ещё долго урегулировали финансовые дела. Почти десять лет они не могли адекватно оценить сколько стоит его наследие, потому как репутация певца сильно пострадала. Средства поделили между собой поровну мать Джексона и трое его детей.
3. Бинг Кросби
Бинг Кросби.
Бинг Кросби был невероятно популярным актёром и певцом. Он скончался в 1977 году. В отличие от многих знаменитостей, Кросби поступил весьма предусмотрительно. Он задолго до смерти составил предельно точные инструкции и чётко сформулированное завещание. Состояние его было огромным на то время, 60 миллионов долларов — была просто космическая сумма.
Своей супруге Бинг оставил малую часть наследства, наличными деньгами. Небольшая часть средств была распределена между учебными заведениями - средней школой Гонзага и университетом Гонзага. Остальное досталось детям, но со странным условием: доступ к наследству они получали лишь по достижении 65-летнего возраста. Возможно, такой подход разумен. Сколько примеров того, как наследники бездарно проматывали состояние и оставались ни с чем.
4. Уитни Хьюстон
Уитни Хьюстон.
Уитни Хьюстон ушла очень рано. Звезде не было и пятидесяти. Уитни оставила завещание. Согласно её последней воле всё состояние должно было достаться дочери, Бобби Кристине. Единственное, что средства она получала не все сразу, а постепенно, на разных этапах её жизни. Ужасно, что дочь ненамного пережила свою мать. Деньги перешли к матери Уитни, Сисси Хьюстон. Та не желала управлять состоянием и передала его невестке, Пэт Хьюстон.
5. Принц
Принц.
С Принцем получилось почти так же, как и с Майклом Джексоном. Оценка и передача имущества стали долгим и затянутым судебным испытанием. Наконец, спустя долгих шесть лет, наследство оценили в колоссальные 157 миллионов долларов США. Это было связано с тем, что оценка авторских прав некоторыми недобросовестными участниками процесса намеренно занижалась и тормозилась. Певец не оставил никакого завещания. Наследство делила команда юристов. В итоге состояние разделили между братьями и сёстрами поп-звезды. Старшие сохранили свои доли, а доли младших выкупила музыкальная компания Primary Wave.
6. Джордж Майкл
Джордж Майкл.
Смерть певца в 2016 году стала настоящим громом среди ясного неба. После оглашения завещания наследство было разделено между отцом Джорджа и его сёстрами. На этом дело не закончилось. Партнёр Майкла, парикмахер Фади Фаваз, не был включён в завещание, но свою долю, естественно, хотел. Он предъявил права на одно из лондонских владений поп-иконы. За этим последовали долгие годы судебных тяжб, в результате стороны заключили мировое соглашение.
7. Сонни Боно
Сонни Боно и Шер.
Сонни Боно был партнёром Шер. Некоторое время они были супругами, выступали дуэтом и были весьма популярны. Певец погиб во время лыжной прогулки со своей новой семьёй в Неваде. Состояние Сонни было весьма небольшим, если сравнивать с другими участниками этого списка. Только дело о разделе имущества оказалось намного сложнее, чем у всех других вместе взятых. Боно не оставил завещания. В результате в суде столкнулись бывшая и нынешняя супруги в борьбе за его наследство не на жизнь, а на смерть. После долгой изнурительной борьбы, деньги Сонни были разделены между его нынешней женой Мэри и всеми его детьми поровну.
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