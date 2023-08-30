Уникальнейшие архитектурные образцы Индии, внесенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Индия – красивая и разнообразная страна, известная своим ярким культурным наследием, привлекательными архитектурными жемчужинами и захватывающими пейзажами. Неудивительно, что она может похвастаться сразу 40 потрясающих объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО (32 из них являются культурным наследием, 7 – природным и 1 - смешанным), разбросанными по разным штатам и союзным территориям. Обо всех рассказать не получится, а вот о 10 достопримечательностях, достойных внимания даже самых избалованных туристов, можно узнать прямо сейчас.
1. Форт Агра в штате Уттар-Прадеш (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 г.)
Форт Агра – величественный фортификационный объект, многие десятилетия служивший резиденцией правителей, что наложило отпечаток на его структуру и архитектуру (Индия). | Фото: timmchapman.com.
Расположенный на правом берегу реки Ямуна, недалеко от знаменитого Тадж-Махала, форт Агры является одним из самых известных памятников архитектуры, оставленных после себя империей Великих Моголов. Оборонительный объект, который чаще называют Красным фортом Агры был добавлен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году. Этот архитектурный шедевр был построен во время правления императора Акбара в 1573 году и служил резиденцией правителей Великих Моголов до 1638 года в период военных конфликтов.
В оформлении главных структур форта эффектно сочетаются персидские и индийские элементы архитектуры, искусства и национальных традиций (Форт Агра, Индия.
Примечательно: Величественный форт, построенный из красного песчаника, ярко демонстрирует популярный архитектурный стиль периода властвования Великих Моголов, щедро приправленный замысловатыми узорами, вырезанными на стенах, что лишний раз подчеркивает влияние местных культур на традиции тех, кто завладел индийскими землями. На территории фортификационного сооружения сохранилось множество объектов, представляющих собой потрясающее сочетание персидских и индийских элементов искусства, среди которых особо выделяются: Хас-Махал, Джехангир-Махал, Шиш-Махал, Диван-э-Аам, Диван-э-Хас, Моти Масджид, Нагина Масджид и Мусамман Бурдж, Местоп и др.
2. Пещеры Аджанты в штате Махараштра (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 г.)
Буддийский пещерный комплекс Аджанты – сокровищница бесценных художественных артефактов Индии и всего мира. | Фото: vsegda-pomnim.com.
Пещеры Аджанты – одна из самых загадочных и интересных достопримечательностей Индии.
Между II веком до нашей эры и 650 г. н.э. в пещерах Аджанты (в центральном штате Индии) появился уникальнейший скальный комплекс, состоящий из 31 рукотворной буддийской пещеры. Он находится под опекой Археологической службы Индии и был объявлен одним из объектов ЮНЕСКО в 1983 году. Древние пещеры прославились тем, что в них расположено множество древних монастырей и часовен, в которых несмотря на более чем почтенный возраст сохранилась храмовая атрибутика, фрески, барельефы и скульптуры. Серия картин проливает свет на многочисленные легенды, связанные с появлением на свет Будды, некоторые факты его прошлых жизней. Здесь также можно увидеть высеченные в скале статуи различных буддийских божеств, бодхисаттв, включая Ваджрапани и принцесс, а также фрески с изображением Сиби, Махаджанаки и многих других.
Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на то, что в главной пещере сохранилась статуя Будды, сидящего в позе правартаны-мудры, дхарма-чакры, которая является главной достопримечательностью археологического комплекса и одной из основных святынь буддистов.
3. Пещеры Эллора в штате Махараштра (в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 г.)
Пещеры Эллора были включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Индии в 1983 году (Индия). | Фото: terrao.livejournal.com.
Весь комплекс Пещеры Эллора является ценнейшим достоянием мировой культуры, но особо ярким примером монолитного строительства стал храм Кайласанатха, расположенный на вершине гор Кайлас (Индия).
Пещеры Эллора – больше природное образование, которое стали обживать и оформлять буддийские монахи, начиная с VI и по XI век. Огромнейший пещерный комплекс может похвастаться многочисленными индуистскими, джайнскими и буддийскими храмами и памятниками архитектуры. Древний культовый комплекс состоит более чем из 100 пещер, но только 34 из них открыты для публики (12 буддийских пещер, 17 индуистских пещер и 5 джайнских пещер). В то время как индуистские и буддийские памятники здесь были построены во времена династии Раштракута, джайнские пещеры появились последними, во времена династии Ядавов (850-1334 гг.). Помимо уникальных художественных творений, в комплексе Эллора сохранился довольно ощутимый дух религиозной терпимости, который преобладал в древней Индии. В те времена последователи индуистской, джайнистской и буддийской философии мирно сосуществовали и создали множество практически общих архитектурных и скульптурных чудес в одном месте (и считай, под одной крышей, пусть и каменной), что совсем немаловажно для многонациональной и многоконцессионной страны.
