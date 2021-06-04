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Как при помощи кубиков льда удалить пятна, разгладить одежду и полить цветы


Кубики льда полезны не только для охлаждения напитков, но и в быту

Кубики льда полезны не только для охлаждения напитков, но и в быту

Кубики льда помогают охладить напиток в знойный день или сохранить прохладу алкоголя. Однако это - далеко не единственные способы применения замороженной воды. Холодные кубики очистят одежду от загрязнений и вернут коврам привлекательный внешний вид. Об этих и других хитростях со льдом читайте в статье.


1. Удаление жвачки с одежды


Приложите лед к жвачке на 5 минут, а затем подденьте резинку ножом / Фото: takprosto.cc

Приложите лед к жвачке на 5 минут, а затем подденьте резинку ножом / Фото: takprosto.cc



Если к вещам прилипла жвачка, не спешите ее отдирать. Так вы только растяните резинку по волокнам ткани и усугубите ситуацию. Стирать в машинке - тоже плохая идея, да к тому же и безрезультатная. Лучший способ - приложить к жвачке кубик льда. Буквально через 5 минут резинка замерзнет и уплотнится. Аккуратно подденьте ее ножом и удалите с одежды.

2. Выглаженная одежда после сушилки


Как при помощи кубиков льда удалить пятна, разгладить одежду и полить цветы

Чтобы не возиться лишний раз с утюгом после сушильной машинки, добавьте немного льда. Сложите в сушилку одежду, выставьте программу с максимально теплой температурой и бросьте к вещам два-три замороженных кубика. У вас получится эффект влажной сушки, благодаря чему одежда получится намного ровнее, чем обычно.

3. Избавление от вмятин на ковре


Прикладывайте лед через день до тех пор, пока вмятины не исчезнут / Фото: smekalo4ka.ru

Прикладывайте лед через день до тех пор, пока вмятины не исчезнут / Фото: smekalo4ka.
ru



Знакомая ситуация, если на ковре стоит мебель. От ножек остаются неприятные вмятины, которые сразу бросаются в глаза. Избавиться от них гораздо проще, чем кажется. Положите на выемку кубик льда и дайте ему растаять. Повторяйте процедуру через день до тех пор, пока ковер не вернется в прежнее состояние.

4. Очиститель пятен


Приложите к жирному пятну лед и подождите, пока кубик полностью растает / Фото: himchistkahome.ru

Приложите к жирному пятну лед и подождите, пока кубик полностью растает / Фото: himchistkahome.ru



Вывести жирное пятно - задача не из простых. Прежде чем приступить к активному оттиранию, положите на загрязнение кубик льда и подождите, пока он растает. После такой процедуры жир будет отходить намного проще.

5. Полив для комнатных растений


Кубики льда обеспечат постепенный полив / Фото: greenhornwisdom.files.wordpress.com

Кубики льда обеспечат постепенный полив / Фото: greenhornwisdom.files.wordpress.com



Если у вас дома требовательные к поливу растения или боитесь, что перельете цветок, поможет лед. Разложите на грунт несколько кубиков, чтобы замедлить процесс орошения.

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Как при помощи кубиков льда удалить пятна, разгладить одежду и полить цветы

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Как при помощи кубиков льда удалить пятна, разгладить одежду и полить цветыПодписаться на мой Instagram


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