Нередко в цветочных магазинах даже самым подготовленным из нас продают некачественные цветы, что мы обнаруживаем уже дома. Мы расскажем, как сохранить букет в первозданном виде долгое время.







Наверное, каждая из нас замечала, что некоторые цветы отличаются особенной способностью к быстрому увяданию. Так, пионы или тюльпаны довольно продолжительное время могут находиться в состоянии бутона и за рекордно короткий срок раскрыться и потерять все лепестки. Цветы, на самом деле, материал очень нежный и хрупкий, так что нет никаких гарантий, как они поведут себя, но можно попробовать продлить их недолгий срок жизни.



Правильное питание

Прохлада

Кипяток

Правильно обрезать цветы

Чистая ваза

Своевременная смена воды

Опрыскивание

Чтобы срезанный цветок стоял дольше ему нужно правильно питаться. Добавьте в воду специальную подкормку, которую можно купить в любом флористическом магазине или большом дачном супермаркете. Срежьте лишние листья и шипы, чтобы вода поднималась по стеблю вверх ─ так влага сможет избежать ненужных направлений и будет питать непосредственно сам веток.Этот совет относится в основном к самым нежным цветам, таким как пионы или сирень. Сохранить их в идеальном состоянии на сутки кажется совершенно невозможным. Однако, если приобретенные тюльпаны вы хотите подарить только на следующее утро — положите их в холодильник. Именно положите на полочку, без воды, так, чтобы цветок не касался стенок. Живительная прохлада позволит цветку сохранить лепестки все до единого.Разумеется, такой способ подходит не всем цветам, но например, с таким капризным растением как гортензия можно справиться только так: окуните стебель в кипяток и дайте постоять 15-30 минут. Не забудьте потом срезать ту часть ножки, что была в воде.Так как волокнистые и древесные стебли, которыми, например, обладает роза, с трудом пропускают воду, их необходимо срезать под углом, а кончики немного раскрошить тяжелым предметом. Тогда ваши розы, которые и так считаются долгожителями, будут радовать вас ещё дольше.Очень важно всегда ставить цветы только в чистую вазу, которую для большего эффекта лучше вымыть горячей водой с мылом. Это удалит все микроорганизмы, которые могут погубить цветы за очень короткий срок.Некоторые цветы растут даже после того, как были срезаны. Например, анемоны, тюльпаны продолжают расти и потреблять огромное количество воды каждый день. Вы никогда не обращали внимание, что если цветок свежий, то за ночь он может выпить больше половины налитой в вазу воды? Это признак того, что растение всё ещё живёт и даже растёт. Мы привыкли наливать в вазу водопроводную воду. В этом нет ничего страшного, но если вы хотите продлить цветам жизнь, то заливайте в вазу очищенную от солей воду. Её можно получить, прогнав через фильтр, который наверняка есть почти у каждой из нас.Почти все цветы любят влагу, поэтому им пойдёт только на пользу, если их будут опрыскивать из распылителя примерно 1–2 раза в день.