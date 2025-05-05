5 рецептов быстрых супов, приготовленных в микроволновке

Суп – основа рациона многих людей. Рецептов этого блюда существует великое множество, но практически все они предполагают долгое стояние у плиты. Если вам надоело тратить на приготовление супа два часа, наши рецепты придутся как нельзя кстати. Делимся супами, которые готовятся максимум 20 минут – берите на заметку.

Рецепт 1: Азиатский суп в микроволновке

Рецепт 2: Картофельный суп со сметаной

Рецепт 3: Рыбный суп из консервов

Рецепт 4: Куриный суп с вермишелью

Рецепт 5: Суп-пюре из горошка с гренками

Поставьте тарелку с продуктами в микроволновку.Оказывается, суп можно приготовить в микроволновке всего за 10 минут. Для этого возьмите кабачок, морковь и сладкий перец, нарежьте их тонкими ломтиками и выложите в стеклянную миску. Добавьте щепотку имбиря, ложку мисо-пасты (можно заменить другим ингредиентом) и залейте ингредиенты кипятком. Накройте тарелку крышкой, поставьте в микроволновку на максимальную мощность и установите таймер на пять минут.Пока суп будет «вариться», сделайте фрикадельки из индейки или курицы. Смешайте фарш со специями, добавьте немного соевого соуса, сформируйте шарики и положите их в тарелку с другими продуктами. Поставьте блюдо в микроволновку еще на три минуты. В конце вбейте в суп сырое яйцо, хорошо перемешайте, чтобы белок свернулся и «варите» еще две минуты. Вуаля – вкусный суп за 10 минут готов!Если хотите приготовить веганскую версию супа, тогда вместо курицы возьмите тофу, а яйцо замените на кусочки авокадо. Для придания сливочного вкуса можете добавить столовую ложку кокосового молока и в конце посыпать кунжутом. Вот такое азиатское блюдо может порадовать вас, когда хочется чего-то горячего и быстрого.Украсьте суп половинкой яйца.Для приготовления этого быстрого супа вам понадобится 600 граммов картофеля, 250 граммов сметаны, две столовых ложки муки, 50 граммов зелени (петрушки, укропа, зеленого лука), два яйца, один литр воды или бульона, соль, перец и специи по вкусу.Для начала уточним некоторые нюансы. Сметану лучше брать жирную, от 20%. Она должна быть свежей, не кислой, чтобы вкус супа получился сливочным и насыщенным. Зелень выбирайте ту, которая вам нравится, или которая есть в холодильнике. Количество яиц можно увеличить. Кроме базовых специй добавьте в блюдо лавровый лист и тмин, чтобы они усилили аромат. Для сладковатого вкуса добавьте одну морковь. Базовый рецепт предполагает варку супа на воде, но если хотите сделать его более насыщенным и питательным, тогда используйте бульон.Для начала сварите яйца. Залейте их холодной водой, поставьте на плиту и варите десять минут после закипания. Когда яйца будут готовы, остудите их и очистите от скорлупы. Картофель нужно помыть под проточной водой, очистить от кожуры и нарезать кубиками, а зелень измельчить.Поставьте картофель в кастрюле вариться.Наберите в кастрюлю воду, поставьте на плиту, доведите до кипения, добавьте соль по вкусу, положите картофель, а вместе с ним – лавровый лист или тмин. Варите овощ до готовности (обычно процесс занимает около 10 минут).Чтобы не терять время, пока картофель стоит на плите, приготовьте сметанную заправку. Возьмите небольшую тарелку, смешайте сметану с мукой, добавьте 100 миллилитров теплой воды и хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная консистенция и не было комочков.Когда картофель сварится, влейте в кастрюлю сметанную заправку, доведите до кипения и варите две-три минуты на небольшом огне. Добавьте необходимые специи, зелень, а также яйца, нарезанные кубиками. Отставьте суп с плиты, дайте ему пять минут настояться, а затем разлейте по тарелкам.Суп с кусочками горбуши.