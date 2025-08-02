Почему «кровосток» на клинках кавказских кинжалов лежит не строго по центру

Каждый, кто хотя бы раз видел каму без ножен, неизбежно обращал внимание на то, что в отличие от большинства западных кинжалов у кавказского дол расположен отнюдь не строго по центру клинка. Подобная асимметрия для прямого оружия кажется откровенно странной. Из-за чего у многих наверняка возникает вопрос: зачем каме потребовался такой специфический дол?
На многих кинжалах дол действительно ассиметричный. |Фото: allzip.org.
На самом деле ассиметричный дол - не какая-то редкость в холодном оружии. Более того, «сдвинутый» к одному из краев лезвия дол встречается и на западноевропейском оружии. Правда, есть маленькое «но». В отличие от Кавказа в большинстве других мест подобное техническое решение чаще всего использовалось для однолезвийного оружия. Например, для палашей или сабель. В свою очередь кузнецы Кавказа практиковали использование асимметричного дола и для двулезвийного оружия.
Конечно же дол не по центру встречается не только на каме. |Фото: popgun.ru.
Хотя асимметричный дол нередко выглядит красиво и экзотично, использовали данное техническое решение кавказские мастера отнюдь не в качестве банального украшения. Все дело в специфике применения камы. Хотя мы воспринимаем каму в первую очередь как кинжал, на Кавказе и в Иране она нередко использовалась и как короткий меч. Иначе говоря, камой не только активно кололи, но и рубили. И вот здесь-то начинались проблемы… Так как при рубящем и колющем ударе холодное оружие испытывает принципиально разные нагрузки.
Связано со спецификой применения. |Фото: autogear.ru.
Частые поломки были связаны с тем, что при симметричном расположении долов относительно продольной оси клинка кама получалась недостаточно прочной. Даже опытный кузнец при создании такого дола на столь небольшом клинке рисковал «выбрать» слишком много металла, тем самым излишне ослабив конструкцию. В последствии для этой проблемы было найдено изящное решение – делать тот самый асимметричный относительно продольной оси дол. При таком расположении «выемок» кама оставалась достаточно прочной и надежной, даже если у мастера «рука дрогнула».
На самом деле камы бывают очень разные. |Фото: warmsteel.ru.
Отдельно стоит отметить, что в действительности далеко не все кавказские и иранские кинжалы имеют асимметричный дол. В действительности южное оружие ничуть не менее разнообразнее европейского. Попадаются и вовсе экзотические работы исключительно профессиональных мастеров разных эпох. Например, известны камы с четырьмя долами (по два с каждой стороны) вместо привычных двух. Тем не менее первоначальная идея зеркальной асимметрии заключалась именно в повышении прочности конструкции.
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