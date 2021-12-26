Оригинальный садовый декор

Обычный пень, превращенный в садовое кашпо, может стать отличным декоративным элементом на участке. При этом вовсе не обязательно отправляться на поиски подходящих чурок, а затем выбирать из середины древесину.

Все гораздо проще. Понадобится лишь немного цемента, ненужные тряпки и старое ведро. Все, что понадобится — вовремя заботиться о достойном наполнении.



Для реализации идеи подойдет даже треснувшее пластиковое ведро. При выборе тряпки предпочтение стоит отдать ткани, обладающей хорошей впитываемостью. Для проекта идеально подойдет старый свитер, из изделия такой формы сформировать кашпо будет проще всего.



Разводим цемент водой до консистенции густой сметаны. В получившемся растворе замачиваем тряпку и даем ей хорошо пропитаться.



Избавляемся от ручки, а затем обрезаем верх ведра до нужной высоты. На получившийся цилиндр набрасываем смоченную в цементе тряпку и начинаем формовку. Чтобы создать эффект коры присобираем перегнутую через верх ткань. При наличии рукавов или небольшого запаса, оставшегося после формирования коры, скручиваем излишки так, чтобы сформировать корни. С внутренней стороны ткань прижимаем к ведру и по возможности разглаживаем. Сформированный пенек оставляем для просыхания не менее чем на сутки.

Подсохший пенек при необходимости зашкуриваем, а затем избавляемся от цементной пыли. Даем заготовке окончательно высохнуть. Цемент при этом должен значительно посветлеть.Покрываем пенек акриловой краской для наружных работ. В качестве грунтовки используем темно-коричневый цвет.Сверху наносим белый так, чтобы подчеркнуть фактуру и придать объем. В результате получаем реалистичные пеньки. Остается лишь дать им хорошо высохнуть и расставить по местам. Для декора можно использовать как отдельные пни, так и композиции. Такие кашпо отлично подойдут для оформления клумбы, использовать их можно и для украшения входной группы или зонирования.Больше подробностей, касающихся создания кашпо в виде пеньков, в видео ниже: