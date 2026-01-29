Как находчивый экипаж советского ледокола «Москва» спас китов под песни Аллы Борисовны

Операция по спасению китов. \ Фото: rbth.com. \ kenh14.vn.
В последних числах декабря 1984 года охотники Чукотки стали очевидцами тревожного события: в проливе Сенявина скопилось примерно три тысячи белух, отрезанных льдами от открытого моря. Киты держались у немногих оставшихся прорубей, пытаясь дышать, однако путь к свободной воде перекрывали плотные поля дрейфующего льда, толщина которого местами доходила до четырёх метров.
Ледяная ловушка
Скопление китов в проливе Сенявина. \ Фото: rbth.com.
По мнению специалистов, стая увлеклась погоней за косяком рыбы – скорее всего, это была треска, – и в этот момент в пролив ворвался сильный ветер, принёсший с собой массивные ледяные поля. Льдины быстро сомкнулись, оставив лишь редкие и узкие полыньи, где белухи могли подняться за глотком воздуха. Теоретически животные могли попытаться уйти под лёд, но расстояние до открытой воды было слишком большим – преодолеть его на одном дыхании оказалось для китов невозможным.
Попавшие в ловушку белухи. \ Фото: petmaya.com.
Свидетели происходящего незамедлительно сообщили о случившемся в местные органы власти, после чего к ситуации подключили специалистов по морским млекопитающим. После обсуждений эксперты пришли к неутешительному выводу – иного выхода, кроме как прорубить путь во льдах, не существует. К счастью, во Владивостоке в это время находился дизель-электрический ледокол «Москва». Его капитан Анатолий Коваленко, поначалу сомневался в правильности принятого решения, поскольку лёд выглядел слишком прочным даже для судна, оснащённого двигателями суммарной мощностью двадцать две тысячи лошадиных сил. Однако ситуация стремительно ухудшалась (часть животных уже начала погибать). Дополнительным и тревожным фактором стало то, что местные охотники воспользовались беспомощным положением белух (к тому моменту было собрано около пятисот туш).
Спасательная операция
На помощь был отправлен ледокол Москва. \ Фото: kenh14cdn.com.
Судно заправили до предела, намеренно утяжелив его топливом, чтобы использовать дополнительную массу как своеобразный балласт и усилить давление на ледяные поля. Лишь к февралю 1985 года ледоколу «Москва» удалось прорезать сквозной путь через сплошные льды. Однако радость оказалась преждевременной. Возникло неожиданное препятствие – белухи не спешили уходить по открытому маршруту. По словам очевидцев, животные спокойно держались у широких разломов, кормились, издавали характерные звуки, будто чувствовали себя в безопасности. Они явно не боялись, но и не проявляли интереса ни к кораблю, ни к расчищенному коридору.
Ледокол Москва движется по проложенному проходу. \ Фото: kenh14.vn.
Тогда экипаж решился на нестандартный шаг. Было известно, что белухи крайне восприимчивы к звукам, и кто-то из моряков предложил, что определённая музыка может привлечь их внимание, напоминания природные сигналы. На палубу вынесли акустические колонки и включили громкую запись. В Сети нередко утверждают, что животным ставили классические произведения. Однако по воспоминаниям капитана, звучала вовсе не симфония, а пластинка с песнями Аллы Борисовны. Ледокол начал медленно двигаться по проложенному проходу, затем возвращался назад и снова шёл вперёд, словно подзывая за собой стаю. Постепенно белухи начали откликаться и тянуться вслед за судном, преодолевая расстояние метр за метром, километр за километром.
Было принято решение включить музыкальное сопровождение. \ Фото: jp.rbth.com.
После завершения операции специалисты ещё долго наблюдали за состоянием уцелевших животных. По свидетельствам биологов, покинув пролив, белухи держались вместе и некоторое время не отходили далеко от кромки льда, словно восстанавливая силы после пережитого стресса. Для учёных этот случай стал важным материалом, который наглядно показал, насколько уязвимы морские млекопитающие перед резкими изменениями ледовой обстановки и как решающую роль в критический момент может сыграть быстрое взаимодействие местных жителей, моряков и специалистов. Впоследствии история спасения в проливе Сенявина неоднократно упоминалась в научных работах и отчётах как редкий пример того, что даже в суровых арктических условиях человек способен не только вмешиваться в природу, но и брать на себя ответственность за её сохранность.
Спасательная операция заняла несколько недель. \ Фото: cdni.russiatoday.com.
Со временем этот инцидент приобрёл почти легендарный статус среди моряков и полярников. Его обсуждали как на профессиональных конференциях, так и в узком кругу тех, кто лично сталкивался с арктическими льдами. Для капитанов ледоколов тот опыт стал напоминанием о том, что техника, какой бы мощной она ни была, не всегда является главным инструментом – иногда решающим фактором оказывается понимание поведения живых существ, и умение подстраиваться под их природные инстинкты. События зимы 1984-1985 годов также повлияли на подход к мониторингу миграций морских млекопитающих. В последующие годы наблюдения в этом районе стали проводить внимательнее, чтобы в будущем подобная ледовая ловушка не обернулась поистине масштабной катастрофой.
