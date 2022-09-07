Почему у «наших» танков часто отрывает башню?

Время от времени можно услышать тезис о том, что у советских/российских танков башню при попадании снаряда отрывает чаще, чем у подавляющего большинства машин, произведенных в других странах, например, в США, Германии и Великобритании.

Является ли озвученный тезис каким-то пропагандистским вымыслом или под ним действительно имеется какое-либо реально основание?

Башню может оторвать у любого танка в попадания вражеского снаряда и детонации боекомплекта машины внутри. Однако, с советскими танками такое действительно случается чаще всего по двум причинам. Первая причина носит чисто технический характер. Вторая причина связана с тем, что «злополучные» танки семейства Т-72 — самые популярные ОБТ в мире. Без старых советских машин сегодня не обходится почти ни один вооруженный конфликт. А потому и в объективы камер битые Т-72 попадают чаще любых других танков.

При этом существует достаточно популярное заблуждение о том, что отрыв башни ОБТ связан с конструкцией советского автомата заряжания (АЗ), который в свое время позволил сократить экипаж с 4 до 3 танкистов при сохранении старого калибра орудия. На Западе советский АЗ прозвали «каруселью дьявола» из-за его зловещей репутации и характерной формы.

Вот только виноват в отрывах башни не сам «автомат», а место расположения боевой укладки в советских танках. Это подтверждает анализ подбитых Т-72 во время Ирако-кувейтской-американской войны в Персидском заливе. Большинство попаданий по 72-ке приходилось выше места расположения АЗ в конструкции боевой машины, однако башни у танков все равно отрывало. Почему?

Все потому, что, если у большинства западных танков боевая укладка находится в задней части башни, в советских танках Т-72 снаряды хранятся вокруг экипажа и под ним. Когда кумулятивная струя от снаряда или гранаты прожигает броню 72-го, внутри боевого отделения образуется область повышенного давления, что в свою очередь с высокой долей вероятности приводит к подрыву боевой укладки снарядов. Из-за специфики расположения боеприпасов происходит направленный вверх взрыв, из-за чего башню советской машины и отрывает. Другими словами, в случае с кумулятивными снарядами практически нет никакого значения, было ли попадание совершено непосредственно в боевую укладку или нет. Если броню танка удалось пробить, то скорее всего машина и ее экипаж погибнут.

Являются ли «летающие башни» Т-72 недостатком? На самом деле никакой разницы нет. Прожигание брони кумулятивной струей и создание внутри танка зоны повышенного давления в любом случае убьет экипаж. Даже если произойдет детонация и башню танка соврёт, то люди внутри уже секунду как будут мертвы. Куда важнее то, что «карусель дьявола» и боевая укладка под боевым отделением в свое время позволили заметно снизить габариты танков, тем самым повысив их выживаемость против «традиционных» противотанковых средств второй половины XX века. Среди всех ОБТ советские машины имеют самый неприметный профиль. При этом важно понимать, что сегодня компоновка Т-72 является все-таки «прошлым веком», в том числе и в вопросах выживаемости экипажа.