Для приготовления супа вам понадобится одна баночка рыбных консервов, три картофелины, одна морковь, одна луковица, один литр воды, зелень, соль и перец по вкусу.Обратите внимание, что в состав консервов, которые вы будете брать для супа, должны входить только рыба, масло, соль и специи – никаких пищевых добавок, усилителей вкуса и консервантов. В большинстве случаев хозяйки используют скумбрию или сардины, но также можно взять горбушу либо тунец.Помойте клубни картофеля от грязи и пыли, очистите от кожуры, нарежьте небольшими кубиками, положите в кастрюлю и залейте водой (чтобы ускорить процесс варки, можете использовать кипяток). Поставьте на плиту, посолите и варите на среднем огне.Выложите в кастрюлю только рыбу или кусочки вместе с маслом.Лук очистите от шелухи и мелко нарежьте ножом, а с моркови снимите кожуру и натрите на терке. Кстати, если будете готовить суп для детей, которые не очень любят овощи, можете измельчить все в блендере – тогда лук и морковь «потеряются» в супе. Добавьте измельченные продукты в кастрюлю с картофелем и варите около 10 минут.Пока овощи готовятся, откройте банку с консервами и разомните рыбу вилкой. Можете слить масло в раковину, если оно вам не нужно, а можете добавить в суп все содержимое баночки. После того, как выложите рыбу в кастрюлю к другим продуктам, варите суп еще пару минут. В конце добавьте измельченную зелень для цвета и аромата, выключите плиту и дайте блюду пять-десять минут настояться.Можно использовать мелкую вермишель или спагетти.Для приготовления супа вам понадобится 300 граммов куриного филе, 60 граммов вермишели, одна морковь, одна луковицы, две средних картофелины, два литра воды или бульона, растительное масло для обжарки, зелень, соль и перец по вкусу.Налейте в кастрюлю горячую воду и поставьте на плиту, чтобы она закипала. В это время нарежьте охлажденное филе на мелкие кубики или полоски и обжарьте несколько минут на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом.Морковь очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. С лука снимите шелуху и измельчите ножом. Добавьте овощи к курице и, помешивая лопаткой, обжаривайте около пять минут.Снимите с картофеля кожуру, нарежьте кубиками и положите в кипящую подсоленную воду. Варите несколько минут, а после этого добавьте в кастрюлю курицу с овощами. Доведите до кипения, варите 3-4 минуты, и в последнюю очередь бросайте мелкую вермишель. Ей будет достаточно пары минут, поэтому по истечении этого времени смело выключайте огонь, накрывайте кастрюлю крышкой и оставляйте готовый суп настаиваться. Перед подачей на стол украсьте блюдо зеленью.Украсьте суп горошком и гренками.Для приготовления супа-пюре вам понадобится 100 граммов замороженного зеленого горошка, один литр воды, две средних картофелины, одна столовая ложка сливочного масла, четыре ломтика хлеба, половина чайной ложки сахара, одна столовая ложка лимонного сока, соль и перец, тимьян, орегано, базилик по вкусу.Нагрейте кастрюлю на плите, смажьте дно сливочным маслом, положите орегано, базилик и тимьян, обжарьте в течение пары минут. Очистите картофель от кожуры, нарежьте кубиками и положите в кастрюлю со специями. Влейте 500 миллилитров воды, доведите до кипения и оставьте на десять минут. Далее добавьте к картофелю горошек и варите до тех пор, пока овощи не станут мягкими. Возьмите блендер и пробейте готовые продукты, чтобы получилась смесь с однородной консистенцией. Суп готов.Далее переходим к приготовлению гренок. Нарежьте ломтики хлеба кубиками и обжарьте их на сковороде, слегка смазанной растительным маслом, до появления золотистого цвета. Предварительно можно натереть хлеб чесноком – тогда сухарики получатся более пикантными. Разлейте суп по тарелкам, украсьте гренками и подавайте к столу.