Арнис: филиппинское искусство побеждать

Боевому искусству филиппинцы научились у своих же поработителей: долговременное испанское господство над регионом позволило местным жителям не только перейти в католическую веру, но и обогатило культуру необычным и самобытным стилем самозащиты. Арнис основан на испанском способе сражаться шпагой и дагой. Вот только прагматичные филиппинцы выключили из системы такие понятия, как благородство по отношению к противнику и пощада: бойцов арнис тренируют работать всеми частями тела, а на соревнованиях допускаются даже удары головой.

Арнис: филиппинское искусство побеждать

Деревянное оружие


Традиционно палки изготавливаются из пальмового дерева или бамбука. В технике сина-вали боец орудует бастонами длиной 80 сантиметров, кинжальная палка не должна быть длиннее 30 сантиметров, ну а поклонник арнис кавайан работает уже шестом в 170 сантиметров.

Арнис: филиппинское искусство побеждать

Сколько будет палок


Арнис учит работать с несколькими вариантами экипировки. Существуют четыре основных, канонических способа использовать палки:
— одна палка (соло бастон)
— две палки одинаковой длины (сина-вали)
— две палки разной длины (аналог шпаги и кинжала, соответственно)
— длинный шест (арнис кавайян)

Арнис: филиппинское искусство побеждать

Спасай себя


Вообще говоря, традиционный арнис подразумевает обучение человека самозащите. Новичков последовательно тренируют ловко выбивать оружие из рук врага, затем показывают, как правильно наносить удары в корпус и голову.

Арнис: филиппинское искусство побеждать

Начало пути


Чтобы стать настоящим мастером, адепту филиппинского боевого искусства придется пройти целых три этапа. Начальный называется «муэстрасьон»: ученики отрабатывают пять основных типов удара, постепенно привыкая воспринимать палки продолжением собственных рук.

Арнис: филиппинское искусство побеждать

Правильный хват


Ученикам очень важно освоить корректный хват палок. Бастон должен выходить со стороны кулака на 10 сантиметров: выступ нужен, чтобы работать на близкой дистанции и для захвата оружия противника.

Арнис: филиппинское искусство побеждать

Кошачья грация


Тренирующимся приходится очень долго отрабатывать правильный шаг — важный элемент схватки. Деревянные дощечки укладываются в треугольник со сторонами в 40 сантиметров, по ним и ходит ученик. Так тело запоминает технику ухода с линии атаки, нужные позиции ног для удара и блока.

Арнис: филиппинское искусство побеждать

Второй этап


Освоив основные принципы стиля, ученик приступает ко второму этапу — «сомбра табак». Здесь тренироваться нужно уже в паре. Противники отрабатывают связки и учатся использовать основные удары в разных комбинациях. От занимающегося требуется усвоить комбинации на физиологическом уровне — чтобы не растеряться в реальной схватке.

Арнис: филиппинское искусство побеждать

Вольный бой


Только после того, как ученик завершит первые две ступени, его допускают к спаррингам. «Ларга мутон» — завершающий этап обучения, бойцы начинают вырабатывать свой собственный стиль поведения. Никаких запретов не существует: бить можно в любую часть тела.


Плюсы стиля


Арнис нельзя назвать самым подходящим стилем боя в условиях улицы — вряд ли вы станете носить с собой палки. С другой стороны, палку вполне можно и подобрать, и тогда противнику точно не поздоровится. Очевидный плюс этого стиля — практически полное отсутствие запретов на удары: в ближнем бою вполне официально можно двинуть противнику рукой, локтем, коленом, ногой и даже головой.

