Как с помощью ненужных книг создать стильный интерьер

Книги в их традиционном виде все реже встречаются в обычных квартирах: ведь литературные произведения можно хранить в электронном виде.

Новые книги покупаются нечасто, но что же делать со старыми, давно прочитанными и оставшимися в наследство от родителей? Делимся подборкой необычных идей, которые подскажут, как необычно использовать книги.

1. Тайник-шкатулка для самых ценных вещей

Поделки из старых книг — необычная шкатулка.

Такой тайник из старой книги, поставленный на полку в ряд с другими, становится абсолютно незаметным. Достаточно вырезать в книге отверстие при помощи острого канцелярского ножа, при этом оставив обложку нетронутой. При желании боковые части шкатулки можно сделать из плотного текстиля, приклеив его к бумаге строительным клеем.

Тайник из старой книги.

2. Кресло для любителей чтения

Кресло из книг.

Чтобы кресло из книг было достаточно устойчивым и надежным, нужно сделать для него основу-каркас из нескольких досок. Затем на доски послойно приклеиваются книги. Чтобы кресло было мобильным, не забудьте прикрепить к нижней части досок несколько мебельных колесиков. Проблему жесткости кресла решат несколько мягких подушек для сидения, положенных на него.

3. Журнально-книжный столик

Журнальный столик из старых книг и журналов.

Для изготовления такого необычного журнального столика понадобятся не только книги, но и журналы. Журналы, тщательно смазав их клеем, необходимо свернуть в трубочку. До полного высыхания перевяжите их веревкой, чтобы сохранить форму. Затем из книг и журналов склейте столик, дополнительно декорируя его шнуром. Столешница изготавливается из стекла подходящего размера, приклеенного при помощи прозрачного силиконового клея.

4. Надежный столик для гостиной

Стол из книг.

Чтобы изготовить такой стол из книг, понадобятся два отреза доски или фанеры круглой формы. Один из них служит основой, а второй — столешницей. На нижний отрез послойно приклеиваются книги в шахматном порядке. После того как из книг собран стол необходимой высоты, наступает время приклеивать столешницу. Для придания дополнительного блеска и защиты рекомендуется покрыть конструкцию слоем прозрачного лака.

5. Из книг и для книг

Необычная книжная полка.

Самая сложная часть процесса по изготовлению такой необычной полки — разрезание книг для ее нижней части. Для этого используют острый нож или болгарку. Затем из полученных деталей собирается целая конструкция. А для крепления книжной полки к стены применяются металлические уголки.

6. Умная подставка для карандашей

Поделки из старых книг: подставка для канцтоваров.

Для изготовления необычной подставки для карандашей понадобится книга с большим количеством страниц. Чем больше отделений будет у подставки — тем эффектнее она выглядит. Процесс изготовления такой поделки из старой книги понятен даже ребенку: достаточно изучить пошаговую инструкцию на фото.

7. Барная стойка для интеллектуалов

Барная стойка в интерьере кухни.

Барная стойка уместна не только на кухне, но в гостиной. Изготовление такой детали интерьера на заказ может обойтись недешево. Но, используя старые книги, стойку можно сделать почти бесплатно. Потратиться придется лишь на клей для скрепления книг между собой, и столешницу из стекла подходящего размера.

8. Да будет свет

Эффектная подставка для лампы.

Подставка для лампы сделана из стопки старых книг, в центральной части которых просверлено сквозное отверстие. Через него проходят электрические элементы конструкции. Если лампа изначально — на тонкой ножке, то ее можно не разбирать, а просто сделать в книжках отверстие большего размера.

9. Декор для ящика

Необычная система хранения.

Обычный деревянный ящик, стоящий на полке, легко сделать оригинальной декоративной деталью в интерьере. Просто обклейте его видимую боковую сторону отрезанными корешками книг.

10. Необычный настенный декор

Рама из старой книги.

Из старой книги получится сделать креативное обрамление для картины или другого декоративного элемента. Просто вырежьте в книге отверстие подходящего размера, оставив нетронутой часть последних страниц и заднюю обложку. Затем наклейте на дно отверстия выбранный декоративный элемент. Чтобы книга не открывалась, промажьте ее страницы сбоку клеем.

11. Новая жизнь в старой книге

Цветочный горшок из старой книги.

Из старой книги всего за пару минут можно смастерить оригинальный цветочный горшок. Сделайте в ней круглое сквозное отверстие по размеру небольшой консервной банки, которая будет служит емкостью для почвы. Затем наполните землей получившийся горшок и высадите в него растение.

12. Для экстравагантных модниц

Сумка из старой книги.

Основой для сумки, которая всегда будет в центре внимания окружающих, служит обложка старой книги. Остается сделать из текстиля или кожи боковые части и подкладку. Также понадобится найти ручки, например, отрезать их от другой ненужной сумки. При желании сумка снабжается молнией или застежкой. Все дополнительные элементы пришиваются или приклеиваются к обложке.

13. Стильные часы

Часы в ретро-стиле.

Часовой механизм можно достать из настенных часов, которые разонравились. Еще один вариант — приобрести в магазине, который специализируется на продаже товаров для рукоделия. Часовой механизм помещается в отверстие, вырезанное в страницах. А стрелки проходят через еще одно отверстие в обложке книги.

14. В стиле гранж

Кровать, сделанная из старых книг.

Если на обустройство спальни бюджета не хватает, то сделайте кровать из множества старых книг, склеенных между собой. Остается лишь подобрать подходящее изголовье и матрас.

15. Уютное изголовье

Изголовье кровати из старых книг.

Изголовье из старых книг способно стать настоящей изюминкой интерьере. Книги в открытом положении наклеиваются на кусок фанеры подходящего размера.

16. Удобные пуфы

Пуфики из книг и журналов.

Для изготовления пуфиков можно использовать не только журналы, но и книги. Стопка необходимой высоты, на вершине которой лежит мягкая подушка, перевязывается прочным ремнем. Для того чтобы пуф из книг прослужил дольше, предусмотрите нижнюю часть-основу из дерева.

17. Креативный письменный стол

Письменный стол из старых книг.

Множество книг, давно прочитанных и пылящихся на полках, и прочная деревянная доска — вот и все, что понадобится для изготовления письменного стола. На доску с одной стороны наклеиваются четыре стопки книг, которые будут играть роль ножек стола. С другой стороны приклеиваются книги в один слой — так делается столешница.