4. Город Фатехпур Сикри (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1986 г.)
Древний город Фатехпур Сикри являлся столицей Империи Великих Моголов во времена правления императора Акбара (Индия). | Фото: ancient-origins.net.
На территории красивейшего старинного города сохранилось множество величественных дворцов, мечетей и храмов (Фатехпур Сикри, Индия).
Небольшой, но важный город в районе Агры, Фатехпур Сикри (штат Уттар-Прадеш), построенный императором Великих Моголов Акбаром в 1571 году как дань уважения великому суфийскому святому шейху Салиму Чисти, был добавлен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Этот индо-исламский шедевр является одним из лучших примеров архитектурного изящества императора Акбара. Стиль и дизайн зданий, построенных более 400 лет назад, очаровывает любителей архитектуры и туристов уникальным сочетанием индуистских и исламских элементов. В древнем городе, окруженном крепостной стеной длиной 11 км, сохранилось множество выдающихся объектов, среди которых: гробница Салима Чисти, мечеть Джама Масджид, Буланд Дарваза, дворец Джодха Бай, Панч-Махал и множество других красивейших дворцов, мечетей и общественных зданий.
5. Церкви и монастыри штата Гоа (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1986 г.)
Все христианские Церкви и монастыри штата Гоа внесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. | Фото: dmitryponomarev.ru.
Португальцы принесли в Индию не только разруху, они построили множество величественных храмов, административных зданий, порт, дороги и жилые дома с европейским обликом (Гоа).
Добавленные в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году церкви и монастыри Гоа (штат-курорт на юго-западном побережье Индии), включают в важные памятники архитектуры времен, когда живописный прибрежный регион являлся колонией Португалии. Это они ввели христианство в Гоа и других штатах Индии, что повлекло за собой строительство величественных церквей и монастырей, демонстрирующих изысканную архитектуру, фрески, витражи и скульптуры. К самым вдохновляющим культурным памятникам страны и мира относятся: Базилика Бом-Иисуса, Собор и монастырь Святой Екатерины, Церковь и монастырь Святого Франциска Ассизского, Церковь Святого Августина, Церковь Богоматери Розария и др.
6. Храмовый комплекс Кхаджурахо в штате Мадхья-Прадеш (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1986 года)
Обладая неповторимыми художественными творениями, 20 памятников, входящих в храмовый комплекс Кхаджурахо, попали в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (Индия). | Фото: vsegda-pomnim.com.
Несмотря на то, что чувственные и эротические сцены занимают лишь 10% площади от всех скульптур и барельефов, именно они сделали комплекс Кхаджурахо мега популярным туристическим объектом (Индия).
В Чхатарпуре (штат Мадхья-Прадеш) во времена правления династии Чанделы (между 950 и 1050 гг. нашей эры) на площади 20 кв. километров было построено 85 потрясающих своей красотой храмов. К сожалению, к нашему времени сохранилось лишь 20 из них и то, не в лучшем виде. В охраняемом ЮНЕСКО комплексе сохранилась группа индуистских и джайнских богато украшенных храмов, демонстрирующих архитектурный стиль нагара. Многочисленная резьба на каменных стенах и колоннах храмов сохранила множество интересных сюжетов, но больше всего путешественников привлекают чувственные и эротические сцены из Камасутры (и не только). И хотя их всего 10% от общего количества великолепных скульптур, воспевающих богов, Вселенную, танец, музыку и т. д., именно они стали причиной широкой известности Кхаджурахо, привлекая многотысячные толпы туристов.
7. Гробница Хумаюна в Нью-Дели (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1993 года)
40 метровое здание мавзолея Хумаюна построено из красного песчаника и украшено орнаментами из белого или черного мрамора. | Фото: thailand-good.ru.
Гробница Хумаюна — усыпальница императора Хумаюна, построенная в 1570 году по заказу его вдовы, императрицы Великих Моголов Хамиды Бану Бегум (Нью-Дели, Индия).
Построенная в XVI веке, грандиозная по масштабу и оформлению гробница Хумаюна, считается одним из наиболее хорошо сохранившихся памятников Великих Моголов в стране. Ее возводили по приказу супруги императора Хумаюна, императрицы Бега Бегум, которая хотела оставить память о муже на века. Этот популярный мавзолей, который является первым садом-гробницей на субконтиненте, был не только местом захоронения императора Хумаюна, в комплексе находятся могилы императрицы Бега Бегум, Хамиды Бегум, Дара Шико (сына императора Шаха Джахана) и многих других Великих Моголов. Всего здесь находится около 150 усыпальниц членов королевской семьи разных поколений. Стоит отметить, что привлекательная персидская архитектура, четыре благоухающих сада и двухэтажный мавзолей являются главными достопримечательностями комплекса.
