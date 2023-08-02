Футуристический оперный театр, дизайн которого продиктован самой природой

Футуристический оперный театр открылся в китайском городе Харбин.
В северокитайском городе Харбин, известном своими зимними фестивалями, появился потрясающий оперный театр. Его обтекаемая форма является скульптурным отражением окружающего пейзажа, наполненного извилистыми водоемами на болотистой местности. Разработчики надеются, что футуристическое здание станет жемчужиной в культурной жизни города.
Архитекторский проект фирмы MAD Architects.
Фирма MAD Architects окончила 5-летнюю работу над строительством оперного театра Harbin Opera House в городе Харбин (Китай). При создании волнистой формы здания архитекторы вдохновлялись извилистой рекой Сунгари и болотистой местностью, на которой находится опера.
Дизайн оперы, вдохновленный самой природой.
Проектируя «обтекаемую» наружную часть здания, архитекторы хотели добиться ощущения слияния в фасаде элементов природных стихий: воды, ветра. Гладкие алюминиевые панели стали именно тем материалом, с помощью которого удалось достичь нужного эффекта.
Harbin Opera House. Атриум.
Входя в здание, посетители первым делом попадают в светлый атриум. Изогнутая стеклянная крыша была реализована за счет технологии diagrid (диагонально-решетчатая конструкция). Гладкая и граненная поверхности чередуются между собой, олицетворяя снег и лед, частные для местного климата.
Harbin Opera House. Оперный зал.
Центральное помещение, оперный зал, полностью обшит натуральной древесиной (маньчжурским ясенем). Обтекаемые формы еще раз подчеркивают общую концепцию постройки. Зал рассчитан на 1600 мест.
Концертный зал, обшитый натуральной древесиной.
Общая площадь оперного театра с прилегающей территорией составила 80000 кв. метров. Создатели надеются, что оперный театр в Харбине станет центром культурной жизни горожан и туристов.
"Футуристический оперный театр открылся в китайском городе Харбин.
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