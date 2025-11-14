Арнис: филиппинское искусство побеждать

Боевому искусству филиппинцы научились у своих же поработителей: долговременное испанское господство над регионом позволило местным жителям не только перейти в католическую веру, но и обогатило культуру необычным и самобытным стилем самозащиты. Арнис основан на испанском способе сражаться шпагой и дагой. Вот только прагматичные филиппинцы выключили из системы такие понятия, как благородство по отношению к противнику и пощада: бойцов арнис тренируют работать всеми частями тела, а на соревнованиях допускаются даже удары головой.
Деревянное оружие
Традиционно палки изготавливаются из пальмового дерева или бамбука. В технике сина-вали боец орудует бастонами длиной 80 сантиметров, кинжальная палка не должна быть длиннее 30 сантиметров, ну а поклонник арнис кавайан работает уже шестом в 170 сантиметров.
Сколько будет палок
Арнис учит работать с несколькими вариантами экипировки. Существуют четыре основных, канонических способа использовать палки:
— одна палка (соло бастон)
— две палки одинаковой длины (сина-вали)
— две палки разной длины (аналог шпаги и кинжала, соответственно)
— длинный шест (арнис кавайян)
Спасай себя
Вообще говоря, традиционный арнис подразумевает обучение человека самозащите. Новичков последовательно тренируют ловко выбивать оружие из рук врага, затем показывают, как правильно наносить удары в корпус и голову.
Начало пути
Чтобы стать настоящим мастером, адепту филиппинского боевого искусства придется пройти целых три этапа. Начальный называется «муэстрасьон»: ученики отрабатывают пять основных типов удара, постепенно привыкая воспринимать палки продолжением собственных рук.
Правильный хват
Ученикам очень важно освоить корректный хват палок. Бастон должен выходить со стороны кулака на 10 сантиметров: выступ нужен, чтобы работать на близкой дистанции и для захвата оружия противника.
Кошачья грация
Тренирующимся приходится очень долго отрабатывать правильный шаг — важный элемент схватки. Деревянные дощечки укладываются в треугольник со сторонами в 40 сантиметров, по ним и ходит ученик. Так тело запоминает технику ухода с линии атаки, нужные позиции ног для удара и блока.
Второй этап
Освоив основные принципы стиля, ученик приступает ко второму этапу — «сомбра табак». Здесь тренироваться нужно уже в паре. Противники отрабатывают связки и учатся использовать основные удары в разных комбинациях. От занимающегося требуется усвоить комбинации на физиологическом уровне — чтобы не растеряться в реальной схватке.
Вольный бой
Только после того, как ученик завершит первые две ступени, его допускают к спаррингам. «Ларга мутон» — завершающий этап обучения, бойцы начинают вырабатывать свой собственный стиль поведения. Никаких запретов не существует: бить можно в любую часть тела.
Плюсы стиля
Арнис нельзя назвать самым подходящим стилем боя в условиях улицы — вряд ли вы станете носить с собой палки. С другой стороны, палку вполне можно и подобрать, и тогда противнику точно не поздоровится. Очевидный плюс этого стиля — практически полное отсутствие запретов на удары: в ближнем бою вполне официально можно двинуть противнику рукой, локтем, коленом, ногой и даже головой.
