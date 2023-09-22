10 старых игровых приставок, положивших начало игровой индустрии

3. Coleco Telstar

Год выпуска - 1976. Telstar — серия игровых приставок производства Coleco, основу составляли клоны консоли Pong компании Atari. Первая модификация Telstar выпущена в 1976 году.В 1975 году два инженера шотландского отделения компании General Instruments разработали игровой чип. У данного чипа было несколько плюсов: во-первых, он представлял собой практически готовое изделие (требовалось очень мало дополнительных компонентов для создания полноценной игровой приставки), а во-вторых, он позволял запускать шесть игр с несколькими уровнями сложности.Приставка достаточно быстро стала популярной; Coleco создала и выпустила 15 модификаций консоли, из них 11 — основанных на чипе AY-3-8500 (и его версиях 8510 и 8512). Различия между ними заключались лишь в количестве игр и уровней сложности, комплектации приставки, а также в способе вывода изображения, которое могло быть цветным или чёрно-белым.