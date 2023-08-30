Уникальнейшие архитектурные образцы Индии, внесенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

1. Форт Агра в штате Уттар-Прадеш (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 г.)

Форт Агра – величественный фортификационный объект, многие десятилетия служивший резиденцией правителей, что наложило отпечаток на его структуру и архитектуру (Индия). | Фото: timmchapman.com.

В оформлении главных структур форта эффектно сочетаются персидские и индийские элементы архитектуры, искусства и национальных традиций (Форт Агра, Индия.







2. Пещеры Аджанты в штате Махараштра (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 г.)

Буддийский пещерный комплекс Аджанты – сокровищница бесценных художественных артефактов Индии и всего мира. | Фото: vsegda-pomnim.com.

Пещеры Аджанты – одна из самых загадочных и интересных достопримечательностей Индии.

3. Пещеры Эллора в штате Махараштра (в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 г.)

Пещеры Эллора были включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Индии в 1983 году (Индия). | Фото: terrao.livejournal.com.

Весь комплекс Пещеры Эллора является ценнейшим достоянием мировой культуры, но особо ярким примером монолитного строительства стал храм Кайласанатха, расположенный на вершине гор Кайлас (Индия).

4. Город Фатехпур Сикри (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1986 г.)

Древний город Фатехпур Сикри являлся столицей Империи Великих Моголов во времена правления императора Акбара (Индия). | Фото: ancient-origins.net.

На территории красивейшего старинного города сохранилось множество величественных дворцов, мечетей и храмов (Фатехпур Сикри, Индия).

5. Церкви и монастыри штата Гоа (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1986 г.)

Все христианские Церкви и монастыри штата Гоа внесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. | Фото : dmitryponomarev.ru.

Португальцы принесли в Индию не только разруху, они построили множество величественных храмов, административных зданий, порт, дороги и жилые дома с европейским обликом (Гоа).

6. Храмовый комплекс Кхаджурахо в штате Мадхья-Прадеш (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1986 года)

Обладая неповторимыми художественными творениями, 20 памятников, входящих в храмовый комплекс Кхаджурахо, попали в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (Индия). | Фото: vsegda-pomnim.com.

Несмотря на то, что чувственные и эротические сцены занимают лишь 10% площади от всех скульптур и барельефов, именно они сделали комплекс Кхаджурахо мега популярным туристическим объектом (Индия).

7. Гробница Хумаюна в Нью-Дели (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1993 года)

40 метровое здание мавзолея Хумаюна построено из красного песчаника и украшено орнаментами из белого или черного мрамора. | Фото: thailand-good.ru.

Гробница Хумаюна — усыпальница императора Хумаюна, построенная в 1570 году по заказу его вдовы, императрицы Великих Моголов Хамиды Бану Бегум (Нью-Дели, Индия).

8. Храмовый комплекс Кутб-Минар в Нью-Дели (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1993 года)

Грандиозный храмовый комплекс – место, где собраны шедевры архитектуры в единственном экземпляре (в мировом масштабе, конечно же). | Фото: andrey58tom.livejournal.com.

Храмовый комплекс Кутб-Минар возник на месте, где находились храмы, посвященные богу Вишну, но мусульмане не рискнули их разрушить, что привнесло особую атмосферу в новую структуру (Индия).

Та самая загадочная Железная колонна, которая не подвержена коррозии несмотря на более чем почтенный возраст (Храмовый комплекс Кутб-Минар, Индия). | Фото: andrey58tom.livejournal.com.

9. Горные форты Раджастхана на скалистых горах Аравалли (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2013 года)

Величественные форты Раджастхана демонстрируют власть правителей Раджпутаны, их королевскую мощь и историю нескольких династий (Индия). | Фото: topvoyager.com.

Горные форты Раджастхана – впечатляющий образец уникальной оборонной архитектуры Индии.

10. Викторианские ансамбли и ансамбли ар-деко в Мумбаи (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2018 г.)

Oval Maidan Mumbai стал местом, где объединились два разных стиля и образа жизни, которые и придают городскому пейзажу особый шарм (Мумбаи, Индия). | Фото: lv.foursquare.com.

Oval Maidan Mumbai – самое популярное место отдыха горожан и гостей Мумбаи, где находится несколько архитектурных комплексов разных эпох, ставшими объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО (Индия).