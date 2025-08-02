Почему «кровосток» на клинках кавказских кинжалов лежит не строго по центру

На многих кинжалах дол действительно ассиметричный. |Фото: allzip.org.

Конечно же дол не по центру встречается не только на каме. |Фото: popgun.ru.

Связано со спецификой применения. |Фото: autogear.ru.

На самом деле камы бывают очень разные. |Фото: warmsteel.ru.