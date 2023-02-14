Почему Наполеон и Гитлер гонялись за Копьём судьбы, и Где оно хранится

Иисус Христос и Копье Судьбы, его история







Римский сотник Гай Кассий Лонгин пронзил копьем Мессию, а капли крови, попав на его глаза, помогли прозреть

Сотник Лонгин уверовал в Иисуса Христа и стал проповедником. / Фото:free-lancers.net

История у Копья Судьбы длинная

Сколько артефактов существует, и где они хранятся

4 артефакта хранятся в разных уголках планеты

В Армении хранится артефакт, который больше всего подходит под описание Копья Лонгина. / Фото:Яндекс.Дзен

Причем тут монастырь Гегард в Армении и где сейчас Копье Судьбы

В монастыре Гегард в Армении Копье Лонгина хранилось несколько веков. / Фото:mapme.club

Почему Копье Судьбы не принесло победы Гитлеру и ускользнуло из рук Наполеона в России

Гитлер тщательно оберегал Копье в Нюрберге

Наполеон потерял свое Краковское Копье Судьбы и проиграл русским воинам