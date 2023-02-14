Почему Наполеон и Гитлер гонялись за Копьём судьбы, и Где оно хранится

Это древнейшее холодное оружие мечтали заполучить многие на протяжении всей истории человечества. Согласно легенде, оно обладает неземной энергетикой, являясь символом всемогущей власти и невероятной силы. Его владельцы всегда выходили победителями в войнах или битвах. После того как римский сотник Лонгин проткнул им умирающего Иисуса Христа, это Копье приобрело святость. Сам воин таким действием показал, что Мессия не виновен. В наше время известно о 4 экземплярах копья, которые хранятся в разных местах мира. Гитлер и Наполеон тоже владели этим святым артефактом, но потеряв его, лишились шанса стать хозяевами мира.
Иисус Христос и Копье Судьбы, его история
Этот предмет относится к старинному холодному оружию. Однако в то же время является главной реликвией христиан и святыней. Копье Лонгина или Копье Судьбы имеет прямое отношение к распятию Иисуса Христа. На этот счет существует несколько легенд. Самая известная из них гласит следующее.
Римский сотник Гай Кассий Лонгин пронзил копьем Мессию, а капли крови, попав на его глаза, помогли прозреть
Иисуса Христа признали виновным и распяли прилюдно на кресте. Вместе с ним были также казнены и двое преступников – Дисмас и Гестас. К приговоренным подошли римские воины и перебили тем, кто был рядом с сыном Божьим, голени. Но Иисуса Христа они не стали трогать, так как им показалось, что тот уже умер. Однако один из них, Гай Кассий Лонгин, пронзил своим копьем ему ребра, чтобы убедиться в его смерти. Кровь с водой хлынула из раны и попала воину в глаза. Это исцелило его от катаракты глаз, от которой он страдал последние несколько лет, после чего он прозрел.
Сотник Лонгин уверовал в Иисуса Христа и стал проповедником. / Фото:free-lancers.net
Согласно легенде, римский сотник был тайным учеником Христа. Его главная миссия была в том, чтобы присутствовать на Голгофе и довести убийство до конца. Пронзив копьем тело Иисуса, Лонгин заявил так о невиновности Мессии. Позже Гай Кассий стал свидетелем воскрешения Христа. Отныне его жизнь изменилась. Он уверовал и стал проповедовать христианское учение в Каппадокии и других местах. За свой выбор Лонгин был казнен впоследствии римским префектом Иудеи Понтием Пилатом.
История у Копья Судьбы длинная
Если верить истории Копья Судьбы, то она начинается за полтора тысячелетия до Рождения Христова. Его выковали по приказу первосвященников Иудеи из куска металла, упавшего с небес. Это оружие принесло победу Иисусу Навину при завоевании Земли Обетованной и в битве при Рефиделе. Потом царю Соломону помогло изгнать язычников. Принесло военную удачу царю Ироду. Наконец-то копье попадает к сотнику Лонгину. Тот верил в магию, а копье имело репутацию предмета с необычной энергетикой. Поэтому он сам лично отыскал его и не расставался с ним.
Сколько артефактов существует, и где они хранятся
Когда Христа снимали с креста, то копье попало в руки его последователя Иосифа Аримафейского. На этом его история не закончилась. Копье сначала пропало на 300 лет, но потом его хозяином стал римский император Константин. Этот артефакт поменял огромное количество владельцев. Многие хотели его иметь.
4 артефакта хранятся в разных уголках планеты
Оказывается, что есть 4 копья, которые могут являться одной из величайших христианских реликвий:
• первое находится в Вене во дворце Хофбург;
• второе хранится в Кракове;
• третье в Ватикане в соборе Святого Петра;
• четвертое в Армении в Эчмиадзинском монастыре.
Венское копье долгое время считали тем самым, которое держал в руках воин Лонгин и проколол им Христа. Известно, что этот артефакт продолжительное время хранился в Хофбургском дворце. А когда началась Великая Отечественная война, то сам Гитлер, так мечтавший о нем еще с детства, получил возможность им завладеть. Почему-то безоговорочной победы в войне Гитлеру копье не принесло.
В Армении хранится артефакт, который больше всего подходит под описание Копья Лонгина. / Фото:Яндекс.Дзен
Доказано, что Краковское и Ватиканское копье были изготовлены гораздо позже. Последнее время стали говорить о Ереванском экземпляре. Именно оно по описанию больше всего подходит к настоящему Копью Лонгина. Считается, что артефакт был привезен апостолом Фаддеем (сирийским проповедником) в армянский храм.
Причем тут монастырь Гегард в Армении и где сейчас Копье Судьбы
Известно, что настоящее Копье Лонгина, а точнее его наконечник, в настоящее время хранится в Эчмиадзинском монастыре в Армении. Древний храм, в котором находится артефакт, оборудован современной системой охранной сигнализации. Казалось бы, кусок невзрачного железа, который с годами потемнел и потерял привлекательный вид, охраняют как самый дорогой в мире бриллиант. Им по-прежнему хотят завладеть, чтобы получить силу и власть над миром.
В монастыре Гегард в Армении Копье Лонгина хранилось несколько веков. / Фото:mapme.club
Несколько веков его сберегали в монастыре Гегард, что в переводе и означает «копье». Полностью имя этой армянской обители звучит как «Сурб-Гегардаванк». Согласно историческим фактам, построил скальную церковь Гегард святой Григорий Просветитель. Она расположилась в ущелье у берегов реки Азат. Это примерно в 40 км к востоку от Еревана. Копье Лонгина было передано на хранение в монастырь. Известно, что это место не раз подвергалось нападкам и попыткам ограбить со стороны охотников за предметами старины. Но святой артефакт оставался надежно спрятанным в тайнике.
Почему Копье Судьбы не принесло победы Гитлеру и ускользнуло из рук Наполеона в России
Адольфу Гитлеру удалось получить заветное Копье Судьбы, а это значит, что он мог открыто заявить о своих планах на мировое господство. Ведь фюрер был непобедим благодаря артефакту силы и власти. Краков и Париж уже были в «его кармане». Теперь Восток стал вопросом времени. Гитлер не сомневался в том, что он станет властелином мира. Однако его ожидания потерпели полное фиаско.
Гитлер тщательно оберегал Копье в Нюрберге
Это и не удивительно. Ведь Копье Судьбы считается христианской святыней, которая служит только светлым, а не темным силам. Дело в том, что Гитлер потерял артефакт в 1945 году, который так старательно хранил в Нюрнберге. Есть версия, что это постарался командующий американской армией генерал Дуайт Эйзенхауэр. В отместку ему фюрер хотел убить генерала, но тот был хитрее.
Интересная история случилась с Наполеоном. Он тоже мечтал о Копье Лонгина, и ему удалось его заполучить. Наполеону оно досталось в подарок от маршала Бернадота, когда тот стал наследником шведского престола. А до этого император Карл XII наглым образом забрал его из хранилища польских королей. Когда магический артефакт оказался в руках Бонапарта, он решил продолжить завоевание мира. Император был отличным стратегом и воином, и до 1812 года он не проигрывал.
Наполеон потерял свое Краковское Копье Судьбы и проиграл русским воинам
Война с Россией поставила точку в военной карьере Бонапарта. Видимо, потому что Краковское Копье считалось только копией артефакта Лонгина. Но Наполеон тоже его потерял. Оказывается, что копье украл партизан Кузьма Неткач и передал русскому генерал-фельдмаршалу Кутузову. Это стало началом конца для Наполеона. Хотя здесь, видимо, сработало не отсутствие мистического Копья, а потеря веры в себя.
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