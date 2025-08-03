Чистим утюг, чтобы работал как новый

Если заливать в утюг вместо дистиллированной обычную воду, то в нем появляется накипь. Постепенно она перекрывает выходные отверстия для пара, и эта функция перестает работать. Удалить накипь внутри утюга можно буквально за 10 минут обычным раствором лимонной кислоты.
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Что потребуется:
лимонная кислота;
теплая вода;
губка или салфетка.
Процесс очистки утюга от накипи
В 300 мл теплой воды растворяется столовая ложка лимонной кислоты.
Жидкость заливается в утюг, и он устанавливается на нагрев.
После набора рабочей температуры нужно подождать несколько минут, и нажимая кнопку выпуска пара продуть отверстия.
При сильном загрязнении накипью может потребоваться израсходовать всю заправку, пока утюг не заработает как следует. Очистку лучше делать на улице или в ванной, так как пара будет много.
Кислота размягчит и частично растворит накипь. Грязь будет выходить из утюга со стороны подошвы.
Пока накипь горячая, ее следует стереть салфеткой.
После такой обработки утюг заработает в режиме пара как новый.
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