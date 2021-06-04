Как при помощи кубиков льда удалить пятна, разгладить одежду и полить цветы

Кубики льда полезны не только для охлаждения напитков, но и в быту

1. Удаление жвачки с одежды

Приложите лед к жвачке на 5 минут, а затем подденьте резинку ножом / Фото: takprosto.cc

2. Выглаженная одежда после сушилки

3. Избавление от вмятин на ковре

ru Прикладывайте лед через день до тех пор, пока вмятины не исчезнут / Фото: smekalo4ka.ru

4. Очиститель пятен

Приложите к жирному пятну лед и подождите, пока кубик полностью растает / Фото: himchistkahome.ru

5. Полив для комнатных растений

Кубики льда обеспечат постепенный полив / Фото: greenhornwisdom.files.wordpress.com