8. Храмовый комплекс Кутб-Минар в Нью-Дели (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1993 года)
Грандиозный храмовый комплекс – место, где собраны шедевры архитектуры в единственном экземпляре (в мировом масштабе, конечно же). | Фото: andrey58tom.livejournal.com.
Храмовый комплекс Кутб-Минар возник на месте, где находились храмы, посвященные богу Вишну, но мусульмане не рискнули их разрушить, что привнесло особую атмосферу в новую структуру (Индия).
Религиозный комплекс Кутб-Минар (Башня Победы), расположенный в Южном Дели, также удостоился чести быть внесенным в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этом поспособствовала главная его ценность – минарет, высотой 73 м, который является самым высоким кирпичным минаретом в мире. 800-летний Минар считается прекрасным образцом исламской архитектуры и одним из старейших сооружений в мире. Его конструкция из красного песчаника и мрамора с колоритным дизайном и красивейшей резьбой является единственной в своем роде, хотя и не в лучшем состоянии. Процесс разрушения минарета, мечети Кувват-уль-Ислам, древних ворот Алай Дарваза, гробниц Илтутмиша, Имама Замина и Ала-уд-дина Хилджи, Железной колонны и Алайского минара, вынудил власти обратить внимание на проблему. После того как в 1993 году храмовый комплекс Кутб-Минар был признан Объектом культурного наследия, начались активные работы по консервации и восстановлению памятников архитектуры.
Та самая загадочная Железная колонна, которая не подвержена коррозии несмотря на более чем почтенный возраст (Храмовый комплекс Кутб-Минар, Индия). | Фото: andrey58tom.livejournal.com.
Интересный факт: Не только высоченная башня минарета является единственным в мире творением, в храмовом комплексе сохранилась колонна, сделанная из железа, и весит на шесть с половиной тонн при высоте 7 метров. Железная колонна по праву стала одним из символов Дели, и известна она тем, что ориентировочный возраст составляет 1,6 тыс. лет, при этом она не только прекрасно сохранилась, но даже не подверглась коррозии.
9. Горные форты Раджастхана на скалистых горах Аравалли (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2013 года)
Величественные форты Раджастхана демонстрируют власть правителей Раджпутаны, их королевскую мощь и историю нескольких династий (Индия). | Фото: topvoyager.com.
Горные форты Раджастхана – впечатляющий образец уникальной оборонной архитектуры Индии.
Городища Раджастхана, состоящие из 6 величественных фортов под названием Форт Читтор, Форт Амер, Форт Кумбхалгарх, Форт Гагрон, Форт Рантхамбор и Форт Джайсалмер были построены на протяжении 13 веков (с V по XVIII вв.). Каждый из них ярко демонстрирует тип раджпутской военной архитектуры горной местности, отличающийся масштабными укреплениями, «вырастающими» из скал. Природные рельефы и неприступные объекты стали лучшим дополнением оборонительной системы, которая возводилась с использованием передовых методов строительства. Поскольку эти форты были построены с учетом аспекта безопасности, они охватывают обширные территории, включая деревни в пределах обнесенных стеной комплексов, здесь до сих пор сохранились старинные храмы, дворцы, рынки и торговые ряды.
10. Викторианские ансамбли и ансамбли ар-деко в Мумбаи (в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2018 г.)
Oval Maidan Mumbai стал местом, где объединились два разных стиля и образа жизни, которые и придают городскому пейзажу особый шарм (Мумбаи, Индия). | Фото: lv.foursquare.com.
Oval Maidan Mumbai – самое популярное место отдыха горожан и гостей Мумбаи, где находится несколько архитектурных комплексов разных эпох, ставшими объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО (Индия).
Викторианские ансамбли и ансамбли Мумбаи (ранее Бомбей), являющиеся ярким образцом культуры XIX века викторианской неоготики и начала XX века, когда входил в моду стиль ар-деко, расположенные в районе Форта (вокруг Oval Maidan), стали главной достопримечательностью одного из самых крупных и значимых мегаполисов Индии. Весь комплекс зданий был включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО совсем недавно, в 2018 году. На восточной стороне Oval Maidan Mumbai, являющегося огромной зоной отдыха горожан, находятся величественные викторианские общественные здания, такие как кампус Форта Университета Мумбаи, Высокий суд Бомбея, Библиотека Дэвида Сассуна, колледж Эльфинстоун и Старое здание секретариата. На западной стороне же построено значительное количество архитектурных объектов, ставших непревзойденными образцами стиля ар-деко. Среди них выделяются: кинотеатр «Эрос» и частные особняки богатейших аристократических родов региона.
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