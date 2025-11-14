Арнис: филиппинское искусство побеждать

Боевому искусству филиппинцы научились у своих же поработителей: долговременное испанское господство над регионом позволило местным жителям не только перейти в католическую веру, но и обогатило культуру необычным и самобытным стилем самозащиты. Арнис основан на испанском способе сражаться шпагой и дагой. Вот только прагматичные филиппинцы выключили из системы такие понятия, как благородство по отношению к противнику и пощада: бойцов арнис тренируют работать всеми частями тела, а на соревнованиях допускаются даже удары головой.









