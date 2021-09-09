Какие «примочки» имелись в машине фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера

Немцы всегда умели делать автомобили. Времена Адольфа Гитлера в этом отношении не стали исключением. Машины для первых лиц государства и представителей высшей номенклатуры – это всегда вопрос очень ответственный. Вот и в Третьем рейхе специально для руководства был создан автомобиль Mercedes-Benz 770K. Машина появилась в 1938 году и впоследствии стала любимым автомобилем Гитлера.
Самый узнаваемый автомобиль. |Фото: krot.info.
Сразу стоит отметить, что Mercedes-Benz 770K был сделан вовсе не персонально для Адольфа Гитлера и не по его личном заказу, как гласит несколько популярных мифов в сети. Машина создавалась как автомобиль для первых лиц государства. Первый образец Mercedes-Benz 770K был выпущен в 1938 году. Гитлеру машина понравилась, а потому проекту дали зеленый свет. Всего было создано шесть таких авто. Должно было быть больше, но война расставила свои приоритеты. Поэтому сначала на 770-ый посадили лишь самых видных нацистов.
Сейчас стоит в музее. |Фото: wikiwand.com.
С технической точки зрения Mercedes-Benz 770K был настоящим произведением инженерного искусства своего времени. Во-первых, автомобиль являлся лимузином, однако мог быть оперативно превращен в кабриолет. Во-вторых, все важные узлы, без которых дальнейшее движение не представлялось возможным в 770-ом, были продублированы. Все это отразилось на массе автомобиля, он был очень тяжелым, и на цене. В движение Mercedes фюрера приводился 7.7-литровым двигателем с отдачей 230 лошадиных сил.
Интересный факт: Mercedes-Benz 770 помимо видных нацистских лидеров владел тогдашний папа римский и император Японии Хирохито.
Большой Мерседес. |Фото: supercars.net.
Автомобиль был надежно бронирован со всех сторон. С задней стороны установлена самая толстая бронепластина. Стекла у Mercedes-Benz 770K были бронированы. Для своего времени машина для Гитлера имела один из лучших показателей защиты от баллистических повреждений. Броня 700K делалась по индивидуальным проектам. Единственное незащищенное место – это верхняя часть авто.
Немцы всегда умели делать машины. ¦Фото: autotestmagazin.ro.
Стоил такой Mercedes-Benz порядка 40 тысяч рейхсмарок. Для сравнения «плебейский» «Жук» обходился примерно в 1 тысячу марок. Автомобиль использовался Адольфом Гитлером преимущественно для государственных поездок, а также для проведения официальных мероприятий. Собственно, модель 770 является одним из наиболее известных и узнаваемых автомобилей компании-производителя во многом благодаря многочисленным документальным кадрам. При всем при этом «Большой Мерседес» хотя и нравился Адольфу Гитлеру, был далеко не самым его любимым автомобилем. Однако это уже другая история.
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